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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210722/muzey-1742394609.html
ГИМ осенью откроет две выставки, посвященные 300-летию Российской империи
ГИМ осенью откроет две выставки, посвященные 300-летию Российской империи - РИА Новости, 22.07.2021
ГИМ осенью откроет две выставки, посвященные 300-летию Российской империи
Государственный исторический музей (ГИМ) осенью откроет две выставки, посвященные 300-летию Российской империи, одна из них – о династии Романовых, сообщил на... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T15:59
2021-07-22T17:21
культура
новости культуры
выставки
музеи
исторический музей
алексей левыкин
российская империя
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Государственный исторический музей (ГИМ) осенью откроет две выставки, посвященные 300-летию Российской империи, одна из них – о династии Романовых, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" директор музея Алексей Левыкин."В сентябре мы открываем выставку, посвященную династии Романовых", - сказал он.Вторая выставка – "Империя" – откроется 1 ноября. "Она будет открыта в выставочном комплексе ГИМ. Будет представлять различные аспекты, различные нюансы и историю различных народов, входящих в Российскую империю. Для нас это чрезвычайно важно и интересно", - рассказал Левыкин.Он отметил, что посещаемость ГИМа в нынешних условиях упала на четверть, при этом число посетителей социальных сетей музея увеличилось. "Мы готовим целую серию сопутствующих материалов, которые включаются в наши социальные ресурсы, причем крайне популярные", - добавил директор.
https://ria.ru/20210722/konferentsiya-1742381748.html
https://ria.ru/20191218/1562486822.html
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новости культуры, выставки, музеи, исторический музей, алексей левыкин, российская империя
15:59 22.07.2021 (обновлено: 17:21 22.07.2021)
 
ГИМ осенью откроет две выставки, посвященные 300-летию Российской империи

ГИМ осенью откроет выставки о династии Романовых и о народах Российской империи

© РИА Новости / Владимир АстапковичГосударственный исторический музей
Государственный исторический музей - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Государственный исторический музей (ГИМ) осенью откроет две выставки, посвященные 300-летию Российской империи, одна из них – о династии Романовых, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" директор музея Алексей Левыкин.
"В сентябре мы открываем выставку, посвященную династии Романовых", - сказал он.
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Вторая выставка – "Империя" – откроется 1 ноября. "Она будет открыта в выставочном комплексе ГИМ. Будет представлять различные аспекты, различные нюансы и историю различных народов, входящих в Российскую империю. Для нас это чрезвычайно важно и интересно", - рассказал Левыкин.
Он отметил, что посещаемость ГИМа в нынешних условиях упала на четверть, при этом число посетителей социальных сетей музея увеличилось. "Мы готовим целую серию сопутствующих материалов, которые включаются в наши социальные ресурсы, причем крайне популярные", - добавил директор.
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КультураНовости культурыВыставкиМузеиИсторический музейАлексей ЛевыкинРоссийская империя
 
 
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