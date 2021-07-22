https://ria.ru/20210722/pozhar-1742426071.html

Площадь лесных пожаров в Карелии превысила девять тысяч гектаров

Площадь лесных пожаров в Карелии превысила девять тысяч гектаров - РИА Новости, 22.07.2021

Площадь лесных пожаров в Карелии превысила девять тысяч гектаров

Площадь лесных пожаров в Карелии в настоящее время составляет более 9,3 тысячи гектаров, сообщают власти республики. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T18:45

2021-07-22T18:45

2021-07-22T18:45

природные пожары в россии

россия

архангельское

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

мурманская область

республика карелия

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Карелии в настоящее время составляет более 9,3 тысячи гектаров, сообщают власти республики.В настоящее время к тушению пожаров привлечено около 900 человек: Карельский центр охраны лесов, арендаторы, МЧС, отряды противопожарной службы, добровольцы, а также 31 человек из Архангельской и Мурманской областей и 160 единиц техники. 21 июля задействовано 73 человека Минобороны России и 25 человек ФБУ "Авиалесоохрана".Отмечается, что особое внимание уделено тушению крупных пожаров в Суоярвском, Сегежском и Пряжинском районах. Ежедневно проводится авиационное патрулирование лесов.Ранее сообщалось, что на всей территории Карелии из-за лесных пожаров с 20 июля введен режим ЧС. Глава МЧС России Евгений Зиничев на совещании президента Владимира Путина с членами правительства сообщил, что МЧС рассчитывает до конца недели локализовать действующие очаги природных пожаров в Карелии и остановить рост их площадей.

https://ria.ru/20210721/pozhar-1742280787.html

россия

архангельское

мурманская область

республика карелия

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природные пожары в россии, россия, архангельское, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мурманская область, республика карелия, происшествия