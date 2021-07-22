https://ria.ru/20210722/pogoda-1742313923.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 22.07.2021

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Солнечно, без осадков и немного "свежо" ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T08:18

2021-07-22T08:18

2021-07-22T08:18

погода

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Солнечно, без осадков и немного "свежо" ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится гребнем антициклона с запада, благодаря чему четверг выдастся солнечным, сухим, но северные ветры принесут к нам очередную порцию более прохладного воздуха, с температурным фоном на 2 градуса ниже положенной климатической нормы июля. Переменная облачность, осадки исключены, температура воздуха плюс 21-23 в Москве, в Подмосковье - плюс 19-24", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что ветер будет северо-западным, со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 745 миллиметров ртутного столба."Если охарактеризовать эту погоду, то я бы назвал ее скандинавский тип погоды, когда солнечно, без осадков, относительно свежо, но очень комфортно", - добавил метеоролог.

https://ria.ru/20210717/covid-1741633397.html

москва

московская область (подмосковье)

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погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество