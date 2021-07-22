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В МИД заявили, что США пытаются навязать другим жесткие рамки
В МИД заявили, что США пытаются навязать другим жесткие рамки - РИА Новости, 22.07.2021
В МИД заявили, что США пытаются навязать другим жесткие рамки
Заявление США и ФРГ по "Северному потоку 2" еще раз демонстрирует воцаряющиеся неоколониальные отношения между союзниками, Вашингтон пытается навязать другим... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T15:44
2021-07-22T15:44
россия
северный поток — 2
балтийское море
евросоюз
александр грушко
сша
в мире
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Заявление США и ФРГ по "Северному потоку 2" еще раз демонстрирует воцаряющиеся неоколониальные отношения между союзниками, Вашингтон пытается навязать другим странам жесткие рамки для реализации суверенных интересов, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2"."Это еще одна демонстрация воцаряющихся неоколониальных отношений между трансатлантическими союзниками, когда метрополия, в роли которой выступает Вашингтон, пытается навязать другим государствам жесткие рамки для реализации их суверенных прав и интересов. Видимо, так в глазах американцев и должен выглядеть пресловутый "порядок, основанный на правилах". Это все понятно и ожидаемо", - заявил Грушко.Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
https://ria.ru/20210722/potok-1742380355.html
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россия
балтийское море
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россия, северный поток — 2, балтийское море, евросоюз, александр грушко, сша, в мире
15:44 22.07.2021
 
В МИД заявили, что США пытаются навязать другим жесткие рамки

Замглавы МИД Грушко: США пытаются навязать другим жесткие рамки для реализации своих интересов

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Заявление США и ФРГ по "Северному потоку 2" еще раз демонстрирует воцаряющиеся неоколониальные отношения между союзниками, Вашингтон пытается навязать другим странам жесткие рамки для реализации суверенных интересов, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2".
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
Вчера, 14:32
Европейские СМИ прокомментировали соглашение по "Северному потоку — 2"
"Это еще одна демонстрация воцаряющихся неоколониальных отношений между трансатлантическими союзниками, когда метрополия, в роли которой выступает Вашингтон, пытается навязать другим государствам жесткие рамки для реализации их суверенных прав и интересов. Видимо, так в глазах американцев и должен выглядеть пресловутый "порядок, основанный на правилах". Это все понятно и ожидаемо", - заявил Грушко.
Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
Вчера, 14:20
В США высказались о сделке с Германией по "Северному потоку — 2"
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.
В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
Вчера, 01:14
Антонов напомнил, что "Северный поток — 2" является коммерческим проектом
 
РоссияСеверный поток — 2Балтийское мореЕвросоюзАлександр ГрушкоСШАВ мире
 
 
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