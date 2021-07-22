В Генпрокуратуре заявили о похищении россиянина украинскими военными
Генпрокуратура: украинские военные похитили россиянина при обстреле гуманитарного конвоя
© REUTERS / Serhiy TakhmazovУкраинские военные на дороге в районе линии соприкосновения в Донецкой области
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В межгосударственной жалобе России против Украины, поданной в Европейский суд по правам человека, фигурирует похищение россиянина во время обстрела украинским батальоном "Айдар" российского гуманитарного конвоя, сообщается в материалах на сайте Генпрокуратуры РФ.
Межгосударственная жалоба против Украины в ЕСПЧ стала первой в истории РФ. Как пояснили в Генпрокуратуре, она "относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года".
"Имеет место значительное количество случаев похищения российских граждан военнослужащими ВСУ и иных воинских подразделений Украины, а также их насильственного исчезновения. В жалобе приводится, в том числе, пример похищения гражданина Российской Федерации, который передвигался по территории Украины в составе российского гражданского гуманитарного конвоя, обстрелянного бойцами украинского военизированного батальона "Айдар", входящего в состав Национальной гвардии Украины", - говорится в пояснительной записке.
До настоящего времени местонахождение этого россиянина неизвестно. Его имя в записке не раскрывается.
"Независимое и эффективное расследование по данному факту украинскими следственными органами не проведено. Генеральной прокуратурой Украины запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации о правовой помощи по уголовному делу, возбужденному российскими следственными органами, оставлен без исполнения", - отмечается в записке.