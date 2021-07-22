https://ria.ru/20210722/potok-1742338891.html

В Раде оценили сделку Германии и США по "Северному потоку — 2"

В Раде оценили сделку Германии и США по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 22.07.2021

В Раде оценили сделку Германии и США по "Северному потоку — 2"

Выгоды для Украины от договоренностей США и ФРГ по "Северному потоку 2" не перекрывают рисков, которые проект якобы несет Киеву и ЕС, говорится в заявлении... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T11:20

2021-07-22T11:20

2021-07-22T11:20

россия

allseas

минские соглашения

nord stream 2 ag

северный поток — 2

балтийское море

киев

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КИЕВ, 22 июл - РИА Новости. Выгоды для Украины от договоренностей США и ФРГ по "Северному потоку 2" не перекрывают рисков, которые проект якобы несет Киеву и ЕС, говорится в заявлении украинской парламентской фракции "Голос" на странице в Facebook в четверг.Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран."Незначительные и второстепенные выгоды от этой сделки - денежная компенсация Украине, краткосрочные экономические выгоды для Германии и обещания ввести против России санкции в случае агрессии - отнюдь не перекрывают тех рисков, которые проект несет Украине и Европе", - говорится в заявлении.По мнению представителей "Голоса", "РФ достигла цели", в частности в результате соглашения США и ФРГ сложился риск подрыва энергетической независимости ЕС, а также экономической и энергетической безопасности Украины."Мы призываем наших союзников - США и ЕС - учесть реальные стратегические угрозы, которые несет реализация проекта "Северный поток 2" для Европы. Проект должен быть остановлен, а дальнейшее введение его в эксплуатацию заблокировано… Мы требуем от президента и правительства сосредоточить свое внимание на энергетической безопасности страны, гарантировать независимое корпоративное управление в государственных энергетических компаниях, активно внедрять европейские стандарты энергетической эффективности", - говорится в заявлении."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.

https://ria.ru/20210722/potok-1742330297.html

https://ria.ru/20210722/potok-1742327935.html

россия

балтийское море

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-07-22T11:20 true PT1M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, allseas, минские соглашения, nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, киев