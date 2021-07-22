https://ria.ru/20210722/potok-1742419080.html

Западные СМИ о сделке по "Северному потоку — 2": трубу можно перекрыть

Западные СМИ о сделке по "Северному потоку — 2": трубу можно перекрыть - РИА Новости, 22.07.2021

Западные СМИ о сделке по "Северному потоку — 2": трубу можно перекрыть

Журналисты западных изданий оценили последствия соглашения по "Северному потоку — 2" между Германией и США. Подробнее — в материале РИА Новости. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T18:02

2021-07-22T18:02

2021-07-22T20:19

россия

северный поток — 2

восточная европа

балтийское море

ангела меркель

джо байден

германия

дания

сша

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Журналисты западных изданий оценили последствия соглашения по "Северному потоку — 2" между Германией и США. Подробнее — в материале РИА Новости.Кристиан Моуритцен из датской газеты Berlingske назвал "Северный поток — 2" кризисом, урегулированным с помощью "звонкой монеты"."Договоры такого типа лучше всего работают, когда стороны богаты и соблюдают условия, на которых заключается сделка", — написал он.По словам автора, Германии ничего не остается, кроме как следовать договоренностям, в противном случае Берлин "дорого заплатит".Журналист немецкой Süddeutsche Zeitung Даниэль Бресслер назвал американо-немецкую сделку мягким компромиссом. Он выразил мнение, что в отличие от многих других трубопроводов "Северный поток — 2" — это не только экономический проект. По его словам, газопровод необходим, чтобы обойти Украину при транзите топлива в Европу, и новым соглашением Германия взяла на себя обязательства по "смягчению жестокой реальности".В статье отмечается, что администрация Байдена выступает за сближение с Берлином, поэтому не хочет обострять конфликт из-за трубопровода."Для альянса с демократическими странами Байдену нужна Германия как союзник, а не как строптивый попутчик, а тем более не как противник", — добавил Бресслер.Он также подчеркнул, что для канцлера Ангелы Меркель важно было завершить "Северный поток — 2" и решить конфликт с Вашингтоном на этой почве."Но самый важный месседж соглашения угадывается не сразу. Он состоит в том, что трубу в крайнем случае можно будет перекрыть", — считает журналист.Как пишет газета Washington Post, Штаты прекратят попытки заблокировать газопровод, а Берлин инвестирует в зеленую инфраструктуру на Украине. Кроме того, США и Германия вместе будут работать над "смягчением энергетического господства России в Европе". Однако некоторые американские конгрессмены не согласились с этим решением."Это геополитическая ошибка поколенческого масштаба", — цитирует издание сенатора-республиканца Теда Круза, выступавшего резко против "Северного потока — 2".В статье отмечается, что администрация Байдена стояла перед дилеммой: помириться с Берлином или остановить почти готовый проект."Американские чиновники усомнились в том, что санкции помешают его завершению, и сочли, что наилучший результат даст сделка с Германией", — подытожил автор статьи.Американское издание Politico заявило об "ответном ударе" со стороны Украины: в Киеве потребовали формальных переговоров с Брюсселем и Берлином, исходя из условий соглашения об ассоциации с ЕС.Также Украина и Польша выступили с совместным заявлением, в котором обвинили президента США Джо Байдена в создании угрозы для континента."Соглашение, которое было заключено Соединенными Штатами и Германией спустя несколько лет противодействия Вашингтона реализации проекта "Северный поток — 2", направлено на то, чтобы развеять тревоги касательно этого газопровода, который уже построен на 98 процентов", — говорится в статье.В интервью польской газете wPolityce политолог Пшемыслав Журавский вель Граевский назвал соглашение последствием американских иллюзий: якобы США хотят от Европы солидарности в отношении Китая и рассчитывают на Германию как гаранта в этом вопросе. С Москвой же Вашингтон хочет примирения, чтобы не тратить ресурсы в противостоянии с Пекином."Ни одной из этих целей американцы достичь не смогут", — заявил эксперт.По его мнению, США игнорируют интересы союзников в Восточной Европе.Накануне Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление о "Северном потоке — 2". В документе отмечается, что для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение поставок сырья из России через Украину после 2024 года. Кроме того, Германия обязалась добиваться введения санкций против России, если Кремль будет использовать энергетический экспорт "как оружие"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии по дну Балтийского моря.Против магистрали активно выступают США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европе, а также Украина, Польша и страны Балтии, называющие проект "политическим".Вашингтон в связи с этим четыре раза вводил санкции, но строительство вышло на финальную стадию и должно завершиться до конца лета.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210722/milliardy-1742386573.html

https://ria.ru/20210722/gaz-1742399262.html

https://ria.ru/20210722/potok-1742380355.html

https://ria.ru/20210722/sdelka-1742364549.html

россия

восточная европа

балтийское море

германия

дания

сша

украина

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