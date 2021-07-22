https://ria.ru/20210722/potok-1742346017.html

В МИД Украины оценили сделку США и Германии по "Северному потоку — 2"

В МИД Украины оценили сделку США и Германии по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 22.07.2021

В МИД Украины оценили сделку США и Германии по "Северному потоку — 2"

Киев проанализирует экономическую составляющую договоренностей Вашингтона и Берлина по "Северному потоку — 2", заявил на брифинге глава МИД Украины Дмитрий... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T11:52

2021-07-22T11:52

2021-07-22T12:50

россия

дмитрий кулеба

украина

северный поток — 2

мид украины

германия

сша

в мире

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742235729_0:15:3334:1890_1920x0_80_0_0_cf1338800dfcc2886b142502bdd755d0.jpg

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости. Киев проанализирует экономическую составляющую договоренностей Вашингтона и Берлина по "Северному потоку — 2", заявил на брифинге глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.Трансляция велась на странице ведомства в фейсбуке.Министр подчеркнул, что украинские власти представят свою позицию по этому вопросу после того, как комплексно и детально изучат документ.Он отметил, что запуск российского газопровода для Киева — вопрос безопасности.Кроме того, по словам главы МИД, у украинских властей есть много вопросов к тому, как договоренность Соединенных Штатов и Германии может снизить риски по безопасности для Украины и стран Центральной Европы, связанные с запуском магистрали."Мы будем разговаривать с США и ФРГ по этому поводу", — заключил Кулеба.Накануне стало известно, что Берлин и Вашингтон заключили соглашение по "Северному потоку — 2". Как сообщила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, Германия обязалась добиваться санкций Брюсселя против Москвы, если Россия будет использовать экспорт энергоресурсов как инструмент влияния на европейские государства."Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство близко к завершению: первую нитку уже уложили, вторую могут закончить к концу августа.Против магистрали активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, Литва, Латвия и Польша.В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что "Северный поток — 2" выгоден как России, так и Евросоюзу. Российская сторона также неоднократно заявляла, что проект преследует исключительно экономические цели, а транзит топлива через Украину продолжится в соответствии с заключенными соглашениями.

https://ria.ru/20210722/potok-1742258595.html

https://ria.ru/20210722/politika-1742267359.html

россия

украина

германия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-07-22T11:52 true PT1M44S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий кулеба, украина, северный поток — 2, мид украины, германия, сша, в мире, экономика