https://ria.ru/20210722/rabota-onkologov-1742394870.html

Круглый стол о нововведениях в работе онкологов

Круглый стол о нововведениях в работе онкологов - РИА Новости, 22.07.2021

Круглый стол о нововведениях в работе онкологов

26 июля в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Онкологическая служба России 2022: новые порядки, правила и перспективы" с участием представителей законодателя, регулятора, профессиональных сообществ и главных специалистов.

2021-07-22T16:00

2021-07-22T16:00

2021-07-22T16:00

анонсы

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Модераторы:- президент фонда "Вместе против рака" Баходур КАМОЛОВ;- адвокат, вице-президент фонда "Вместе против рака", учредитель юридической компании "Факультет медицинского права" Полина ГАБАЙ.Новый порядок оказания онкологической помощи взрослым (Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации, большинство положений которого начнет действовать с 1 января 2022 года) и профессиональный стандарт для онкологов (Приказ Министерства труда Российской Федерации, вступающий в силу 1 марта 2022 года) вызвали серьезные замечания в среде профсообщества еще на стадии подготовки. Эксперты считают ошибкой жесткую привязку пациента к региону и медорганизации; неясны критерии включения больниц и поликлиник в акты по маршрутизации. Также вызывают недовольство избыточные требования к коечной мощности и консилиуму врачей, определяющих тактику лечения.Прописанные в профстандарте критерии допуска до работы в стационаре онкологов-хирургов и химиотерапевтов, согласно которым им первично необходимо получить другую специальность и отработать по ней в больницах не менее пяти лет, по мнению специалистов, может привести к дефициту врачебных кадров и сложностям с предоставлением пациентам необходимой медпомощи.Мероприятие пройдет в очном формате с онлайн-трансляцией на сайте www.protiv-raka.ruОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы