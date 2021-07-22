https://ria.ru/20210722/podderzhka-1742327068.html

Поморские депутаты призывают усилить поддержку аграриев

Поморские депутаты призывают усилить поддержку аграриев - РИА Новости, 22.07.2021

Поморские депутаты призывают усилить поддержку аграриев

С предложением увеличить субсидии для поддержки сельхозпроизводителей Поморья выступил председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T10:23

2021-07-22T10:23

2021-07-22T10:23

архангельская область

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АРХАНГЕЛЬСК, 21 июл – РИА Новости. С предложением увеличить субсидии для поддержки сельхозпроизводителей Поморья выступил председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева.Как отмечает пресс-служба регионального парламента, с середины прошлого года значительно выросли цены на корма, минеральные удобрения, запчасти к технике и оборудованию, в то время как господдержка сельскохозяйственных предприятий региона за счет федерального бюджета ежегодно уменьшается: в частности, в нынешнем сократилась на 17 процентов по сравнению с прошлым годом и почти наполовину – по сравнению с 2016 годом."Сокращение финансирования может привести к закрытию отдельных сельхозпредприятий. А это очень негативно отразится на социальной и экономической обстановке в регионе. В адрес депутатов приходит большое количество писем от руководителей сельхозпредприятий, которые обеспокоены сложившейся ситуацией. И своими силами здесь не обойтись – необходима поддержка из федерального бюджета", - цитирует пресс-служба слова Прокопьевой.

https://ria.ru/20210719/matkapital-1741826307.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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