https://ria.ru/20210722/produkty-1742435488.html
В России выросло производство продуктов питания
В России выросло производство продуктов питания - РИА Новости, 22.07.2021
В России выросло производство продуктов питания
Россия в июне 2021 года увеличила производство продуктов питания на 2,4% по сравнению с июнем 2020 года, рост выпуска за январь-июнь - на 1,7% в годовом... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T19:50
2021-07-22T19:50
2021-07-22T19:50
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Россия в июне 2021 года увеличила производство продуктов питания на 2,4% по сравнению с июнем 2020 года, рост выпуска за январь-июнь - на 1,7% в годовом выражении, следует из материалов Росстата.В частности, производство мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и мяса прочих животных в июне снизилось на 3,2% в годовом выражении, до 252,9 тысячи тонн, выпуск свинины (парной, остывшей или охлажденной) - на 4,8%, до 229,1 тысячи тонн. Производство охлажденного мяса птицы в июне по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года выросло на 1,3%, до 277,4 тысячи тонн, а выпуск вареных колбасных изделий - на 1,6%, до 148,4 тысячи тонн.Объем производства мороженой рыбы в июне текущего года по сравнению с июнем прошлого года снизился на 14,3%, до 180,9 тысячи тонн, мороженого рыбного филе - вырос на 54,5%, до 16,1 тысячи тонн. Выпуск рыбных консервов в июне снизился на 20,2%, до 39,1 миллиона условных банок.Выпуск нерафинированного подсолнечного масла и его фракций в июне уменьшился за год на 35,7%, до 297,7 тысячи тонн, рафинированного - на 14,8%, до 162,9 тысячи тонн. Производство белого свекловичного сахара в июне увеличилось на 38,4%, до 72,4 тысячи тонн, риса - выросло в 2,2 раза, до 43,8 тысячи тонн, а гречки в годовом выражении произведено на 50,6% больше - 34,7 тысячи тонн.Производство пшеничной и пшенично-ржаной муки в июне выросло на 7,1%, до 649,8 тысячи тонн, производство макаронных изделий - на 8,4%, до 119,2 тысячи тонн. Молока в июне 2021 года выпущено на 6,9% больше, чем в июне 2020 года - 457,8 тысячи тонн, выпуск сыров снизился на 4,1%, до 48,5 тысячи тонн.Шоколада и кондитерских изделий с сахаром в первый месяц лета произведено на 7,1% больше, чем год назад - 143,4 тысячи тонн. По данным Росалкогольрегулирования, производство водки в июне по сравнению с аналогичным периодом 2020 года сократилось на 5,6%, до 5,9 миллиона декалитров, коньяка - увеличилось на 22,2%, до 701,8 тысячи декалитров, вин - сократилось на 18,5% до 2,6 миллиона декалитров.
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), продукты, экономика
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Россия
в июне 2021 года увеличила производство продуктов питания на 2,4% по сравнению с июнем 2020 года, рост выпуска за январь-июнь - на 1,7% в годовом выражении, следует из материалов Росстата
.
В частности, производство мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и мяса прочих животных в июне снизилось на 3,2% в годовом выражении, до 252,9 тысячи тонн, выпуск свинины (парной, остывшей или охлажденной) - на 4,8%, до 229,1 тысячи тонн. Производство охлажденного мяса птицы в июне по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года выросло на 1,3%, до 277,4 тысячи тонн, а выпуск вареных колбасных изделий - на 1,6%, до 148,4 тысячи тонн.
Объем производства мороженой рыбы в июне текущего года по сравнению с июнем прошлого года снизился на 14,3%, до 180,9 тысячи тонн, мороженого рыбного филе - вырос на 54,5%, до 16,1 тысячи тонн. Выпуск рыбных консервов в июне снизился на 20,2%, до 39,1 миллиона условных банок.
Выпуск нерафинированного подсолнечного масла и его фракций в июне уменьшился за год на 35,7%, до 297,7 тысячи тонн, рафинированного - на 14,8%, до 162,9 тысячи тонн. Производство белого свекловичного сахара в июне увеличилось на 38,4%, до 72,4 тысячи тонн, риса - выросло в 2,2 раза, до 43,8 тысячи тонн, а гречки в годовом выражении произведено на 50,6% больше - 34,7 тысячи тонн.
Производство пшеничной и пшенично-ржаной муки в июне выросло на 7,1%, до 649,8 тысячи тонн, производство макаронных изделий - на 8,4%, до 119,2 тысячи тонн. Молока в июне 2021 года выпущено на 6,9% больше, чем в июне 2020 года - 457,8 тысячи тонн, выпуск сыров снизился на 4,1%, до 48,5 тысячи тонн.
Шоколада и кондитерских изделий с сахаром в первый месяц лета произведено на 7,1% больше, чем год назад - 143,4 тысячи тонн. По данным Росалкогольрегулирования
, производство водки в июне по сравнению с аналогичным периодом 2020 года сократилось на 5,6%, до 5,9 миллиона декалитров, коньяка - увеличилось на 22,2%, до 701,8 тысячи декалитров, вин - сократилось на 18,5% до 2,6 миллиона декалитров.