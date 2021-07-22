https://ria.ru/20210722/pogoda-1742313923.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 22.07.2021
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Солнечно, без осадков и немного "свежо" ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T08:18
2021-07-22T08:18
2021-07-22T08:18
погода
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573594786_0:522:2712:2048_1920x0_80_0_0_fa668720e59b7833cac76141bc5532fa.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Солнечно, без осадков и немного "свежо" ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится гребнем антициклона с запада, благодаря чему четверг выдастся солнечным, сухим, но северные ветры принесут к нам очередную порцию более прохладного воздуха, с температурным фоном на 2 градуса ниже положенной климатической нормы июля. Переменная облачность, осадки исключены, температура воздуха плюс 21-23 в Москве, в Подмосковье - плюс 19-24", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что ветер будет северо-западным, со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 745 миллиметров ртутного столба."Если охарактеризовать эту погоду, то я бы назвал ее скандинавский тип погоды, когда солнечно, без осадков, относительно свежо, но очень комфортно", - добавил метеоролог.
https://ria.ru/20210717/covid-1741633397.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573594786_669:373:2902:2048_1920x0_80_0_0_019bcab2ce4a470c9de3d08816d253a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Сотрудник центра "Фобос" Тишковец: в Москве в четверг ожидается до 23 градусов тепла
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости.
Солнечно, без осадков и немного "свежо" ожидается в Москве
в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
.
"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится гребнем антициклона с запада, благодаря чему четверг выдастся солнечным, сухим, но северные ветры принесут к нам очередную порцию более прохладного воздуха, с температурным фоном на 2 градуса ниже положенной климатической нормы июля. Переменная облачность, осадки исключены, температура воздуха плюс 21-23 в Москве, в Подмосковье - плюс 19-24", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет северо-западным, со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 745 миллиметров ртутного столба.
"Если охарактеризовать эту погоду, то я бы назвал ее скандинавский тип погоды, когда солнечно, без осадков, относительно свежо, но очень комфортно", - добавил метеоролог.