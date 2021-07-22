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Площадь лесных пожаров в Карелии приблизилась к девяти тысячам гектаров
Площадь лесных пожаров в Карелии приблизилась к девяти тысячам гектаров - РИА Новости, 22.07.2021
Площадь лесных пожаров в Карелии приблизилась к девяти тысячам гектаров
Площадь лесных пожаров в Карелии в настоящее время составляет более 8,9 тысячи гектаров, сообщают власти республики. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T12:34
2021-07-22T12:34
2021-07-22T12:34
природные пожары в россии
россия
евгений зиничев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
республика карелия
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Карелии в настоящее время составляет более 8,9 тысячи гектаров, сообщают власти республики."На текущий момент в Карелии действует 30 лесных пожаров на площади 8931,1 гектара в Прионежском, Муезерском, Пудожском, Беломорском, Сортавальском, Калевальском, Пряжинском, Сегежском, Суоярвском, Кондопожском, Медвежьегорском районах. Локализовано 12 пожаров на площади 414,1 гектара", - говорится на официальной странице региона в соцсети "ВКонтакте".Отмечается, что в настоящее время к тушению пожаров привлечено около 1000 человек: Карельский центр охраны лесов, арендаторы, МЧС, отряды противопожарной службы, добровольцы, а также 31 человек из Архангельской и Мурманской областей, а также 160 единиц техники. В сообщении уточняется, что "21 июля задействовано 73 человека Минобороны России и 25 человек ФБУ "Авиалесоохрана". Ежедневно проводится авиационное патрулирование лесов.Ранее сообщалось, что на всей территории Карелии из-за лесных пожаров с 20 июля введен режим ЧС. Глава МЧС России Евгений Зиничев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщил, что МЧС рассчитывает до конца недели локализовать действующие очаги природных пожаров в Карелии и остановить рост их площадей.
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природные пожары в россии, россия, евгений зиничев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, республика карелия, происшествия
Площадь лесных пожаров в Карелии приблизилась к девяти тысячам гектаров
Власти Карелии: площадь лесных пожаров в регионе составила более 8,9 тысячи гектаров