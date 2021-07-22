https://ria.ru/20210722/lipetsk-1742335446.html

В Липецке стартовала подготовка к отопительному сезону

В Липецке стартовала подготовка к отопительному сезону - РИА Новости, 22.07.2021

В Липецке стартовала подготовка к отопительному сезону

На подготовку трех тысяч многоквартирных домов областного центра к отопительному сезону власти Липецкой области направят порядка 140 миллионов рублей, сообщил... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T11:00

2021-07-22T11:00

2021-07-22T11:00

липецкая область

игорь артамонов

липецк

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ЛИПЕЦК, 22 июл – РИА Новости. На подготовку трех тысяч многоквартирных домов областного центра к отопительному сезону власти Липецкой области направят порядка 140 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в настоящее время управляющие компании Липецка уже выполнили порядка 60% от запланированного объема работ. Замененыпочти 68 тысяч квадратных метров кровли из запланированных 111 тысяч, отремонтированы 30 километров внутридомовых трубопроводов из 50, заделаны более 20 километров межпанельных швов из 38, а также заменены свыше 35 тысяч внутридомовых запорных арматур. Кроме этого, работники жилищно-коммунального хозяйства проверяют остекление оконных проемов, утепление кровли и дверей на лестничных клетках – всё то, что поможет сохранить тепло в многоквартирных домах."Работу нужно проводить интенсивно, чтобы с наступлением холодов избежать порывов труб систем отопления и массовых жалоб горожан на холодные батареи и сквозняки в подъездах, - отметил Артамонов.По словам губернатора, завершить подготовку к отопительному сезону специалисты ЖКХ планируют до наступления октября.

https://ria.ru/20210722/vodosnabzhenie-1742330870.html

липецк

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игорь артамонов, липецк