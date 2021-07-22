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Прокуратура начала проверку после падения лифта в Подмосковье
Прокуратура начала проверку после падения лифта в Подмосковье - РИА Новости, 22.07.2021
Прокуратура начала проверку после падения лифта в Подмосковье
Прокуратура организовала проверку после падения лифта с третьего этажа в Реутове, сообщает подмосковное ведомство. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T14:44
2021-07-22T14:44
2021-07-22T14:44
реутов
происшествия
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после падения лифта с третьего этажа в Реутове, сообщает подмосковное ведомство.По предварительной информации, 22 июля на территории складского комплекса на Транспортной улице в Реутове в результате падения грузового лифта с высоты третьего этажа пострадали три человека. С различными травмами они были доставлены в медучреждения."В ходе проверки, проведение которой поручено прокуратуре города Реутова, будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе об охране труда и технике безопасности, содержанию и обслуживанию лифтового оборудования, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.Как сообщали РИА Новости в экстренных службах, инцидент произошел на объекте по производству и хранению деревянных дверей: оборвался грузовой лифт с тремя рабочими.
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реутов, происшествия
Прокуратура начала проверку после падения лифта в Подмосковье
Прокуратура начала проверку после падения лифта с третьего этажа в подмосковном Реутове
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости.
Прокуратура организовала проверку после падения лифта с третьего этажа в Реутове
, сообщает подмосковное ведомство.
По предварительной информации, 22 июля на территории складского комплекса на Транспортной улице в Реутове в результате падения грузового лифта с высоты третьего этажа пострадали три человека. С различными травмами они были доставлены в медучреждения.
"В ходе проверки, проведение которой поручено прокуратуре города Реутова, будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе об охране труда и технике безопасности, содержанию и обслуживанию лифтового оборудования, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
Как сообщали РИА Новости в экстренных службах, инцидент произошел на объекте по производству и хранению деревянных дверей: оборвался грузовой лифт с тремя рабочими.