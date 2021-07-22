Россия обвинила Украину в гибели россиян во время обстрелов на границе
Россия обвинила Украину в гибели россиян во время обстрелов на границе
© REUTERS / Serhiy TakhmazovУкраинские военные на дороге в районе линии соприкосновения в Донецкой области
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Москва в жалобе в Страсбургский суд вменяет Украине гибель людей при обстрелах сопредельной территории России, говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры РФ.
Россия в четверг подала в Европейский суд по правам человека первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. Как пояснили в ведомстве, она "относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года".
Отмечается, что жалоба касается в том числе следующих основных групп нарушений: "Гибель людей, причинение вреда здоровью и уничтожение имущества в результате обстрелов Вооруженными силами Украины сопредельной территории Российской Федерации".
В пояснительных документах Генпрокуратуры указывается, что "в значительном количестве случаев" жертвами обстрелов украинских военнослужащих с использованием оружия неизбирательного действия, чрезмерной "смертоносной силы" являлись российские мирные граждане, "никаким образом не вовлеченные в участие в боевых действиях, проживающие в приграничных с территорией Украины населенных пунктах Ростовской области Российской Федерации (городах Новошахтинске, Донецке (одноименный город в Ростовской области), Куйбышево и других), а также сотрудники контрольно-пропускных пунктов на границе на российской территории, например российского КПП "Гуково".
"В период с июня 2014 года по настоящее время погибло значительное количество российских граждан – местных жителей и сотрудников КПП (сотрудников таможни и пограничников), а также уничтожено и повреждено имущество на территории России. В этой связи в жалобе поднимается вопрос о системной административной практике украинских властей по нарушению прав российских граждан, гарантированных статьей 2 Конвенции (право на жизнь), статьей 3 Конвенции (запрещение пыток), статьей 8 Конвенции (право на уважение частной и семейной жизни, жилища) и статьей 1 Протокола № 1 к Конвенции (право на беспрепятственное пользование своим имуществом)", - говорится в разъяснении Генпрокуратуры к жалобе.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются столкновения.