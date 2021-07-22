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https://ria.ru/20210722/potok-1742325992.html
"Нафтогаз" попросил принять Украину в НАТО из-за "Северного потока — 2"
"Нафтогаз" попросил принять Украину в НАТО из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 22.07.2021
"Нафтогаз" попросил принять Украину в НАТО из-за "Северного потока — 2"
Глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Украину нужно принять в НАТО, поскольку Россия использует трубопровод "Северный поток 2" как... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T10:10
2021-07-22T10:10
россия
allseas
nord stream 2 ag
северный поток — 2
юрий витренко
балтийское море
нафтогаз украины
владимир путин
сша
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Украину нужно принять в НАТО, поскольку Россия использует трубопровод "Северный поток 2" как "геополитическое оружие", свою позицию он выразил незадолго до сделки США и Германии.Ранее Витренко сообщил, что посетит США и обсудит с сенаторами "Северный поток 2".Во время визита в Вашингтон Витренко высказал мнение, что президент России Владимир Путин якобы "использует газ в качестве геополитического оружия против Украины и всего региона"."Так как наша обеспокоенность, например, в первую очередь касается безопасности, членство в НАТО, вероятно, решит эту проблему безопасности", - заявил глава компании агентству Рейтер.ФРГ и США ранее опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.
https://ria.ru/20210722/potok-1742258595.html
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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россия, allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, юрий витренко, балтийское море, нафтогаз украины, владимир путин, сша, в мире
10:10 22.07.2021
 
"Нафтогаз" попросил принять Украину в НАТО из-за "Северного потока — 2"

Глава "Нафтогаза" Витренко попросил принять Украину в НАТО из-за "Северного потока — 2"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочие на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Украину нужно принять в НАТО, поскольку Россия использует трубопровод "Северный поток 2" как "геополитическое оружие", свою позицию он выразил незадолго до сделки США и Германии.
Ранее Витренко сообщил, что посетит США и обсудит с сенаторами "Северный поток 2".
Во время визита в Вашингтон Витренко высказал мнение, что президент России Владимир Путин якобы "использует газ в качестве геополитического оружия против Украины и всего региона".
"Так как наша обеспокоенность, например, в первую очередь касается безопасности, членство в НАТО, вероятно, решит эту проблему безопасности", - заявил глава компании агентству Рейтер.
ФРГ и США ранее опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.
Труба газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
Вчера, 08:00
Украине пора помолчать. Байден и Меркель договорились о "Северном потоке"
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.
Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.
Президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
Вчера, 06:36
Байден заявил, что строительство "Северного потока — 2" не остановить
 
РоссияAllseasNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Юрий ВитренкоБалтийское мореНафтогаз УкраиныВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
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