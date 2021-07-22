https://ria.ru/20210722/mordoviya-1742339379.html
Мордовия получила средства на замещение коммерческих кредитов
Мордовия получила средства на замещение коммерческих кредитов - РИА Новости, 22.07.2021
Мордовия получила средства на замещение коммерческих кредитов
Мордовии выделено 17,4 миллиарда рублей из федерального бюджета на замещение коммерческих кредитов, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T11:23
2021-07-22T11:23
2021-07-22T11:23
республика мордовия
россия
артем здунов
республика мордовия
владимир путин
саранск
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/150537/97/1505379779_0:297:3072:2025_1920x0_80_0_0_3d87dd7ce5887e928aa977784545b101.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Мордовии выделено 17,4 миллиарда рублей из федерального бюджета на замещение коммерческих кредитов, сообщает пресс-служба правительства региона.Средства поступят в регион до 1 августа."В результате коммерческий долг республики сократится до 25% от объема собственных доходов. С учетом текущей ключевой ставки Банка России (6,5% годовых) сумма процентных платежей по обслуживанию долга республики сократится на 1,1 миллиарда рублей в год. Высвобожденные средства будут направлены на развитие республики, повышение качества жизни жителей региона", - говорится в сообщении.Врио главы Мордовии Артём Здунов в марте 2021 года обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением по замещению и реструктуризации коммерческих кредитов по всем регионам РФ. "Предложение было поддержано и в послании Федеральному собранию Путиным были даны конкретные поручения о выработке механизма и доведения средств до субъектов РФ в части замещения дорогих рыночных кредитов", - отмечается в сообщении.По словам и.о. министра финансов Мордовии Сергея Тюркина, врио главы республики принято решение рефинансировать, заместить долг не только республики, но и Саранска. "Республика фактически возьмет на себя долг в сумме 916 миллионов рублей", - подчеркнул Тюркин.Отмечается, что также с администрацией президента РФ и министерством финансов РФ "ведётся работа по расширению возможности направления средств на капитальные вложения".
https://ria.ru/20210707/mordoviya-1740300787.html
https://ria.ru/20210629/mordoviya-1739077497.html
https://ria.ru/20210620/mordoviya-1737806585.html
россия
саранск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/150537/97/1505379779_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_e59d8a992f96170c7331b5849d448f91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, артем здунов, республика мордовия, владимир путин, саранск, экономика
Мордовия получила средства на замещение коммерческих кредитов
Мордовии выделили 17,4 миллиарда рублей из федерального бюджета на замещение коммерческих кредитов