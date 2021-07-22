https://ria.ru/20210722/merkel-1742361364.html

Меркель рассказала, как на нее повлияло восточногерманское происхождение

Меркель рассказала, как на нее повлияло восточногерманское происхождение - РИА Новости, 22.07.2021

Меркель рассказала, как на нее повлияло восточногерманское происхождение

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что восточногерманское происхождение оставило след на ее личности, в том числе это дало ей "хорошие возможности" вносить... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T13:08

2021-07-22T13:08

2021-07-22T13:19

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гамбург (город)

германия

в мире

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БЕРЛИН, 22 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что восточногерманское происхождение оставило след на ее личности, в том числе это дало ей "хорошие возможности" вносить свой вклад в немецкую политику.Она отметила, что хотела бы, чтобы в Германии "на руководящих позициях было еще больше людей с восточногерманским происхождением". Но, по ее словам, "это теряет актуальность, так как классической восточногерманской биографии для тех, кто младше 30-35 лет, уже нет"."Но я разобралась со своей жизнью и своей биографией. И думаю, что это дает хорошие возможности вносить вклад в немецкую политическую жизнь", - добавила Меркель.Ангела Меркель родилась в 1954 году в Гамбурге, затем переехала на постоянное место жительства из Западной Германии в Восточную. В 1978 году окончила физический факультет Лейпцигского университета. В 1986 году защитила докторскую диссертацию по физике. Политическая карьера Меркель началась с 1989 года, когда она вступила в партию "Демократический прорыв", вскоре заняв должность пресс-секретаря организации. С 1990 года является членом Христианско-демократического союза (ХДС), в 2005 году стала канцлером ФРГ.

https://ria.ru/20210722/koronavirus-1742353639.html

гамбург (город)

германия

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ангела меркель, гамбург (город), германия, в мире