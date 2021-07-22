https://ria.ru/20210722/psikhologiya-1742414166.html

Минздрав рассказал о психологической помощи пациентам с COVID-19

Минздрав рассказал о психологической помощи пациентам с COVID-19 - РИА Новости, 22.07.2021

Минздрав рассказал о психологической помощи пациентам с COVID-19

Минздрав России подготовил методическую базу для регионов по оказанию психолого-психиатрической помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, заявил министр... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T17:34

2021-07-22T17:34

2021-07-22T17:34

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общество

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Минздрав России подготовил методическую базу для регионов по оказанию психолого-психиатрической помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Нами подготовлена соответствующая методическая база для регионов РФ и распространены материалы по оказанию психолого-психиатрической помощи при COVID-19. Анализируется передовой опыт регионов в этой сфере", - сказал Мурашко на саммите по вопросам воздействия пандемии COVID-19 на психическое здоровье населения и системы предоставления услуг в Европейском регионе ВОЗ.Он отметил, что в связи с выявлением прямой связи между частотой просмотра информации о коронавирусной инфекции и уровнем ситуативной тревоги у населения Минздрав также подготовил рекомендации для СМИ, в том числе рекомендуется популяризировать научные знания.

https://ria.ru/20200415/1570055459.html

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