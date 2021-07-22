https://ria.ru/20210722/lift-1742382229.html

Прокуратура начала проверку после падения лифта в Подмосковье

Прокуратура начала проверку после падения лифта в Подмосковье - РИА Новости, 22.07.2021

Прокуратура начала проверку после падения лифта в Подмосковье

Прокуратура организовала проверку после падения лифта с третьего этажа в Реутове, сообщает подмосковное ведомство. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T14:44

2021-07-22T14:44

2021-07-22T14:44

реутов

происшествия

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после падения лифта с третьего этажа в Реутове, сообщает подмосковное ведомство.По предварительной информации, 22 июля на территории складского комплекса на Транспортной улице в Реутове в результате падения грузового лифта с высоты третьего этажа пострадали три человека. С различными травмами они были доставлены в медучреждения."В ходе проверки, проведение которой поручено прокуратуре города Реутова, будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе об охране труда и технике безопасности, содержанию и обслуживанию лифтового оборудования, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.Как сообщали РИА Новости в экстренных службах, инцидент произошел на объекте по производству и хранению деревянных дверей: оборвался грузовой лифт с тремя рабочими.

https://ria.ru/20210719/draka-1741861200.html

реутов

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

реутов, происшествия