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Специалист объяснил, как операторы прячут платные услуги связи
Специалист объяснил, как операторы прячут платные услуги связи - РИА Новости, 22.07.2021
Специалист объяснил, как операторы прячут платные услуги связи
Сотовые операторы не всегда уведомляют, когда из бесплатные услуги переводятся в платные, пытаясь заработать больше не всегда открытыми способами. Поэтому... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T01:15
2021-07-22T01:15
telecomdaily
россия
смартфоны
денис кусков
технологии
общество
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Сотовые операторы не всегда уведомляют, когда из бесплатные услуги переводятся в платные, пытаясь заработать больше не всегда открытыми способами. Поэтому каждому абоненту лучше каждые две недели мониторить наличие платных услуг в личном кабинете, рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.Он отметил, что операторы используют различные варианты подключения, например, USSD-запросы, смс.И, "даже не дожидаясь ответа от пользователя, подключают ему эту услугу" на тестовый период, а потом оставляют ее уже на платной основе.
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telecomdaily, россия, смартфоны, денис кусков, технологии, общество
01:15 22.07.2021
 

Специалист объяснил, как операторы прячут платные услуги связи

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Сотовые операторы не всегда уведомляют, когда из бесплатные услуги переводятся в платные, пытаясь заработать больше не всегда открытыми способами. Поэтому каждому абоненту лучше каждые две недели мониторить наличие платных услуг в личном кабинете, рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.
"Если в личном кабинете вы видите услугу, которую вы не подключали или же она была бесплатной, а стала платной, и такая услуга вам не нужна, то необходимо ее отключить", — подчеркнул эксперт.
Он отметил, что операторы используют различные варианты подключения, например, USSD-запросы, смс.
И, "даже не дожидаясь ответа от пользователя, подключают ему эту услугу" на тестовый период, а потом оставляют ее уже на платной основе.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
Вчера, 02:15
Эксперт дал совет тем, у кого летом стал быстро разряжаться телефон
 
TelecomDailyРоссияСмартфоныДенис КусковТехнологииОбщество
 
 
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