В Раде оценили сделку Германии и США по "Северному потоку — 2"
Украинская фракция "Голос": выгоды от сделки США и ФРГ по "Северному потоку — 2" не покрывают рисков
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочие на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.
"Незначительные и второстепенные выгоды от этой сделки - денежная компенсация Украине, краткосрочные экономические выгоды для Германии и обещания ввести против России санкции в случае агрессии - отнюдь не перекрывают тех рисков, которые проект несет Украине и Европе", - говорится в заявлении.
По мнению представителей "Голоса", "РФ достигла цели", в частности в результате соглашения США и ФРГ сложился риск подрыва энергетической независимости ЕС, а также экономической и энергетической безопасности Украины.
"Мы призываем наших союзников - США и ЕС - учесть реальные стратегические угрозы, которые несет реализация проекта "Северный поток 2" для Европы. Проект должен быть остановлен, а дальнейшее введение его в эксплуатацию заблокировано… Мы требуем от президента и правительства сосредоточить свое внимание на энергетической безопасности страны, гарантировать независимое корпоративное управление в государственных энергетических компаниях, активно внедрять европейские стандарты энергетической эффективности", - говорится в заявлении.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.
Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.