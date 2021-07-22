Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210722/nablyudateli-1742346689.html
В Москве началось обучение наблюдателей за сентябрьскими выборами
В Москве началось обучение наблюдателей за сентябрьскими выборами - РИА Новости, 22.07.2021
В Москве началось обучение наблюдателей за сентябрьскими выборами
Обучение общественных наблюдателей за сентябрьскими выборами началось в Москве, сообщил журналистам глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T11:55
2021-07-22T11:55
россия
выборы в государственную думу
госдума рф
московская городская дума
москва
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577167096_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_173986a89a71092f9025e6c1efa9a797.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Обучение общественных наблюдателей за сентябрьскими выборами началось в Москве, сообщил журналистам глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.Ранее Общественный штаб и факультет права НИУ ВШЭ подписали соглашение о сотрудничестве, чтобы преподаватели факультета могли обучать наблюдателей."Мы начинаем семинары и обучение наблюдателей. Наблюдатели должны знать не только свои обязанности, но и свои права, поэтому очень важно подписанное сегодня соглашение с факультетом права Высшей школы экономики", - сообщил Венедиктов.Он сказал, что на данный момент отобрано уже более 13 тысяч наблюдателей, самому возрастному 91 год.Тестирование московской платформы для онлайн-голосования с функцией отложенного выбора и с помощником для слабовидящего проведут 29-30 июля, один из вопросов будет посвящен отношению к обязательной вакцинации для определенных сфер, второй - приоритетному развитию инфраструктуры городского транспорта.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. В частности, в Москве пройдут довыборы в Мосгордуму по двум округам и выборы в муниципальном округе Щукино.
https://ria.ru/20210720/golosovanie-1742015018.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577167096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d10747f3fe8991363adb2d9084637df6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, выборы в государственную думу, госдума рф, московская городская дума, москва, политика
11:55 22.07.2021
 
В Москве началось обучение наблюдателей за сентябрьскими выборами

Глава Общественного штаба Венедиктов: в Москве началось обучение наблюдателей за выборами в Госдуму

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНаблюдатели на избирательном участке
Наблюдатели на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Обучение общественных наблюдателей за сентябрьскими выборами началось в Москве, сообщил журналистам глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.
Ранее Общественный штаб и факультет права НИУ ВШЭ подписали соглашение о сотрудничестве, чтобы преподаватели факультета могли обучать наблюдателей.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заключительном заседании действующего состава Центризбиркома - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 12:58
Памфилова ответила противникам онлайн-голосования
"Мы начинаем семинары и обучение наблюдателей. Наблюдатели должны знать не только свои обязанности, но и свои права, поэтому очень важно подписанное сегодня соглашение с факультетом права Высшей школы экономики", - сообщил Венедиктов.
Он сказал, что на данный момент отобрано уже более 13 тысяч наблюдателей, самому возрастному 91 год.
Тестирование московской платформы для онлайн-голосования с функцией отложенного выбора и с помощником для слабовидящего проведут 29-30 июля, один из вопросов будет посвящен отношению к обязательной вакцинации для определенных сфер, второй - приоритетному развитию инфраструктуры городского транспорта.
По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. В частности, в Москве пройдут довыборы в Мосгордуму по двум округам и выборы в муниципальном округе Щукино.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
Посмотреть
 
РоссияВыборы в Государственную думуГосдума РФМосковская городская думаМоскваПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:43В Крыму призвали ЕСПЧ признать водную блокаду попыткой геноцида
07:25Эксперты объяснили, почему лес в Карелии горит, а в Финляндии нет
07:19В Находке пьяный водитель устроил ДТП с шестью пострадавшими
07:15НТИ: искусственный интеллект предупредит студентов о грозящем отчислении
07:12Эксперт выступил за учет цен на жилье в РФ при оценке параметров инфляции
07:09Роспотребнадзор отметил потерю веса перенесшими тяжелую форму COVID-19
06:58В РПЦ оценили идею причислить Петра Мамонова к лику святых
06:46В Киеве озвучили требования к Западу из-за "Северного потока — 2"
06:27В Чите осудили на 17 лет мужчину, застрелившего девочку
06:25Эксперты по кибербезопасности рассказали, что делать при утечке данных
06:20Коллекторы заявили о росте количества желающих стать банкротами
06:16Эксперты рассказали, как решение ЦБ по ставке повлияет на курс рубля
06:13Роспотребнадзор назвал возможные последствия после острой фазы COVID-19
06:01На Транссибе из-за паводков обрушился железнодорожный мост
05:56Пресс-служба премьера Гаити опровергла данные о покушении на его кортеж
05:52Синоптики предупредили об аномальной жаре в Приморье
05:50В Красноярском крае трое подростков спасли ребенка из горевшего дома
05:42В Гаити отменили прощание с убитым президентом из-за массовых беспорядков
05:21Американский сенатор пообещал дамоклов меч для "Северного потока — 2"
05:11Рестораторов попросили включить в меню дешевую воду
Лента новостейМолния