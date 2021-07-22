https://ria.ru/20210722/mordoviya-1742339379.html

Мордовия получила средства на замещение коммерческих кредитов

Мордовия получила средства на замещение коммерческих кредитов - РИА Новости, 22.07.2021

Мордовия получила средства на замещение коммерческих кредитов

Мордовии выделено 17,4 миллиарда рублей из федерального бюджета на замещение коммерческих кредитов, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T11:23

2021-07-22T11:23

2021-07-22T11:23

республика мордовия

россия

артем здунов

республика мордовия

владимир путин

саранск

экономика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Мордовии выделено 17,4 миллиарда рублей из федерального бюджета на замещение коммерческих кредитов, сообщает пресс-служба правительства региона.Средства поступят в регион до 1 августа."В результате коммерческий долг республики сократится до 25% от объема собственных доходов. С учетом текущей ключевой ставки Банка России (6,5% годовых) сумма процентных платежей по обслуживанию долга республики сократится на 1,1 миллиарда рублей в год. Высвобожденные средства будут направлены на развитие республики, повышение качества жизни жителей региона", - говорится в сообщении.Врио главы Мордовии Артём Здунов в марте 2021 года обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением по замещению и реструктуризации коммерческих кредитов по всем регионам РФ. "Предложение было поддержано и в послании Федеральному собранию Путиным были даны конкретные поручения о выработке механизма и доведения средств до субъектов РФ в части замещения дорогих рыночных кредитов", - отмечается в сообщении.По словам и.о. министра финансов Мордовии Сергея Тюркина, врио главы республики принято решение рефинансировать, заместить долг не только республики, но и Саранска. "Республика фактически возьмет на себя долг в сумме 916 миллионов рублей", - подчеркнул Тюркин.Отмечается, что также с администрацией президента РФ и министерством финансов РФ "ведётся работа по расширению возможности направления средств на капитальные вложения".

https://ria.ru/20210707/mordoviya-1740300787.html

https://ria.ru/20210629/mordoviya-1739077497.html

https://ria.ru/20210620/mordoviya-1737806585.html

россия

саранск

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россия, артем здунов, республика мордовия, владимир путин, саранск, экономика