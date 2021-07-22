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Жительница Ивановской области оплатила 314 штрафов, чтобы вернуть Porsche
Жительница Ивановской области оплатила 314 штрафов, чтобы вернуть Porsche - РИА Новости, 22.07.2021
Жительница Ивановской области оплатила 314 штрафов, чтобы вернуть Porsche
Жительница Ивановской области оплатила 314 штрафов ГИБДД и исполнительский сбор на общую сумму 643 тысячи рублей, чтобы вернуть свой арестованный автомобиль... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T13:08
2021-07-22T13:08
россия
авто
ивановская область
происшествия
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РЯЗАНЬ, 22 июл - РИА Новости. Жительница Ивановской области оплатила 314 штрафов ГИБДД и исполнительский сбор на общую сумму 643 тысячи рублей, чтобы вернуть свой арестованный автомобиль Porsche Macan, сообщается на сайте УФССП по региону."Автоледи оплатила 314 штрафов, назначенных органами ГИБДД, и исполнительский сбор на общую сумму 643 тысячи рублей", - говорится в сообщении.Уточняется, что 25-летняя жительница региона накопила долгов по штрафам на 345 тысяч рублей. "Гражданка уклонялась от исполнения обязательств по возврату долгов в добровольном порядке, в связи с этим судебные приставы применили к ней штрафную санкцию в виде исполнительского сбора, и ее долг увеличился на 298 тысяч рублей", - пояснила пресс-служба регионального УФССП.По решению суда неплательщице запретили садиться за руль и покидать пределы РФ, судебные приставы также арестовали ее автомобиль Porsche Macan. "Не желая надолго расставаться с автомобилем, правонарушительница в течение десяти дней оплатила все штрафы и исполнительский сбор в полном объеме... Но дополнительно ей придется еще оплатить расходы по транспортировке автомобиля. После оплаты долга ограничительные меры отменены", - говорится в сообщении.Розничная цена на Porsche Macan в России начинается с отметки свыше 4,5 миллионов рублей.
https://ria.ru/20210709/gosavtoinspektsiya-1740649802.html
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россия, авто, ивановская область, происшествия
13:08 22.07.2021
 
Жительница Ивановской области оплатила 314 штрафов, чтобы вернуть Porsche

Жительница Ивановской области оплатила 314 штрафов на сумму 643 тысячи рублей, чтобы вернуть Porsche

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗначок немецкой автомобильной компании Porsche
Значок немецкой автомобильной компании Porsche - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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РЯЗАНЬ, 22 июл - РИА Новости. Жительница Ивановской области оплатила 314 штрафов ГИБДД и исполнительский сбор на общую сумму 643 тысячи рублей, чтобы вернуть свой арестованный автомобиль Porsche Macan, сообщается на сайте УФССП по региону.
"Автоледи оплатила 314 штрафов, назначенных органами ГИБДД, и исполнительский сбор на общую сумму 643 тысячи рублей", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что 25-летняя жительница региона накопила долгов по штрафам на 345 тысяч рублей. "Гражданка уклонялась от исполнения обязательств по возврату долгов в добровольном порядке, в связи с этим судебные приставы применили к ней штрафную санкцию в виде исполнительского сбора, и ее долг увеличился на 298 тысяч рублей", - пояснила пресс-служба регионального УФССП.
По решению суда неплательщице запретили садиться за руль и покидать пределы РФ, судебные приставы также арестовали ее автомобиль Porsche Macan. "Не желая надолго расставаться с автомобилем, правонарушительница в течение десяти дней оплатила все штрафы и исполнительский сбор в полном объеме... Но дополнительно ей придется еще оплатить расходы по транспортировке автомобиля. После оплаты долга ограничительные меры отменены", - говорится в сообщении.
Розничная цена на Porsche Macan в России начинается с отметки свыше 4,5 миллионов рублей.
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