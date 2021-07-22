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Специалист объяснил, как операторы прячут платные услуги связи
Специалист объяснил, как операторы прячут платные услуги связи - РИА Новости, 22.07.2021
Специалист объяснил, как операторы прячут платные услуги связи
Сотовые операторы не всегда уведомляют, когда из бесплатные услуги переводятся в платные, пытаясь заработать больше не всегда открытыми способами. Поэтому... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T01:15
2021-07-22T01:15
2021-07-22T01:15
telecomdaily
россия
смартфоны
денис кусков
технологии
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Сотовые операторы не всегда уведомляют, когда из бесплатные услуги переводятся в платные, пытаясь заработать больше не всегда открытыми способами. Поэтому каждому абоненту лучше каждые две недели мониторить наличие платных услуг в личном кабинете, рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.Он отметил, что операторы используют различные варианты подключения, например, USSD-запросы, смс.И, "даже не дожидаясь ответа от пользователя, подключают ему эту услугу" на тестовый период, а потом оставляют ее уже на платной основе.
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