Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210722/mate-1742003986.html
Биография Мирей Матье
Биография Мирей Матье - РИА Новости, 22.07.2021
Биография Мирей Матье
Французская эстрадная певица-шансонье Мирей Матье (Mireille Mathieu) родилась 22 июля 1946 года в Авиньоне (Франция). РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T00:44
2021-07-22T00:44
мирей матье
авиньон
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742003190_0:96:3098:1839_1920x0_80_0_0_ada362d5add0bcc7fa430dca50e2d9fb.jpg
Французская эстрадная певица-шансонье Мирей Матье (Mireille Mathieu) родилась 22 июля 1946 года в Авиньоне (Франция).Она была старшей из 14 детей в семье. Петь начала в раннем детстве, это заметила бабушка, которая научила ее нотной грамоте. Огромное влияние на творческую манеру Матье и ее музыкальные вкусы оказали записи Эдит Пиаф.После окончания школы Мирей Матье стала работать на картонажной фабрике, но петь не прекратила, создав фабричный хор и выступая в нем солисткой.В 1962 году Мирей Матье дебютировала на песенном конкурсе Авиньона "В моем квартале поют", где заняла второе место. В 1965 году после победы на этом конкурсе она получила приглашение выступить в телепередаче "Теле-Диманш" в Париже.После успешного выступления на телевидении с певицей начал работать известный импресарио Джонни Старк.Затем состоялось ее выступление во всемирно известном парижском концертном зале "Олимпия".В 1966 году во время гастролей в США выступления певицы посмотрели 50 миллионов зрителей. Ее первый сингл C’est ton nom и хит Mon credo разошлись миллионным тиражом. В этом же году состоялись первые гастроли певицы в Восточном Берлине в известном музыкальном театре-варьете Фридрихштадтпаласт.В 1967 году состоялись ее первые концерты в Германии, где она исполнила хиты Un home et tune femme, La derniere valse, Sometimes.В 1970 году Мирей Матье совершила свое первое мировое турне, посетив Канаду, страны Скандинавии, Италию и Германию. Она выступала с новыми песнями, такими, как An einem Sonntag in Avignon, Es geht mir gut, merci Cheri.С тех пор Мирей Матье выступает в разных странах мира, ее называют "послом французской песни". На счету певицы множество альбомов, по всему миру продано более 100 миллионов пластинок. Ее репертуар состоит из более тысячи песен на разных языках, в том числе русском. Мирей была первым западным исполнителем, давшим концерты в Китае.Певица выступала со многими знаменитостями – шансонье Шарлем Азнавуром, певцом и актером Нилом Даймондом, группой ABBA. В 1984 году в Мексике она пела с Пласидо Доминго.Мирей Матье записано множество альбомов. Первый ее альбом был записан в 1966 году. Среди ее дисков последних лет – "Мирей Матье: Рождество" (2015) и "Мирей Матье поет Эннио Мориконе"(2016).В 2019 году она презентовала двойной диск "Мирей Матье. Кино". В декабре 2020 года Матье выпустила цифровую версию своего первого альбома с песнями, не издававшимися во Франции. С 1967 года певица выступала в СССР. Впоследствии она неоднократно выступала в России. 9 мая 2005 года Мирей Матье участвовала в концерте на Красной площади в Москве, посвященном 60-летию Победы. В 2010 году она отпраздновала 45-летие своей творческой деятельности на сцене Государственного Кремлевского дворца.С 2009 года ежегодно в сентябре певица выступает на Красной площади в рамках военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", организаторы которого называют ее своим талисманом. На фестивале Матье исполняет как песни из собственного репертуара, так и композиции на русском языке, в том числе "Очи черные", "Подмосковные вечера", "Не уезжай ты, мой голубчик", а также гимн России. В 2020 году она планировала дать концерты в Москве и Санкт-Петербурге, но из-за пандемии коронавируса они были отменены. Певица была отмечена различными наградами.В 1978 году Мирей Матье была избрана прототипом бюста Марианны – национального символа Французской Республики.В 1999 году певица была удостоена звания кавалера ордена Почетного легиона. В 2011 году ей было присвоено звание офицера Почетного легиона.В 2010 году Мирей Матье была награждена российским орденом Дружбы.В этом же году она была отмечена ведомственной медалью Следственного комитета при прокуратуре России "За доблесть и отвагу". Награждена немецким орденом "За заслуги перед ФРГ" (1984).Певица является четырежды лауреатом немецкой премии "Бэмби" (1972, 1973, 1974, 1987). В 1996 году она была удостоена премии "Донна Рома" в Риме. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
авиньон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742003190_367:0:3098:2048_1920x0_80_0_0_3339ed3eae765093407f33278558899d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мирей матье, авиньон, справки
00:44 22.07.2021
 

Биография Мирей Матье

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФранцузская певица Мирей Матье
Французская певица Мирей Матье - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
Французская эстрадная певица-шансонье Мирей Матье (Mireille Mathieu) родилась 22 июля 1946 года в Авиньоне (Франция).
Она была старшей из 14 детей в семье. Петь начала в раннем детстве, это заметила бабушка, которая научила ее нотной грамоте. Огромное влияние на творческую манеру Матье и ее музыкальные вкусы оказали записи Эдит Пиаф.
После окончания школы Мирей Матье стала работать на картонажной фабрике, но петь не прекратила, создав фабричный хор и выступая в нем солисткой.
В 1962 году Мирей Матье дебютировала на песенном конкурсе Авиньона "В моем квартале поют", где заняла второе место. В 1965 году после победы на этом конкурсе она получила приглашение выступить в телепередаче "Теле-Диманш" в Париже.
После успешного выступления на телевидении с певицей начал работать известный импресарио Джонни Старк.
Затем состоялось ее выступление во всемирно известном парижском концертном зале "Олимпия".
В 1966 году во время гастролей в США выступления певицы посмотрели 50 миллионов зрителей. Ее первый сингл C’est ton nom и хит Mon credo разошлись миллионным тиражом. В этом же году состоялись первые гастроли певицы в Восточном Берлине в известном музыкальном театре-варьете Фридрихштадтпаласт.
В 1967 году состоялись ее первые концерты в Германии, где она исполнила хиты Un home et tune femme, La derniere valse, Sometimes.
В 1970 году Мирей Матье совершила свое первое мировое турне, посетив Канаду, страны Скандинавии, Италию и Германию. Она выступала с новыми песнями, такими, как An einem Sonntag in Avignon, Es geht mir gut, merci Cheri.
С тех пор Мирей Матье выступает в разных странах мира, ее называют "послом французской песни". На счету певицы множество альбомов, по всему миру продано более 100 миллионов пластинок. Ее репертуар состоит из более тысячи песен на разных языках, в том числе русском. Мирей была первым западным исполнителем, давшим концерты в Китае.
Певица выступала со многими знаменитостями – шансонье Шарлем Азнавуром, певцом и актером Нилом Даймондом, группой ABBA.
В 1984 году в Мексике она пела с Пласидо Доминго.
Мирей Матье записано множество альбомов. Первый ее альбом был записан в 1966 году. Среди ее дисков последних лет – "Мирей Матье: Рождество" (2015) и "Мирей Матье поет Эннио Мориконе"(2016).
В 2019 году она презентовала двойной диск "Мирей Матье. Кино". В декабре 2020 года Матье выпустила цифровую версию своего первого альбома с песнями, не издававшимися во Франции.
С 1967 года певица выступала в СССР. Впоследствии она неоднократно выступала в России.
9 мая 2005 года Мирей Матье участвовала в концерте на Красной площади в Москве, посвященном 60-летию Победы.
В 2010 году она отпраздновала 45-летие своей творческой деятельности на сцене Государственного Кремлевского дворца.
С 2009 года ежегодно в сентябре певица выступает на Красной площади в рамках военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", организаторы которого называют ее своим талисманом. На фестивале Матье исполняет как песни из собственного репертуара, так и композиции на русском языке, в том числе "Очи черные", "Подмосковные вечера", "Не уезжай ты, мой голубчик", а также гимн России.
В 2020 году она планировала дать концерты в Москве и Санкт-Петербурге, но из-за пандемии коронавируса они были отменены.
Певица была отмечена различными наградами.
В 1978 году Мирей Матье была избрана прототипом бюста Марианны – национального символа Французской Республики.
В 1999 году певица была удостоена звания кавалера ордена Почетного легиона. В 2011 году ей было присвоено звание офицера Почетного легиона.
В 2010 году Мирей Матье была награждена российским орденом Дружбы.
В этом же году она была отмечена ведомственной медалью Следственного комитета при прокуратуре России "За доблесть и отвагу".
Награждена немецким орденом "За заслуги перед ФРГ" (1984).
Певица является четырежды лауреатом немецкой премии "Бэмби" (1972, 1973, 1974, 1987). В 1996 году она была удостоена премии "Донна Рома" в Риме.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Мирей МатьеАвиньонСправки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:45Рубль снова стал одной из самых недооцененных валют по "индексу бигмака"
07:34Китай отверг предложенный ВОЗ план расследования происхождения COVID-19
07:08Названа самая высокооплачиваемая профессия в производственной сфере
06:56Институт в Ухане отверг заявления о болезни сотрудников в конце 2019 года
06:41Эксперт рассказал, для кого "дельта"-штамм коронавируса опаснее всего
06:36Байден заявил, что строительство "Северного потока — 2" не остановить
06:20Суд наложил арест на имущество депутата Госдумы Ковпака и его семьи
06:16Число жертв наводнения в Китае выросло до 33 человек
06:08Эксперт рассказал о пользе прививки при новых штаммах коронавируса
05:39В Красноярске иномарка сбила проверявшего документы инспектора ГИБДД
05:35Уханьский институт вирусологии заявил, что не создавал коронавирус
05:24Байден рассказал, что сделает, если его сочтут "реинкарнацией Сатаны"
05:18В МИД рассказали о возможных контактах с Туркменией по Афганистану
05:07Пожарным из Забайкалья повысят зарплату после обращения к Путину
04:35Правозащитник заявил о превращении русских детей в Эстонии в русофобов
04:21На Сахалине убийца восьмилетней девочки получил пожизненный тюремный срок
04:16Байден заявил, что пандемия переключилась на непривитых американцев
04:15Названы четыре способа уменьшить долги во время пандемии
04:12Байден заявил, что Путин полагается на автократию
03:53На Украине школьную команду назвали в честь Гитлера
Лента новостейМолния