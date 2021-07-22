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Площадь лесных пожаров в Карелии превысила девять тысяч гектаров
Площадь лесных пожаров в Карелии превысила девять тысяч гектаров - РИА Новости, 22.07.2021
Площадь лесных пожаров в Карелии превысила девять тысяч гектаров
Площадь лесных пожаров в Карелии в настоящее время составляет более 9,3 тысячи гектаров, сообщают власти республики. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T18:45
2021-07-22T18:45
природные пожары в россии
россия
архангельское
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мурманская область
республика карелия
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Карелии в настоящее время составляет более 9,3 тысячи гектаров, сообщают власти республики.В настоящее время к тушению пожаров привлечено около 900 человек: Карельский центр охраны лесов, арендаторы, МЧС, отряды противопожарной службы, добровольцы, а также 31 человек из Архангельской и Мурманской областей и 160 единиц техники. 21 июля задействовано 73 человека Минобороны России и 25 человек ФБУ "Авиалесоохрана".Отмечается, что особое внимание уделено тушению крупных пожаров в Суоярвском, Сегежском и Пряжинском районах. Ежедневно проводится авиационное патрулирование лесов.Ранее сообщалось, что на всей территории Карелии из-за лесных пожаров с 20 июля введен режим ЧС. Глава МЧС России Евгений Зиничев на совещании президента Владимира Путина с членами правительства сообщил, что МЧС рассчитывает до конца недели локализовать действующие очаги природных пожаров в Карелии и остановить рост их площадей.
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россия
архангельское
мурманская область
республика карелия
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природные пожары в россии, россия, архангельское, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мурманская область, республика карелия, происшествия
18:45 22.07.2021
 
Площадь лесных пожаров в Карелии превысила девять тысяч гектаров

Власти Карелии: площадь лесных пожаров в республике составляет более 9,3 тысячи гектаров

© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкГорящие леса в районе Сямозера в Пряжинском районе Карелии
Горящие леса в районе Сямозера в Пряжинском районе Карелии - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Илья Тимин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Карелии в настоящее время составляет более 9,3 тысячи гектаров, сообщают власти республики.

"На текущий момент в Карелии действует 28 лесных пожаров на площади 9397,8 гектара в Муезерском, Лахденпохском, Пудожском, Беломорском … Калевальском, Пряжинском, Сегежском, Суоярвском, Кондопожском, Медвежьегорском районах. Локализовано 10 пожаров на площади 447,3 гектара", - говорится на официальной странице региона в соцсети "ВКонтакте".

В настоящее время к тушению пожаров привлечено около 900 человек: Карельский центр охраны лесов, арендаторы, МЧС, отряды противопожарной службы, добровольцы, а также 31 человек из Архангельской и Мурманской областей и 160 единиц техники. 21 июля задействовано 73 человека Минобороны России и 25 человек ФБУ "Авиалесоохрана".
Отмечается, что особое внимание уделено тушению крупных пожаров в Суоярвском, Сегежском и Пряжинском районах. Ежедневно проводится авиационное патрулирование лесов.
Ранее сообщалось, что на всей территории Карелии из-за лесных пожаров с 20 июля введен режим ЧС. Глава МЧС России Евгений Зиничев на совещании президента Владимира Путина с членами правительства сообщил, что МЧС рассчитывает до конца недели локализовать действующие очаги природных пожаров в Карелии и остановить рост их площадей.
Смог от лесных пожаров в деревне Руга в Пряжинском районе Карелии - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
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Природные пожары в РоссииРоссияАрхангельскоеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Мурманская областьРеспублика КарелияПроисшествия
 
 
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