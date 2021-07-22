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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210722/moskva-1742362805.html
Бирюков: более 1 млн анализов воды проведено в Москве за первое полугодие
Бирюков: более 1 млн анализов воды проведено в Москве за первое полугодие - РИА Новости, 22.07.2021
Бирюков: более 1 млн анализов воды проведено в Москве за первое полугодие
Более 1 миллиона анализов воды проведено в Москве за первое полугодие, сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T13:14
2021-07-22T13:14
новости подмосковья
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Более 1 миллиона анализов воды проведено в Москве за первое полугодие, сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Ежедневно столица потребляет 2,8 миллиона кубометров воды, в городе проложено более 13 тысяч километров водопроводных сетей. Эта огромная система нуждается в постоянном контроле: сегодня состояние водопроводной воды анализируется по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям на всех этапах ее пути к потребителю", - сообщил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что контроль качества воды начинается с водохранилищ, где пробы отбираются на разной глубине. Это необходимо, чтобы выявить различия в ее составе и получить полную картину о состоянии водоемов. Контролировать качество воды, помимо лабораторных исследований, помогают автоматические анализаторы, установленные на станциях водоподготовки и в городской распределительной сети."Приборы в непрерывном режиме отслеживают изменения основных показателей состава воды, характеризующих ее качество. Например, природная вода оценивается по таким показателям, как мутность, цветность, электропроводность. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, позволяющую оперативно принимать решения по изменению технологических режимов очистки воды", - добавил он.Для оперативной проверки проб используются специально оборудованные передвижные экспресс-лаборатории, которые незаменимы при выполнении анализов непосредственно на месте проведения работ на водопроводных сетях.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты круглосуточно следят за качеством воды и вносят корректировки в технологию водоподготовки. При необходимости могут изменяться дозы реагентной обработки, вводиться дополнительная очистка с помощью порошкообразного активированного угля, увеличиваться периодичность промывки песчаных и угольных фильтров.Бирюков отметил, что благодаря этим действиям устраняются неприятные запахи и привкусы, происходит глубокое осветление воды, ее обеззараживание.
https://ria.ru/20210623/akvatorii-1738220849.html
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петр бирюков, москва
13:14 22.07.2021
 

Бирюков: более 1 млн анализов воды проведено в Москве за первое полугодие

© РИА Новости / Руслан КривобокАнализ качества воды. Архивное фото
Анализ качества воды. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Более 1 миллиона анализов воды проведено в Москве за первое полугодие, сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Ежедневно столица потребляет 2,8 миллиона кубометров воды, в городе проложено более 13 тысяч километров водопроводных сетей. Эта огромная система нуждается в постоянном контроле: сегодня состояние водопроводной воды анализируется по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям на всех этапах ее пути к потребителю", - сообщил Бирюков.
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Заместитель мэра рассказал, что контроль качества воды начинается с водохранилищ, где пробы отбираются на разной глубине. Это необходимо, чтобы выявить различия в ее составе и получить полную картину о состоянии водоемов. Контролировать качество воды, помимо лабораторных исследований, помогают автоматические анализаторы, установленные на станциях водоподготовки и в городской распределительной сети.
"Приборы в непрерывном режиме отслеживают изменения основных показателей состава воды, характеризующих ее качество. Например, природная вода оценивается по таким показателям, как мутность, цветность, электропроводность. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, позволяющую оперативно принимать решения по изменению технологических режимов очистки воды", - добавил он.
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Для оперативной проверки проб используются специально оборудованные передвижные экспресс-лаборатории, которые незаменимы при выполнении анализов непосредственно на месте проведения работ на водопроводных сетях.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты круглосуточно следят за качеством воды и вносят корректировки в технологию водоподготовки. При необходимости могут изменяться дозы реагентной обработки, вводиться дополнительная очистка с помощью порошкообразного активированного угля, увеличиваться периодичность промывки песчаных и угольных фильтров.
Бирюков отметил, что благодаря этим действиям устраняются неприятные запахи и привкусы, происходит глубокое осветление воды, ее обеззараживание.
"Специалисты круглосуточно держат на контроле физико-химические и микробиологические показатели, чтобы в краны москвичей попадала полностью очищенная питьевая вода, соответствующая всем требованиям гигиенических нормативов", - заключил заместитель мэра.
 
Новости ПодмосковьяПетр БирюковМосква
 
 
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