https://ria.ru/20210722/politika-1742267359.html

Успех "Северного потока — 2" Запад маскирует "секретным указом Путина"

Успех "Северного потока — 2" Запад маскирует "секретным указом Путина" - РИА Новости, 22.07.2021

Успех "Северного потока — 2" Запад маскирует "секретным указом Путина"

Неудача США в остановке "Северного потока — 2" неудивительна. С самого начала было понятно, что у Вашингтона нет сил помешать российско-европейскому проекту... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T08:00

2021-07-22T08:00

2021-07-22T08:34

северный поток — 2

владимир путин

авторы

в мире

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Неудача США в остановке "Северного потока — 2" неудивительна. С самого начала было понятно, что у Вашингтона нет сил помешать российско-европейскому проекту. Так что обнародованное вчера американо-германское соглашение по поводу отказа от санкций против ФРГ по СП-2 лишь подтвердило, что полтора с лишним года американской "борьбы с потоком" закончились ничем. Но откуда тогда такая нервная реакция — и не только в Киеве?"Если сообщения и детали сделки верны, это станет геополитической победой Путина на поколение вперед и катастрофой для США и наших союзников. Президент Байден бросает вызов законам США и полностью сдался Путину. Десятилетия спустя российские диктаторы все еще будут пожинать миллиарды от подарка Байдена, а Европа все еще будет подвержена российскому энергетическому шантажу. Мы всегда знали, что Байден был в постели с Путиным, а теперь они обнимаются".Так написал сенатор Тед Круз — один из самых популярных республиканцев. Ему вторят и некоторые американские политологи, в том числе украинского происхождения. Алина Полякова, президент Центра анализа европейской политики, возмущается:Насчет разноса — это о том, что Вашингтон настойчиво порекомендовал украинским властям смириться и не скандалить, если Зеленский хочет в следующем месяце попасть на прием к Байдену. А вот сравнение с Трампом очень верное — и показательное.Да, сейчас тот же Круз всячески клеймит Байдена за "уступки Путину", да и Трамп не упускает случая напомнить, что при нем были введены санкции против газопровода и если бы он остался президентом, то не прогнулся бы перед Москвой. В реальности, конечно, это не так — Штаты слишком поздно начали войну с СП-2, да и изначально она была обречена на провал. По одной простой причине: у Америки нет возможности принуждать Германию к отказу от выгодного немцам проекта, а совсем рассориться с немцами американцы не могут себе позволить. Так что нет никаких уступок России и быть не могло.Но тут интересно другое: история с СП-2 замечательным образом показывает всю подноготную обвинений в потакании русским.Действительно, если бы Трамп повел себя так, как сейчас Байден, его съели бы с потрохами — причем вся американская пресса. А Байдену это ничего не будет стоить: ну поиздеваются над ним на Fox News, обругают его Круз и Трамп — и все, тишина в медиа. Потому что никто не ставил перед СМИ задачу валить Байдена, а Трампа они уничтожали все четыре года его президентства. И главной дубинкой против Трампа было именно обвинение его в "русских связях" и "потакании Путину" — настолько же фальшивое, насколько и громкое. Никаких, даже косвенных доказательств связей бывшего президента США с Россией не было обнаружено, однако это не мешает половине американцев до сих пор верить в "русский след" и "страх Трампа перед Путиным". Проблема только в том, что Трампа удалось выпихнуть из Белого дома — но не из американской политики. Он настроен на реванш, и тут американские СМИ оказываются в непростой ситуации.Продолжать во всем обвинять Трампа. Да, именно так и происходит, но речь не о том, что, мол, Трамп слишком поздно ввел санкции. Нет, Трампа снова обвиняют в том, что он "русский кандидат". В этой истории на прошлой неделе взята новая высота: опубликовали указ Путина об избрании Трампа.Нет, не в сатирическом издании — целая британская The Guardian выдала статью "Документы из Кремля, похоже, указывают на заговор Путина с целью привести Трампа в Белый дом". Причем написал ее Люк Хардинг, считающийся крупнейшим западным специалистом по российским спецслужбам (из числа журналистов, естественно). То есть текст максимально серьезный — и от этого еще более смешной.Все же знали, что Путин избрал Трампа президентом США? Вот только документов не хватало, теперь они есть. Причем есть уже давно: сам Хардинг пишет, что "западные спецслужбы знали об этих документах уже несколько месяцев и тщательно их изучили". А теперь вот решили показать знакомому журналисту — чтобы он рассказал о них всему миру.Хардинг не публикует целиком попавшие к нему документы, но приводит выдержки из них. Из "секретного доклада № 3204\вд" к заседанию Совбеза России от 22 января 2016 года" и из столь же секретного указа Путина. В докладе содержатся предложения, что "крайне необходимо всеми силами способствовать его (Трампа. — Прим. ред.) избранию на пост президента США", а в указе — поручения трем спецслужбам обеспечить исполнение.То есть Путин создал межведомственную комиссию, которая должна была заниматься всеми спецоперациями, — например, внедрить "медиавирусы" в американскую общественную жизнь: "вирусы потенциально смогут сами себя поддерживать и воспроизводить. Это изменит массовое сознание, особенно среди определенных групп", пересказывает документ Хардинг.Зачем Москве был нужен Трамп? Ну как же — ведь его же характеризуют как "импульсивного, психически нестабильного, неуравновешенного человека с комплексом неполноценности, фактически придерживающегося консервативных взглядов", да еще и надо учитывать "некоторые события, имевшие место во время пребывания его на территории России". То есть Трамп выгоден России — на него и компромат какой-то есть!И его избрание "определенно приведет к дестабилизации социополитической системы США", а скрытое недовольство выльется наружу, прогнозируют в январе 2016 года "российские аналитики". Да и на международном уровне все будет хорошо: Путин "сможет тайно доминировать в любых двусторонних переговорах США и России, подрывать переговорные позиции Белого дома и проводить смелые внешнеполитические инициативы от имени России".Вот такой уникальный документ добыли англосаксонские спецслужбы! Просто диву даешься, почему же они так долго тянули его с обнародованием, если он у них уже несколько месяцев? Изучали, сличали подписи Путина и стиль рабочих материалов Совбеза?В первом случае все банально: сами изготовили (ну то есть сами заказали изготовление), сами решили использовать в нужный момент. Дешево и сердито.А вот во втором случае все гораздо хуже. Для самих англосаксонских спецслужб и современного западного кремлеведения. Оно, конечно, и в советские годы не отличалось умом и сообразительностью — достаточно почитать, что они тогда писали про "тайны Политбюро", — но в тот период и информации было крайне мало. Сейчас ее гораздо больше, и не нужно иметь никакие секретные допуски, чтобы понять, что "секретные документы" про Трампа — обыкновенная фальшивка.Дело даже не в стиле изложения и не в том, что подобные вещи (если даже представить себе реальность "русского вмешательства") не оформляются указами президента и материалами заседания Совбеза, а в куда более простой и бросающейся в глаза вещи.В том, что прекрасно видно, когда "прогноз" пишется задним числом, то есть из будущего, и в опубликованных цитатах из "документа" про Трампа это более чем заметно: предсказание "социального взрыва" в США якобы от января 2016-го явно написано в конце 2020-го.Удивительно, но похоже, что спецслужбы уже сами верят в выдуманный ими миф о "русском вмешательстве", так что грешно над ними смеяться.Тем более что работы у них впереди очень много — причем не по России даже, а по своим странам. Тут у них огромные перспективы, если, конечно, с пониманием своих собственных стран у них дела обстоят все-таки лучше, чем с Россией.

https://radiosputnik.ria.ru/20210721/sdelka-1742142673.html

https://ria.ru/20210603/sanktsii-1735327212.html

https://ria.ru/20210717/tramp-1741640736.html

https://ria.ru/20210716/peskov-1741521683.html

https://ria.ru/20210616/vstrechi-1737156868.html

https://ria.ru/20210721/interes-1742212697.html

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Петр Акопов https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

северный поток — 2, владимир путин, авторы, в мире