https://ria.ru/20210722/moskva-1742362805.html

Бирюков: более 1 млн анализов воды проведено в Москве за первое полугодие

Бирюков: более 1 млн анализов воды проведено в Москве за первое полугодие - РИА Новости, 22.07.2021

Бирюков: более 1 млн анализов воды проведено в Москве за первое полугодие

Более 1 миллиона анализов воды проведено в Москве за первое полугодие, сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T13:14

2021-07-22T13:14

2021-07-22T13:14

новости подмосковья

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Более 1 миллиона анализов воды проведено в Москве за первое полугодие, сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Ежедневно столица потребляет 2,8 миллиона кубометров воды, в городе проложено более 13 тысяч километров водопроводных сетей. Эта огромная система нуждается в постоянном контроле: сегодня состояние водопроводной воды анализируется по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям на всех этапах ее пути к потребителю", - сообщил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что контроль качества воды начинается с водохранилищ, где пробы отбираются на разной глубине. Это необходимо, чтобы выявить различия в ее составе и получить полную картину о состоянии водоемов. Контролировать качество воды, помимо лабораторных исследований, помогают автоматические анализаторы, установленные на станциях водоподготовки и в городской распределительной сети."Приборы в непрерывном режиме отслеживают изменения основных показателей состава воды, характеризующих ее качество. Например, природная вода оценивается по таким показателям, как мутность, цветность, электропроводность. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, позволяющую оперативно принимать решения по изменению технологических режимов очистки воды", - добавил он.Для оперативной проверки проб используются специально оборудованные передвижные экспресс-лаборатории, которые незаменимы при выполнении анализов непосредственно на месте проведения работ на водопроводных сетях.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты круглосуточно следят за качеством воды и вносят корректировки в технологию водоподготовки. При необходимости могут изменяться дозы реагентной обработки, вводиться дополнительная очистка с помощью порошкообразного активированного угля, увеличиваться периодичность промывки песчаных и угольных фильтров.Бирюков отметил, что благодаря этим действиям устраняются неприятные запахи и привкусы, происходит глубокое осветление воды, ее обеззараживание.

https://ria.ru/20210623/akvatorii-1738220849.html

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петр бирюков, москва