Площадь лесных пожаров в Карелии превысила девять тысяч гектаров
Власти Карелии: площадь лесных пожаров в республике составляет более 9,3 тысячи гектаров
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкГорящие леса в районе Сямозера в Пряжинском районе Карелии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Карелии в настоящее время составляет более 9,3 тысячи гектаров, сообщают власти республики.
"На текущий момент в Карелии действует 28 лесных пожаров на площади 9397,8 гектара в Муезерском, Лахденпохском, Пудожском, Беломорском … Калевальском, Пряжинском, Сегежском, Суоярвском, Кондопожском, Медвежьегорском районах. Локализовано 10 пожаров на площади 447,3 гектара", - говорится на официальной странице региона в соцсети "ВКонтакте".
В настоящее время к тушению пожаров привлечено около 900 человек: Карельский центр охраны лесов, арендаторы, МЧС, отряды противопожарной службы, добровольцы, а также 31 человек из Архангельской и Мурманской областей и 160 единиц техники. 21 июля задействовано 73 человека Минобороны России и 25 человек ФБУ "Авиалесоохрана".
Отмечается, что особое внимание уделено тушению крупных пожаров в Суоярвском, Сегежском и Пряжинском районах. Ежедневно проводится авиационное патрулирование лесов.
Ранее сообщалось, что на всей территории Карелии из-за лесных пожаров с 20 июля введен режим ЧС. Глава МЧС России Евгений Зиничев на совещании президента Владимира Путина с членами правительства сообщил, что МЧС рассчитывает до конца недели локализовать действующие очаги природных пожаров в Карелии и остановить рост их площадей.