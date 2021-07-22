https://ria.ru/20210722/potok-1742346017.html
В МИД Украины оценили сделку США и Германии по "Северному потоку — 2"
В МИД Украины оценили сделку США и Германии по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 22.07.2021
В МИД Украины оценили сделку США и Германии по "Северному потоку — 2"
Киев проанализирует экономическую составляющую договоренностей Вашингтона и Берлина по "Северному потоку — 2", заявил на брифинге глава МИД Украины Дмитрий... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T11:52
2021-07-22T11:52
2021-07-22T12:50
россия
дмитрий кулеба
украина
северный поток — 2
мид украины
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экономика
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КИЕВ, 22 июл — РИА Новости. Киев проанализирует экономическую составляющую договоренностей Вашингтона и Берлина по "Северному потоку — 2", заявил на брифинге глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.Трансляция велась на странице ведомства в фейсбуке.Министр подчеркнул, что украинские власти представят свою позицию по этому вопросу после того, как комплексно и детально изучат документ.Он отметил, что запуск российского газопровода для Киева — вопрос безопасности.Кроме того, по словам главы МИД, у украинских властей есть много вопросов к тому, как договоренность Соединенных Штатов и Германии может снизить риски по безопасности для Украины и стран Центральной Европы, связанные с запуском магистрали."Мы будем разговаривать с США и ФРГ по этому поводу", — заключил Кулеба.Накануне стало известно, что Берлин и Вашингтон заключили соглашение по "Северному потоку — 2". Как сообщила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, Германия обязалась добиваться санкций Брюсселя против Москвы, если Россия будет использовать экспорт энергоресурсов как инструмент влияния на европейские государства."Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство близко к завершению: первую нитку уже уложили, вторую могут закончить к концу августа.Против магистрали активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, Литва, Латвия и Польша.В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что "Северный поток — 2" выгоден как России, так и Евросоюзу. Российская сторона также неоднократно заявляла, что проект преследует исключительно экономические цели, а транзит топлива через Украину продолжится в соответствии с заключенными соглашениями.
https://ria.ru/20210722/potok-1742258595.html
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
2021-07-22T11:52
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россия, дмитрий кулеба, украина, северный поток — 2, мид украины, германия, сша, в мире, экономика
11:52 22.07.2021 (обновлено: 12:50 22.07.2021)
В МИД Украины оценили сделку США и Германии по "Северному потоку — 2"
Глава МИД Украины Кулеба: Киев проанализирует сделку США и Германии по "Северному потоку — 2"