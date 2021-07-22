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Колыбель российского флота: чем заняться на Плещеевом озере

Колыбель российского флота: чем заняться на Плещеевом озере - РИА Новости, 22.07.2021

Колыбель российского флота: чем заняться на Плещеевом озере

В эти выходные в Санкт-Петербурге парадом отметят 325-летие Военно-морского флота России: ракетный крейсер, большой десантный корабль, атомные подводные лодки…... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T08:00

2021-07-22T08:00

2021-07-22T11:53

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Светлана Баева. В эти выходные в Санкт-Петербурге парадом отметят 325-летие Военно-морского флота России: ракетный крейсер, большой десантный корабль, атомные подводные лодки… Но начиналось все в 130 километрах от Москвы — на Плещеевом озере, где Петр I создал потешную флотилию. Сейчас там огромные разноцветные шары в небе, яркие паруса на голубой воде и много туристов. О маршруте на пару дней, об озере, которому 30 тысяч лет, и о том, чем заняться на его берегах и в самом водоеме, — в материале РИА Новости.По примеру Александра Невского ловим (и едим) рыбуРодина Александра Невского и российского флота — Плещеево озеро. Князь, герой Невской битвы — из прибрежного Переславля-Залесского. Тут стоит храм, где он крестился. Говоря об озере, вспоминают диалог полководца с татарскими баскаками, которым начинается фильм "Александр Невский" Сергея Эйзенштейна:— Кто будешь?— Князь здешний, Александр.— Невский твое прозвище?— Ага.— Ты бил шведов?— Я.— А здесь что делаешь?— Рыбу ловлю.— Другой работы нет?— А чем эта плоха?Рыбалка тут, действительно, — дело отличное. Клев, по отзывам, регулярный, ловятся уклейка, плотва, лещ. Встречаются щуки. Правда, удить лучше с лодки, у берега — мелко. Найти судно несложно, историческая Рыбная слобода Переславля (в устье реки Трубеж и на берегу Плещеева озера) пестрит объявлениями: прокат лодок.Еще это отличное место для прогулок, особенно на закате. Он здесь великолепен, некоторые путешественники даже специально такси берут и отправляются сюда, чтобы его увидеть. Но и пешком из центра города легко дойти.Еще одна особенность рыбного разнообразия Плещеева озера — уникальный эндемик, переславская ряпушка. Она даже на гербе изображена. Только вот ловить ее не стоит. "Когда-то ее подавали к царскому столу на пирах, во время коронации, — рассказывают в ТИЦ "Туристический Переславль". — Сейчас этот вид в Красной книге России".Но попробовать аналоги из того же семейства сиговых можно. Например, в музее "Царство ряпушки". Он на берегу озера в селе Веськово, там расскажут историю этой уникальной "царской сельди", удивят такими деликатесами, как ряпушка, пряженная с зеленым маслом или жаренная в маринаде. Последнее блюдо в свое время поразило Александра Дюма, который приезжал в Переславль.Но, решив зайти в музей, лучше предварительно позвонить. По расписанию летом он работает со вторника по воскресенье до 18:00, но бывает, закрывается пораньше.По примеру Петра I выходим на воду и плывем под парусомНедалеко от него один из самых знаменитых музеев Переславля-Залесского — "Ботик Петра I". Там-то и расскажут, почему город порой называют колыбелью российского флота. Правда, чаще так именуют Воронеж, где в 1695-м под руководством Петра Великого началось строительство первого военно-морского флота. Но все-таки еще в 1688-м 16-летний царь посетил Плещеево озеро и восхитился увиденным. Позже он на холме Гремяч близ села Веськово под Переславлем организовал верфь и построил потешную флотилию. "Суда удались все зело хороши", — писал он потом.Первого мая 1692 года на воду спустили 30-ти пушечный фрегат "Марс". "В экспозиции есть единственный уцелевший корабль потешной флотилии — бот "Фортуна", — объясняет гид. — Считается, к его созданию приложил руку сам царь".По примеру Петра можно и самому пройтись под парусом. Именно под парусом или на веслах: на акватории Плещеева озера и реки Трубеж действует запрет на использование бензиновых моторов на плавательных средствах."Меняем деньги на ветер", — рекламируют себя инструкторы на Плещеевом озере. Можно, например, пройти по водоему с рулевым, арендовать катамаран или сначала научиться управлять им, а потом взять в аренду.Еще одна "фишка": кайтинг и серфинг — в разных вариациях.— Сейчас богиню дождемся, и начнется обучение, — раздается над Плещеевым озером.— Меня отнесло течением, — объясняет та, которую ждали.Три девушки — две в купальниках и одна в гидрокостюме (инструктор) сидят на SUP-бордах. Двое пока не очень ловко орудуют веслом, но это только начало обучения. А потом, может быть, путешествие — по озеру, рекам. Например, такой маршрут: по Плещееву к устью Трубежа, где красивая церковь Сорока мучеников, с остановкой в кафе La foret. Это, как рассказывают гиды, настоящая французская кондитерская — принадлежит переехавшей из Франции семье.Можно научиться кайтингу, это сложнее: первые два-три часа на суше.Более того, эти развлечения доступны и зимой. "У нас есть сноукайтинг, зимний виндсерфинг, или виндски, кайтвинг — можно сказать, гибрид между кайтом и виндсерфингом", — поясняет Евгения Черкашина, администратор серф-клуба Surf-point на Плещеевом озере.Возраст тоже не помеха, есть примеры, когда 80-летние успешно начинают.И смотрим на все это с высотыВ эту пятницу вечером и в субботу рано утром над Плещеевым озером и Переславлем-Залесским в небо поднимутся примерно 20 аэростатов — сейчас проходит 20-й фестиваль воздухоплавания "Золотое кольцо России". Попасть в корзину уже не получится, все места заняты, но пофотографировать, пообщаться с командами — доступно и бесплатно. Нужно лишь подъехать на предполетный брифинг (в 05:00 и 18:00, въезд в AZIMUT отель "Переславль", около скульптуры лося), там определяют место старта (все зависит от погоды, ветра), а дальше — за машинами.Еще одно уникальное зрелище — ночное свечение аэростатов. Правда, не на озере и даже не в городе (отель, где проходит наземная часть фестиваля, расположен в 20 километрах от Переславля, в селе Иванисово). Но зрелище завораживает. "Шары стоят на земле и под музыку подсвечивают свои купола", — рассказывает пилот и участник Федерации воздухоплавания Ярославской области Ксения Романова.Она уточняет, что подняться в небо можно не только во время фестиваля. Ближайшие полеты после — выходные, начало августа. Схема такая же: нужно подъехать на брифинг. Но лучше предварительно позвонить.Нюансы и полезные советы:Плещеево озеро на первый взгляд кажется мелким: можно уйти довольно далеко от берега, и будет все еще по пояс. Но средняя глубина —11 метров, максимальная в центральной котловине — 25.На берегу водоема расположено множество исторических памятников: Никитский мужской монастырь (самый древний в городе), Синий камень, Александрова гора — подлинные ритуальные объекты, сохранившиеся со времен языческой Руси.Плещеево озеро — второе по величине в Ярославской области, но пляжей на нем не много, так как берега заболочены. "Городской сейчас закрыт на реконструкцию, — рассказывает Елена, представитель "Туристического Переславля". — Есть место со стороны Синего камня, но неподалеку, на "Базе рыбака", нужно оформить пропуск, стоимость 200 рублей". Бесплатно можно пройти на пляж, расположенный напротив "Ботика Петра I" у одноименного кафе. Переодеваться лучше заранее, кабинок нет. Эта прибрежная территория довольно небольшая, поэтому в жаркую погоду в выходные очень многолюдно, и прозрачная вода озера становится мутноватой. Удобно купаться в районе клуба Surf-point, отдыхающих там не меньше, но сам пляж — протяженный, место найти легче.Остановиться почти на берегу Плещеева озера вполне реально. Например, отель "Постоялый двор" на территории комплекса "Ботик Петра I" предлагает номера с удобствами и без, а также рыбацкие домики и возможность поставить палатку в кемпинге. Свой отель есть и у серф-клуба. Также на берегу расположен экокемпинг, пожить можно и в юрте, и в экошалаше, и в экошатре, и в геокуполе. Еще один кемпинг привлекает названием — "Дом на дереве", есть дома у реки, у озера. Бронировать все лучше заранее — место популярное.

https://ria.ru/20210713/muranovo-1740431395.html

переславль-залесский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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