https://ria.ru/20210722/pryachut-1742301849.html

Специалист объяснил, как операторы прячут платные услуги связи

Специалист объяснил, как операторы прячут платные услуги связи - РИА Новости, 22.07.2021

Специалист объяснил, как операторы прячут платные услуги связи

Сотовые операторы не всегда уведомляют, когда из бесплатные услуги переводятся в платные, пытаясь заработать больше не всегда открытыми способами. Поэтому... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T01:15

2021-07-22T01:15

2021-07-22T01:15

telecomdaily

россия

смартфоны

денис кусков

технологии

общество

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Сотовые операторы не всегда уведомляют, когда из бесплатные услуги переводятся в платные, пытаясь заработать больше не всегда открытыми способами. Поэтому каждому абоненту лучше каждые две недели мониторить наличие платных услуг в личном кабинете, рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.Он отметил, что операторы используют различные варианты подключения, например, USSD-запросы, смс.И, "даже не дожидаясь ответа от пользователя, подключают ему эту услугу" на тестовый период, а потом оставляют ее уже на платной основе.

https://ria.ru/20210721/razryadka-1742119352.html

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telecomdaily, россия, смартфоны, денис кусков, технологии, общество