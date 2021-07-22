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Официальный курс евро на пятницу снизился на 68 копеек
Официальный курс евро на пятницу снизился на 68 копеек - РИА Новости, 22.07.2021
Официальный курс евро на пятницу снизился на 68 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 67,56 копейки - до 86,9227 рубля, курс доллара - на 80,02 копейки, до 73,6945 рубля,... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T15:44
2021-07-22T15:44
2021-07-22T15:44
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 67,56 копейки - до 86,9227 рубля, курс доллара - на 80,02 копейки, до 73,6945 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 74,4 копейки, составив 79,6472 рубля.
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика
Официальный курс евро на пятницу снизился на 68 копеек
Официальный курс евро на пятницу снизился на 68 копеек, до 86,92 рубля