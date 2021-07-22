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Кузнецова призвала организовать "народный контроль" за ценами на продукты
Кузнецова призвала организовать "народный контроль" за ценами на продукты - РИА Новости, 22.07.2021
Кузнецова призвала организовать "народный контроль" за ценами на продукты
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предлагает организовать "народный контроль" для мониторинга цен на социально значимые... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T12:40
2021-07-22T12:40
2021-07-22T12:48
россия
анна кузнецова
общество
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предлагает организовать "народный контроль" для мониторинга цен на социально значимые продукты, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена."После того, как будут реализованы соответствующие решения правительства о снижении цен на социально значимые продукты, мы предлагаем организовать "народный контроль" – мониторинг цен, в котором могли бы принимать участие не только коллеги из "Единой России", но и родители. Они – главные эксперты по ценам и качеству продуктов", – приводит пресс-служба слова Кузнецовой.Мера позволит организовать эффективную систему обратной связи и оперативно реагировать на случаи резкого роста стоимости тех или иных базовых продуктов, добавила Кузнецова."Такой мониторинг можно было бы начать с Кубани", - заключила она.
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россия, анна кузнецова, общество
12:40 22.07.2021 (обновлено: 12:48 22.07.2021)
Кузнецова призвала организовать "народный контроль" за ценами на продукты
Детский омбудсмен Кузнецова предложила организовать "народный контроль" за ценами на продукты