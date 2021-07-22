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Минздрав рассказал о психологической помощи пациентам с COVID-19
Минздрав рассказал о психологической помощи пациентам с COVID-19 - РИА Новости, 22.07.2021
Минздрав рассказал о психологической помощи пациентам с COVID-19
Минздрав России подготовил методическую базу для регионов по оказанию психолого-психиатрической помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, заявил министр... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T17:34
2021-07-22T17:34
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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михаил мурашко
здоровье - общество
воз
общество
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Минздрав России подготовил методическую базу для регионов по оказанию психолого-психиатрической помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Нами подготовлена соответствующая методическая база для регионов РФ и распространены материалы по оказанию психолого-психиатрической помощи при COVID-19. Анализируется передовой опыт регионов в этой сфере", - сказал Мурашко на саммите по вопросам воздействия пандемии COVID-19 на психическое здоровье населения и системы предоставления услуг в Европейском регионе ВОЗ.Он отметил, что в связи с выявлением прямой связи между частотой просмотра информации о коронавирусной инфекции и уровнем ситуативной тревоги у населения Минздрав также подготовил рекомендации для СМИ, в том числе рекомендуется популяризировать научные знания.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, воз, общество
17:34 22.07.2021
 
Минздрав рассказал о психологической помощи пациентам с COVID-19

Минздрав подготовил методическую базу по оказанию психологической помощи пациентам с COVID-19

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Минздрав России подготовил методическую базу для регионов по оказанию психолого-психиатрической помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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"Нами подготовлена соответствующая методическая база для регионов РФ и распространены материалы по оказанию психолого-психиатрической помощи при COVID-19. Анализируется передовой опыт регионов в этой сфере", - сказал Мурашко на саммите по вопросам воздействия пандемии COVID-19 на психическое здоровье населения и системы предоставления услуг в Европейском регионе ВОЗ.
Он отметил, что в связи с выявлением прямой связи между частотой просмотра информации о коронавирусной инфекции и уровнем ситуативной тревоги у населения Минздрав также подготовил рекомендации для СМИ, в том числе рекомендуется популяризировать научные знания.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоВОЗОбщество
 
 
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