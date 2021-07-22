https://ria.ru/20210722/naftogaz-1742321502.html

"Нафтогаз" заявил, что США разделяют позицию Киева по "Северному потоку"

"Нафтогаз" заявил, что США разделяют позицию Киева по "Северному потоку" - РИА Новости, 22.07.2021

"Нафтогаз" заявил, что США разделяют позицию Киева по "Северному потоку"

Глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Конгресс США поддерживает позицию Киева о том, что "Северный поток — 2" угрожает энергетической... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T09:38

2021-07-22T09:38

2021-07-22T09:38

россия

allseas

facebook

nord stream 2 ag

северный поток — 2

юрий витренко

балтийское море

киев

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КИЕВ, 22 июл - РИА Новости. Глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Конгресс США поддерживает позицию Киева о том, что "Северный поток — 2" угрожает энергетической безопасности Украины и готов продолжать совместно бороться против этого проекта.Ранее Витренко сообщил, что посетит США и обсудит с сенаторами "Северный поток — 2"."Дни, когда Украина оказалась в эпицентре внимания из-за заявления США и Германии по "Северному потоку — 2", я провожу в Вашингтоне, встречаясь с сенаторами и конгрессменами. Результат многочисленных переговоров - мы имеем мощную двухпартийную и двухпалатную поддержку! Наши американские партнеры в Конгрессе полностью разделяют позицию, что "Северный поток — 2" угрожает безопасности Украины. Следовательно, они готовы продолжать совместно бороться против этого российского проекта. Инструменты для этого все еще есть", - написал Витренко на своей странице в Facebook.Он также сообщил, что кроме противодействия "Северному потоку — 2" обсудил с сенаторами и конгрессменами "такие важные для Украины и "Нафтогаза" темы, как корпоративная реформа, зеленая энергетика, инвестиции".Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток — 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.

https://ria.ru/20210722/politika-1742267359.html

https://ria.ru/20210722/antonov-1742302928.html

россия

балтийское море

киев

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