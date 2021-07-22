Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210722/potok-1742419080.html
Западные СМИ о сделке по "Северному потоку — 2": трубу можно перекрыть
Западные СМИ о сделке по "Северному потоку — 2": трубу можно перекрыть - РИА Новости, 22.07.2021
Западные СМИ о сделке по "Северному потоку — 2": трубу можно перекрыть
Журналисты западных изданий оценили последствия соглашения по "Северному потоку — 2" между Германией и США. Подробнее — в материале РИА Новости. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T18:02
2021-07-22T20:19
россия
северный поток — 2
восточная европа
балтийское море
ангела меркель
джо байден
германия
дания
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742235729_0:15:3334:1890_1920x0_80_0_0_cf1338800dfcc2886b142502bdd755d0.jpg
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Журналисты западных изданий оценили последствия соглашения по "Северному потоку — 2" между Германией и США. Подробнее — в материале РИА Новости.Кристиан Моуритцен из датской газеты Berlingske назвал "Северный поток — 2" кризисом, урегулированным с помощью "звонкой монеты"."Договоры такого типа лучше всего работают, когда стороны богаты и соблюдают условия, на которых заключается сделка", — написал он.По словам автора, Германии ничего не остается, кроме как следовать договоренностям, в противном случае Берлин "дорого заплатит".Журналист немецкой Süddeutsche Zeitung Даниэль Бресслер назвал американо-немецкую сделку мягким компромиссом. Он выразил мнение, что в отличие от многих других трубопроводов "Северный поток — 2" — это не только экономический проект. По его словам, газопровод необходим, чтобы обойти Украину при транзите топлива в Европу, и новым соглашением Германия взяла на себя обязательства по "смягчению жестокой реальности".В статье отмечается, что администрация Байдена выступает за сближение с Берлином, поэтому не хочет обострять конфликт из-за трубопровода."Для альянса с демократическими странами Байдену нужна Германия как союзник, а не как строптивый попутчик, а тем более не как противник", — добавил Бресслер.Он также подчеркнул, что для канцлера Ангелы Меркель важно было завершить "Северный поток — 2" и решить конфликт с Вашингтоном на этой почве."Но самый важный месседж соглашения угадывается не сразу. Он состоит в том, что трубу в крайнем случае можно будет перекрыть", — считает журналист.Как пишет газета Washington Post, Штаты прекратят попытки заблокировать газопровод, а Берлин инвестирует в зеленую инфраструктуру на Украине. Кроме того, США и Германия вместе будут работать над "смягчением энергетического господства России в Европе". Однако некоторые американские конгрессмены не согласились с этим решением."Это геополитическая ошибка поколенческого масштаба", — цитирует издание сенатора-республиканца Теда Круза, выступавшего резко против "Северного потока — 2".В статье отмечается, что администрация Байдена стояла перед дилеммой: помириться с Берлином или остановить почти готовый проект."Американские чиновники усомнились в том, что санкции помешают его завершению, и сочли, что наилучший результат даст сделка с Германией", — подытожил автор статьи.Американское издание Politico заявило об "ответном ударе" со стороны Украины: в Киеве потребовали формальных переговоров с Брюсселем и Берлином, исходя из условий соглашения об ассоциации с ЕС.Также Украина и Польша выступили с совместным заявлением, в котором обвинили президента США Джо Байдена в создании угрозы для континента."Соглашение, которое было заключено Соединенными Штатами и Германией спустя несколько лет противодействия Вашингтона реализации проекта "Северный поток — 2", направлено на то, чтобы развеять тревоги касательно этого газопровода, который уже построен на 98 процентов", — говорится в статье.В интервью польской газете wPolityce политолог Пшемыслав Журавский вель Граевский назвал соглашение последствием американских иллюзий: якобы США хотят от Европы солидарности в отношении Китая и рассчитывают на Германию как гаранта в этом вопросе. С Москвой же Вашингтон хочет примирения, чтобы не тратить ресурсы в противостоянии с Пекином."Ни одной из этих целей американцы достичь не смогут", — заявил эксперт.По его мнению, США игнорируют интересы союзников в Восточной Европе.Накануне Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление о "Северном потоке — 2". В документе отмечается, что для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение поставок сырья из России через Украину после 2024 года. Кроме того, Германия обязалась добиваться введения санкций против России, если Кремль будет использовать энергетический экспорт "как оружие"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии по дну Балтийского моря.Против магистрали активно выступают США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европе, а также Украина, Польша и страны Балтии, называющие проект "политическим".Вашингтон в связи с этим четыре раза вводил санкции, но строительство вышло на финальную стадию и должно завершиться до конца лета.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210722/milliardy-1742386573.html
https://ria.ru/20210722/gaz-1742399262.html
https://ria.ru/20210722/potok-1742380355.html
https://ria.ru/20210722/sdelka-1742364549.html
россия
восточная европа
балтийское море
германия
дания
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742235729_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d279bdb91892be0a2a03b7b61a93654d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, северный поток — 2, восточная европа, балтийское море, ангела меркель, джо байден, германия, дания, сша, украина, в мире
18:02 22.07.2021 (обновлено: 20:19 22.07.2021)
 
Западные СМИ о сделке по "Северному потоку — 2": трубу можно перекрыть

Западные СМИ оценили сделку США и Германии по "Северному потоку — 2" фразой "трубу можно перекрыть"

© REUTERS / Maxim ShemetovТруба газопровода "Северный поток - 2"
Труба газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© REUTERS / Maxim Shemetov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Журналисты западных изданий оценили последствия соглашения по "Северному потоку — 2" между Германией и США. Подробнее — в материале РИА Новости.
Кристиан Моуритцен из датской газеты Berlingske назвал "Северный поток — 2" кризисом, урегулированным с помощью "звонкой монеты".
"Договоры такого типа лучше всего работают, когда стороны богаты и соблюдают условия, на которых заключается сделка", — написал он.
По словам автора, Германии ничего не остается, кроме как следовать договоренностям, в противном случае Берлин "дорого заплатит".
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
Вчера, 15:12
На Украине потребовали от Запада миллиарды долларов из-за России
Журналист немецкой Süddeutsche Zeitung Даниэль Бресслер назвал американо-немецкую сделку мягким компромиссом. Он выразил мнение, что в отличие от многих других трубопроводов "Северный поток — 2" — это не только экономический проект. По его словам, газопровод необходим, чтобы обойти Украину при транзите топлива в Европу, и новым соглашением Германия взяла на себя обязательства по "смягчению жестокой реальности".
В статье отмечается, что администрация Байдена выступает за сближение с Берлином, поэтому не хочет обострять конфликт из-за трубопровода.
"Для альянса с демократическими странами Байдену нужна Германия как союзник, а не как строптивый попутчик, а тем более не как противник", — добавил Бресслер.
Он также подчеркнул, что для канцлера Ангелы Меркель важно было завершить "Северный поток — 2" и решить конфликт с Вашингтоном на этой почве.
"Но самый важный месседж соглашения угадывается не сразу. Он состоит в том, что трубу в крайнем случае можно будет перекрыть", — считает журналист.
Рабочие на украинской ГКС Воловец на западе Украины - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
Вчера, 16:28
В МИД назвали условие для транзита российского газа через Украину
Как пишет газета Washington Post, Штаты прекратят попытки заблокировать газопровод, а Берлин инвестирует в зеленую инфраструктуру на Украине. Кроме того, США и Германия вместе будут работать над "смягчением энергетического господства России в Европе". Однако некоторые американские конгрессмены не согласились с этим решением.
"Это геополитическая ошибка поколенческого масштаба", — цитирует издание сенатора-республиканца Теда Круза, выступавшего резко против "Северного потока — 2".
В статье отмечается, что администрация Байдена стояла перед дилеммой: помириться с Берлином или остановить почти готовый проект.
"Американские чиновники усомнились в том, что санкции помешают его завершению, и сочли, что наилучший результат даст сделка с Германией", — подытожил автор статьи.
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
Вчера, 14:32
Европейские СМИ прокомментировали соглашение по "Северному потоку — 2"
Американское издание Politico заявило об "ответном ударе" со стороны Украины: в Киеве потребовали формальных переговоров с Брюсселем и Берлином, исходя из условий соглашения об ассоциации с ЕС.
Также Украина и Польша выступили с совместным заявлением, в котором обвинили президента США Джо Байдена в создании угрозы для континента.
"Соглашение, которое было заключено Соединенными Штатами и Германией спустя несколько лет противодействия Вашингтона реализации проекта "Северный поток — 2", направлено на то, чтобы развеять тревоги касательно этого газопровода, который уже построен на 98 процентов", — говорится в статье.
В интервью польской газете wPolityce политолог Пшемыслав Журавский вель Граевский назвал соглашение последствием американских иллюзий: якобы США хотят от Европы солидарности в отношении Китая и рассчитывают на Германию как гаранта в этом вопросе. С Москвой же Вашингтон хочет примирения, чтобы не тратить ресурсы в противостоянии с Пекином.
"Ни одной из этих целей американцы достичь не смогут", — заявил эксперт.
Надводная сварка захлестного стыка во время строительства газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
Вчера, 13:22
Песков прокомментировал сделку США и Германии по "Северному потоку — 2"
По его мнению, США игнорируют интересы союзников в Восточной Европе.
Накануне Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление о "Северном потоке — 2". В документе отмечается, что для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение поставок сырья из России через Украину после 2024 года. Кроме того, Германия обязалась добиваться введения санкций против России, если Кремль будет использовать энергетический экспорт "как оружие".
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии по дну Балтийского моря.
Против магистрали активно выступают США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европе, а также Украина, Польша и страны Балтии, называющие проект "политическим".
Вашингтон в связи с этим четыре раза вводил санкции, но строительство вышло на финальную стадию и должно завершиться до конца лета.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
Инфографика
Посмотреть
 
РоссияСеверный поток — 2Восточная ЕвропаБалтийское мореАнгела МеркельДжо БайденГерманияДанияСШАУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:49Вильфанд предупредил об опасной погоде в ряде регионов Европейской России
07:43В Крыму призвали ЕСПЧ признать водную блокаду попыткой геноцида
07:25Эксперты объяснили, почему лес в Карелии горит, а в Финляндии нет
07:19В Находке пьяный водитель устроил ДТП с шестью пострадавшими
07:15НТИ: искусственный интеллект предупредит студентов о грозящем отчислении
07:12Эксперт выступил за учет цен на жилье в РФ при оценке параметров инфляции
07:09Роспотребнадзор отметил потерю веса перенесшими тяжелую форму COVID-19
06:58В РПЦ оценили идею причислить Петра Мамонова к лику святых
06:46В Киеве озвучили требования к Западу из-за "Северного потока — 2"
06:27В Чите осудили на 17 лет мужчину, застрелившего девочку
06:25Эксперты по кибербезопасности рассказали, что делать при утечке данных
06:20Коллекторы заявили о росте количества желающих стать банкротами
06:16Эксперты рассказали, как решение ЦБ по ставке повлияет на курс рубля
06:13Роспотребнадзор назвал возможные последствия после острой фазы COVID-19
06:01На Транссибе из-за паводков обрушился железнодорожный мост
05:56Пресс-служба премьера Гаити опровергла данные о покушении на его кортеж
05:52Синоптики предупредили об аномальной жаре в Приморье
05:50В Красноярском крае трое подростков спасли ребенка из горевшего дома
05:42В Гаити отменили прощание с убитым президентом из-за массовых беспорядков
05:21Американский сенатор пообещал дамоклов меч для "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния