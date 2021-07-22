https://ria.ru/20210722/potok-1742380355.html

Европейские СМИ прокомментировали соглашение по "Северному потоку — 2"

Европейские СМИ прокомментировали соглашение по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 22.07.2021

Европейские СМИ прокомментировали соглашение по "Северному потоку — 2"

Газеты европейских стран, комментируя сделку ФРГ и США по "Северному потоку — 2", пишут, что она устраняет последние препятствия на пути к завершению... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T14:32

2021-07-22T14:32

2021-07-22T14:35

россия

северный поток — 2

балтийское море

евросоюз

владимир путин

италия

в мире

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РИМ/ЦЮРИХ/ПАРИЖ, 22 июл – РИА Новости. Газеты европейских стран, комментируя сделку ФРГ и США по "Северному потоку — 2", пишут, что она устраняет последние препятствия на пути к завершению строительства газопровода."Правительство США утверждало, что конец работ теперь неизбежен, и поэтому сделало все, чтобы представить этот компромисс как наименьшее зло", - указывает французская газета Monde.Издание напоминает, что США годами решительно выступали против строительства трубопровода. В Вашингтоне сожалеют о том, что он проходит через Балтийское море, а не через Украину, угрожая лишить страну части доходов, полученных от транзита, а также способов давления на Москву, считает Monde."Цель этого соглашения... - укрепить связи ЕС с Украиной, сделав ее привилегированным партнером в энергетическом переходе и защищенным от любых угроз со стороны Москвы", - пишет в свою очередь французское Echos.КОМПРОМИСС В ОБМЕН НА ИНВЕСТИЦИИC мнением о том, что "соглашение открывает дорогу для завершения строительства и запуска газопровода", согласна газета деловых кругов Италии Il Sole 24 Ore. По мнению ее журналиста, договоренность снимает "трансатлантическую напряженность, возникшую в связи с американскими опасениями, что этот проект может подпитывать агрессивные международные амбиции Москвы."Компромисс в обмен на "зеленый свет" со стороны США предусматривает, что Германия вместе с США будет предоставлять новые инвестиции, а также энергетическую и дипломатическую помощь Украине, которая находится в жестком противостоянии с Кремлем. Возможные репрессивные меры против Москвы будут применяться в случае будущего агрессивного поведения Кремля на международной арене", - пишет газета."США и Германия станут затем гарантами того, чтобы, несмотря на новый альтернативный подводный трубопровод, пересекающий Балтийское море, Москва продолжала выплачивать Киеву за транзит газа, как и сейчас по оценкам 2-3 миллиарда долларов в год. Эти выплаты предусмотрены существующим российско-украинским энергетическим договором, срок действия которого истекает в 2024 году. Берлин обязался вести переговоры с Москвой в интересах Киева с тем, чтобы этот договор был продлен на десять лет",- подчёркивает финансово-экономическая газета.Другая итальянская газета il Giornale называет проект "крайне необходимым для удовлетворения энергетических потребностей Германии, которая после отказа от ядерной энергии также должна будет сократить использование угля, чтобы соответствовать европейским ограничениям на выбросы парниковых газов". Заголовок небольшой статьи о договоренности издание озаглавило "Nord Stream 2 спасен. Санкций не будет".БУДЕТ ЛИ КРИТИКАШвейцарская немецкоязычная газета Neue Zürcher Zeitung прогнозирует, что сделка США и ФРГ по "Северному потоку — 2" вызовет критику в американском конгрессе, "в том числе и потому, что в конечном итоге от найденного решения в первую очередь выиграет президент России Владимир Путин". Соглашение вряд ли найдет одобрение и на Украине, пишет издание.ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

https://ria.ru/20210722/potok-1742377595.html

https://ria.ru/20210722/sdelka-1742364549.html

россия

балтийское море

италия

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россия, северный поток — 2, балтийское море, евросоюз, владимир путин, италия, в мире