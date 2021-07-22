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Архангельская область
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Поморские депутаты призывают усилить поддержку аграриев
Поморские депутаты призывают усилить поддержку аграриев - РИА Новости, 22.07.2021
Поморские депутаты призывают усилить поддержку аграриев
С предложением увеличить субсидии для поддержки сельхозпроизводителей Поморья выступил председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T10:23
2021-07-22T10:23
архангельская область
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АРХАНГЕЛЬСК, 21 июл – РИА Новости. С предложением увеличить субсидии для поддержки сельхозпроизводителей Поморья выступил председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева.Как отмечает пресс-служба регионального парламента, с середины прошлого года значительно выросли цены на корма, минеральные удобрения, запчасти к технике и оборудованию, в то время как господдержка сельскохозяйственных предприятий региона за счет федерального бюджета ежегодно уменьшается: в частности, в нынешнем сократилась на 17 процентов по сравнению с прошлым годом и почти наполовину – по сравнению с 2016 годом."Сокращение финансирования может привести к закрытию отдельных сельхозпредприятий. А это очень негативно отразится на социальной и экономической обстановке в регионе. В адрес депутатов приходит большое количество писем от руководителей сельхозпредприятий, которые обеспокоены сложившейся ситуацией. И своими силами здесь не обойтись – необходима поддержка из федерального бюджета", - цитирует пресс-служба слова Прокопьевой.
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10:23 22.07.2021
 

Поморские депутаты призывают усилить поддержку аграриев

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВид на центральную часть города Архангельска
Вид на центральную часть города Архангельска - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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АРХАНГЕЛЬСК, 21 июл – РИА Новости. С предложением увеличить субсидии для поддержки сельхозпроизводителей Поморья выступил председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева.
Как отмечает пресс-служба регионального парламента, с середины прошлого года значительно выросли цены на корма, минеральные удобрения, запчасти к технике и оборудованию, в то время как господдержка сельскохозяйственных предприятий региона за счет федерального бюджета ежегодно уменьшается: в частности, в нынешнем сократилась на 17 процентов по сравнению с прошлым годом и почти наполовину – по сравнению с 2016 годом.
Вид на Архангельск - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 12:08Архангельская область
Цыбульский заявил о расширении возможностей для получения маткапитала
"Сокращение финансирования может привести к закрытию отдельных сельхозпредприятий. А это очень негативно отразится на социальной и экономической обстановке в регионе. В адрес депутатов приходит большое количество писем от руководителей сельхозпредприятий, которые обеспокоены сложившейся ситуацией. И своими силами здесь не обойтись – необходима поддержка из федерального бюджета", - цитирует пресс-служба слова Прокопьевой.
 
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