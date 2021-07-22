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В Генпрокуратуре заявили о похищении россиянина украинскими военными

В Генпрокуратуре заявили о похищении россиянина украинскими военными - РИА Новости, 22.07.2021

В Генпрокуратуре заявили о похищении россиянина украинскими военными

В межгосударственной жалобе России против Украины, поданной в Европейский суд по правам человека, фигурирует похищение россиянина во время обстрела украинским... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T10:43

2021-07-22T10:43

2021-07-22T10:43

ситуация в днр и лнр

европейский суд

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вооруженные силы украины

генеральная прокуратура рф

украина

в мире

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В межгосударственной жалобе России против Украины, поданной в Европейский суд по правам человека, фигурирует похищение россиянина во время обстрела украинским батальоном "Айдар" российского гуманитарного конвоя, сообщается в материалах на сайте Генпрокуратуры РФ.Межгосударственная жалоба против Украины в ЕСПЧ стала первой в истории РФ. Как пояснили в Генпрокуратуре, она "относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года"."Имеет место значительное количество случаев похищения российских граждан военнослужащими ВСУ и иных воинских подразделений Украины, а также их насильственного исчезновения. В жалобе приводится, в том числе, пример похищения гражданина Российской Федерации, который передвигался по территории Украины в составе российского гражданского гуманитарного конвоя, обстрелянного бойцами украинского военизированного батальона "Айдар", входящего в состав Национальной гвардии Украины", - говорится в пояснительной записке.До настоящего времени местонахождение этого россиянина неизвестно. Его имя в записке не раскрывается."Независимое и эффективное расследование по данному факту украинскими следственными органами не проведено. Генеральной прокуратурой Украины запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации о правовой помощи по уголовному делу, возбужденному российскими следственными органами, оставлен без исполнения", - отмечается в записке.

https://ria.ru/20210722/bitva-1742267735.html

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ситуация в днр и лнр, европейский суд, россия, вооруженные силы украины, генеральная прокуратура рф, украина, в мире