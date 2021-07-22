https://ria.ru/20210722/proekt-1742390120.html

Более 4 тысяч заявок поступило на кадровый проект в Пензенской области

Более 4 тысяч заявок поступило на кадровый проект в Пензенской области - РИА Новости, 22.07.2021

Более 4 тысяч заявок поступило на кадровый проект в Пензенской области

Более 4 тысяч человек в Пензенской области приняли участие в кадровом проекте по выявлению и продвижению перспективных управленцев, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T15:30

2021-07-22T15:30

2021-07-22T15:30

пензенская область

россия

олег мельниченко

пенза

пензенская область

общество

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ПЕНЗА, 22 июл - РИА Новости. Более 4 тысяч человек в Пензенской области приняли участие в кадровом проекте по выявлению и продвижению перспективных управленцев, сообщил врио губернатора Олег Мельниченко.Врио главы региона 23 июня впервые в области запустил кадровый проект для людей от 24 до 55 лет, у которых есть высшее образование, стаж управленческой деятельности - не менее года либо срок работы по специальности - не менее трех лет. Проект нацелен на формирование корпуса перспективных управленцев как для органов власти, так и для сфер образования, промышленности, здравоохранения, бизнеса. Регистрация участников на сайте проекта "58регионвозможностей.рф" длилась до 21 июля."В течение месяца все желающие имели возможность подать заявки и представить эссе. На сегодняшний день мы имеем 4402 участника нашего проекта. Это показывает, что конкурс интересен для большого количества жителей Пензенской области, которые желают проявить себя как на государственной службе, так и в других сферах, в том числе бизнесе. 78% заявившихся - жители Пензенской области. Остальные - наши земляки, которые в настоящее время работают за ее пределами. Даже есть у нас несколько заявок из дальнего и ближнего зарубежья", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба правительства области.По его словам, после сдачи эссе, в которых участники рассказывают о себе, своем видении имеющихся в регионе проблем и предлагают способы их решения, последует этап отбора посредством тестов. "Я думаю, что процедура, которая предусмотрена селекционным тестированием, даст реальную возможность показать себя. Тесты непростые, такое же тестирование проходили в проекте так называемой Школы губернаторов, и думаю, придется приложить усилия, решая эти тесты", - отметил врио губернатора.Уточняется, что дистанционное тестирование, где, в первую очередь, будут оценивать не знания, а интеллектуальный потенциал, способность анализировать информацию, интерпретировать ее, работать, находить взаимосвязи, делать выводы, пройдет с 26 по 29 июля. Участники, которые по итогам этого комплексного теста покажут наиболее высокие результаты, пройдут в финальный этап проекта. Последний этап, где помимо контрольного тестирования предполагаются различные виды как личных, так и командных заданий, будет проходить в очном формате в Пензе.

https://ria.ru/20210716/penza-1741623655.html

https://ria.ru/20210611/demografiya-1736651188.html

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пензенская область

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россия, олег мельниченко, пенза, пензенская область, общество