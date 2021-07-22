https://ria.ru/20210722/napadenie-1742334417.html

Россия обвинила Украину в нападениях на диппредставительства

Россия обвинила Украину в нападениях на диппредставительства - РИА Новости, 22.07.2021

Россия обвинила Украину в нападениях на диппредставительства

Россия в жалобе в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обвиняет Украину в нападениях на дипломатические, консульские и иные представительства Российской... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T10:56

2021-07-22T10:56

2021-07-22T10:57

россия

мария захарова

автомайдан

верховная рада украины

генеральная прокуратура рф

львов

харьков

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581795603_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_b720ebd7fa68c850d0c79a6e2b1921f5.jpg

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Россия в жалобе в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обвиняет Украину в нападениях на дипломатические, консульские и иные представительства Российской Федерации, говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры.Россия в четверг подала в Европейский суд по правам человека первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. Как пояснили в ведомстве, она "относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года"."С 2014 года по настоящее время в Киеве неоднократно проводились тщательно подготовленные, организованные акции националистов по нападению на посольство РФ на Украине, генеральные консульства РФ в Львове и Харькове, торговое представительство РФ на Украине, Российский центр науки и культуры, а также на российских граждан – сотрудников этих учреждений (в том числе при участии отдельных депутатов Верховной рады Украины, участников праворадикальной организации "С-14", активистов украинских объединений "Всеукраинское объединение "Свобода", "Автомайдан", "Евромайдан", "Самооборона Майдана", "Крымская диаспора", клубов футбольных болельщиков "Ультрас" и других) ", - говорится в пресс-релизе.По оценке Генпрокуратуры, здоровью и даже жизни российских дипломатов на Украине постоянно угрожает опасность. Агрессивно настроенные нападающие врываются в здания, вооружившись топорами, палками, ломами и другим оружием, зафиксированы случаи избиения российских дипломатических сотрудников, высказывания в их адрес угроз и оскорблений, забрасывания зданий российских загранучреждений камнями, бутылками с зажигательной смесью, дымовыми шашками, флаконами с трудносмываемыми жидкостями, выведения из строя камер систем видеонаблюдения, повреждения и уничтожения дипломатических автомобилей.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Россия потребовала в очередной раз от Украины принять все необходимые меры по недопущению подобных провокаций, обеспечить условия для нормальной работы и неприкосновенности посольства и генконсульства России на Украине.

https://ria.ru/20210722/prava-1742333742.html

https://ria.ru/20210722/ukraina-1742333928.html

россия

львов

харьков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, автомайдан, верховная рада украины, генеральная прокуратура рф, львов, харьков, в мире