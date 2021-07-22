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В Москве началось обучение наблюдателей за сентябрьскими выборами
В Москве началось обучение наблюдателей за сентябрьскими выборами - РИА Новости, 22.07.2021
В Москве началось обучение наблюдателей за сентябрьскими выборами
Обучение общественных наблюдателей за сентябрьскими выборами началось в Москве, сообщил журналистам глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T11:55
2021-07-22T11:55
2021-07-22T11:55
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Обучение общественных наблюдателей за сентябрьскими выборами началось в Москве, сообщил журналистам глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.Ранее Общественный штаб и факультет права НИУ ВШЭ подписали соглашение о сотрудничестве, чтобы преподаватели факультета могли обучать наблюдателей."Мы начинаем семинары и обучение наблюдателей. Наблюдатели должны знать не только свои обязанности, но и свои права, поэтому очень важно подписанное сегодня соглашение с факультетом права Высшей школы экономики", - сообщил Венедиктов.Он сказал, что на данный момент отобрано уже более 13 тысяч наблюдателей, самому возрастному 91 год.Тестирование московской платформы для онлайн-голосования с функцией отложенного выбора и с помощником для слабовидящего проведут 29-30 июля, один из вопросов будет посвящен отношению к обязательной вакцинации для определенных сфер, второй - приоритетному развитию инфраструктуры городского транспорта.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. В частности, в Москве пройдут довыборы в Мосгордуму по двум округам и выборы в муниципальном округе Щукино.
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россия, выборы в государственную думу, госдума рф, московская городская дума, москва, политика
В Москве началось обучение наблюдателей за сентябрьскими выборами
Глава Общественного штаба Венедиктов: в Москве началось обучение наблюдателей за выборами в Госдуму