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Россия обвинила Украину в гибели россиян во время обстрелов на границе

Россия обвинила Украину в гибели россиян во время обстрелов на границе - РИА Новости, 22.07.2021

Россия обвинила Украину в гибели россиян во время обстрелов на границе

Москва в жалобе в Страсбургский суд вменяет Украине гибель людей при обстрелах сопредельной территории России, говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры РФ. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T10:48

2021-07-22T10:48

2021-07-22T10:48

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Москва в жалобе в Страсбургский суд вменяет Украине гибель людей при обстрелах сопредельной территории России, говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры РФ.Россия в четверг подала в Европейский суд по правам человека первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. Как пояснили в ведомстве, она "относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года".Отмечается, что жалоба касается в том числе следующих основных групп нарушений: "Гибель людей, причинение вреда здоровью и уничтожение имущества в результате обстрелов Вооруженными силами Украины сопредельной территории Российской Федерации".В пояснительных документах Генпрокуратуры указывается, что "в значительном количестве случаев" жертвами обстрелов украинских военнослужащих с использованием оружия неизбирательного действия, чрезмерной "смертоносной силы" являлись российские мирные граждане, "никаким образом не вовлеченные в участие в боевых действиях, проживающие в приграничных с территорией Украины населенных пунктах Ростовской области Российской Федерации (городах Новошахтинске, Донецке (одноименный город в Ростовской области), Куйбышево и других), а также сотрудники контрольно-пропускных пунктов на границе на российской территории, например российского КПП "Гуково"."В период с июня 2014 года по настоящее время погибло значительное количество российских граждан – местных жителей и сотрудников КПП (сотрудников таможни и пограничников), а также уничтожено и повреждено имущество на территории России. В этой связи в жалобе поднимается вопрос о системной административной практике украинских властей по нарушению прав российских граждан, гарантированных статьей 2 Конвенции (право на жизнь), статьей 3 Конвенции (запрещение пыток), статьей 8 Конвенции (право на уважение частной и семейной жизни, жилища) и статьей 1 Протокола № 1 к Конвенции (право на беспрепятственное пользование своим имуществом)", - говорится в разъяснении Генпрокуратуры к жалобе.В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после февральского госпереворота в Киеве. По данным ООН, жертвами конфликта стали уже более 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются столкновения.

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россия, ситуация в днр и лнр, донбасс, европейский суд, генеральная прокуратура рф, ростовская область, украина, в мире