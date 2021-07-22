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Меркель рассказала, как на нее повлияло восточногерманское происхождение
Меркель рассказала, как на нее повлияло восточногерманское происхождение - РИА Новости, 22.07.2021
Меркель рассказала, как на нее повлияло восточногерманское происхождение
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что восточногерманское происхождение оставило след на ее личности, в том числе это дало ей "хорошие возможности" вносить... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T13:08
2021-07-22T13:19
ангела меркель
гамбург (город)
германия
в мире
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БЕРЛИН, 22 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что восточногерманское происхождение оставило след на ее личности, в том числе это дало ей "хорошие возможности" вносить свой вклад в немецкую политику.Она отметила, что хотела бы, чтобы в Германии "на руководящих позициях было еще больше людей с восточногерманским происхождением". Но, по ее словам, "это теряет актуальность, так как классической восточногерманской биографии для тех, кто младше 30-35 лет, уже нет"."Но я разобралась со своей жизнью и своей биографией. И думаю, что это дает хорошие возможности вносить вклад в немецкую политическую жизнь", - добавила Меркель.Ангела Меркель родилась в 1954 году в Гамбурге, затем переехала на постоянное место жительства из Западной Германии в Восточную. В 1978 году окончила физический факультет Лейпцигского университета. В 1986 году защитила докторскую диссертацию по физике. Политическая карьера Меркель началась с 1989 года, когда она вступила в партию "Демократический прорыв", вскоре заняв должность пресс-секретаря организации. С 1990 года является членом Христианско-демократического союза (ХДС), в 2005 году стала канцлером ФРГ.
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ангела меркель, гамбург (город), германия, в мире
13:08 22.07.2021 (обновлено: 13:19 22.07.2021)
 
Меркель рассказала, как на нее повлияло восточногерманское происхождение

Канцлер Германии Меркель: восточногерманское происхождение оставило след на личности

© REUTERS / Hannibal Hanschke/PoolКанцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© REUTERS / Hannibal Hanschke/Pool
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БЕРЛИН, 22 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что восточногерманское происхождение оставило след на ее личности, в том числе это дало ей "хорошие возможности" вносить свой вклад в немецкую политику.
"Без прошлого нет будущего. Конечно, мое происхождение - это часть моей биографии, я прожила в бывшем ГДР 34 года моей жизни. Это повлияло на меня, это очевидно", - заявила Меркель на ежегодной большой пресс-конференции, которая станет для нее последней в должности канцлера ФРГ. Таким образом Меркель ответила на вопрос, осталось ли у нее что-то от восточногерманского происхождения спустя 16 лет на посту.
Она отметила, что хотела бы, чтобы в Германии "на руководящих позициях было еще больше людей с восточногерманским происхождением". Но, по ее словам, "это теряет актуальность, так как классической восточногерманской биографии для тех, кто младше 30-35 лет, уже нет".
"Но я разобралась со своей жизнью и своей биографией. И думаю, что это дает хорошие возможности вносить вклад в немецкую политическую жизнь", - добавила Меркель.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
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Ангела Меркель родилась в 1954 году в Гамбурге, затем переехала на постоянное место жительства из Западной Германии в Восточную. В 1978 году окончила физический факультет Лейпцигского университета. В 1986 году защитила докторскую диссертацию по физике. Политическая карьера Меркель началась с 1989 года, когда она вступила в партию "Демократический прорыв", вскоре заняв должность пресс-секретаря организации. С 1990 года является членом Христианско-демократического союза (ХДС), в 2005 году стала канцлером ФРГ.
 
Ангела МеркельГамбург (город)ГерманияВ мире
 
 
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