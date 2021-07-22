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Липецкая область
https://ria.ru/20210722/lipetsk-1742335446.html
В Липецке стартовала подготовка к отопительному сезону
В Липецке стартовала подготовка к отопительному сезону - РИА Новости, 22.07.2021
В Липецке стартовала подготовка к отопительному сезону
На подготовку трех тысяч многоквартирных домов областного центра к отопительному сезону власти Липецкой области направят порядка 140 миллионов рублей, сообщил... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T11:00
2021-07-22T11:00
липецкая область
игорь артамонов
липецк
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ЛИПЕЦК, 22 июл – РИА Новости. На подготовку трех тысяч многоквартирных домов областного центра к отопительному сезону власти Липецкой области направят порядка 140 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в настоящее время управляющие компании Липецка уже выполнили порядка 60% от запланированного объема работ. Замененыпочти 68 тысяч квадратных метров кровли из запланированных 111 тысяч, отремонтированы 30 километров внутридомовых трубопроводов из 50, заделаны более 20 километров межпанельных швов из 38, а также заменены свыше 35 тысяч внутридомовых запорных арматур. Кроме этого, работники жилищно-коммунального хозяйства проверяют остекление оконных проемов, утепление кровли и дверей на лестничных клетках – всё то, что поможет сохранить тепло в многоквартирных домах."Работу нужно проводить интенсивно, чтобы с наступлением холодов избежать порывов труб систем отопления и массовых жалоб горожан на холодные батареи и сквозняки в подъездах, - отметил Артамонов.По словам губернатора, завершить подготовку к отопительному сезону специалисты ЖКХ планируют до наступления октября.
https://ria.ru/20210722/vodosnabzhenie-1742330870.html
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игорь артамонов, липецк
11:00 22.07.2021
 

В Липецке стартовала подготовка к отопительному сезону

© Fotolia / Mikhail MarkovskiyКомсомольский пруд с фонтанами в Липецке
Комсомольский пруд с фонтанами в Липецке - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© Fotolia / Mikhail Markovskiy
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 22 июл – РИА Новости. На подготовку трех тысяч многоквартирных домов областного центра к отопительному сезону власти Липецкой области направят порядка 140 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, в настоящее время управляющие компании Липецка уже выполнили порядка 60% от запланированного объема работ. Замененыпочти 68 тысяч квадратных метров кровли из запланированных 111 тысяч, отремонтированы 30 километров внутридомовых трубопроводов из 50, заделаны более 20 километров межпанельных швов из 38, а также заменены свыше 35 тысяч внутридомовых запорных арматур. Кроме этого, работники жилищно-коммунального хозяйства проверяют остекление оконных проемов, утепление кровли и дверей на лестничных клетках – всё то, что поможет сохранить тепло в многоквартирных домах.
Работа коммунальных служб - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
Вчера, 10:41Липецкая область
Липецкие власти решат проблемы водоснабжения в муниципалитетах
"Работу нужно проводить интенсивно, чтобы с наступлением холодов избежать порывов труб систем отопления и массовых жалоб горожан на холодные батареи и сквозняки в подъездах, - отметил Артамонов.
По словам губернатора, завершить подготовку к отопительному сезону специалисты ЖКХ планируют до наступления октября.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецк
 
 
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