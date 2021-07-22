10:56 22.07.2021 (обновлено: 10:57 22.07.2021)
Россия обвинила Украину в нападениях на диппредставительства
Россия в жалобе в ЕСПЧ обвинила Украину в нападениях на дипломатические представительства
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Россия в жалобе в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обвиняет Украину в нападениях на дипломатические, консульские и иные представительства Российской Федерации, говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры.
Россия в четверг подала в Европейский суд по правам человека первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. Как пояснили в ведомстве, она "относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года".
"С 2014 года по настоящее время в Киеве неоднократно проводились тщательно подготовленные, организованные акции националистов по нападению на посольство РФ на Украине, генеральные консульства РФ в Львове и Харькове, торговое представительство РФ на Украине, Российский центр науки и культуры, а также на российских граждан – сотрудников этих учреждений (в том числе при участии отдельных депутатов Верховной рады Украины, участников праворадикальной организации "С-14", активистов украинских объединений "Всеукраинское объединение "Свобода", "Автомайдан", "Евромайдан", "Самооборона Майдана", "Крымская диаспора", клубов футбольных болельщиков "Ультрас" и других) ", - говорится в пресс-релизе.
По оценке Генпрокуратуры, здоровью и даже жизни российских дипломатов на Украине постоянно угрожает опасность. Агрессивно настроенные нападающие врываются в здания, вооружившись топорами, палками, ломами и другим оружием, зафиксированы случаи избиения российских дипломатических сотрудников, высказывания в их адрес угроз и оскорблений, забрасывания зданий российских загранучреждений камнями, бутылками с зажигательной смесью, дымовыми шашками, флаконами с трудносмываемыми жидкостями, выведения из строя камер систем видеонаблюдения, повреждения и уничтожения дипломатических автомобилей.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Россия потребовала в очередной раз от Украины принять все необходимые меры по недопущению подобных провокаций, обеспечить условия для нормальной работы и неприкосновенности посольства и генконсульства России на Украине.