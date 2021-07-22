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Пермский край намерен получить инфраструктурный кредит на реновацию

Пермский край намерен получить инфраструктурный кредит на реновацию - РИА Новости, 22.07.2021

Пермский край намерен получить инфраструктурный кредит на реновацию

Пермский край намерен получить инфраструктурный кредит на реализацию проекта комплексной реновации микрорайона ДКЖ в Перми, сообщается на сайте губернатора и... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T15:01

2021-07-22T15:01

2021-07-22T15:01

дмитрий махонин

максим решетников

пермь

пермский край

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ПЕРМЬ, 22 июл – РИА Новости. Пермский край намерен получить инфраструктурный кредит на реализацию проекта комплексной реновации микрорайона ДКЖ в Перми, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.О том, что Пермский край планирует заявиться в этом году на конкурсный отбор проектов, глава региона Дмитрий Махонин рассказал в ходе рабочей встречи с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым. Стороны обсудили инфраструктурные проекты, направленные на комплексное развитие территории Перми, создание компактной жилой застройки, организацию удобного транспортного сообщения, обустройство новых мест отдыха и деловой активности."Особое внимание было уделено реорганизации микрорайона ДКЖ. По словам Дмитрия Махонина, на реализацию данного проекта планируется получить инфраструктурный кредит – новый инструмент господдержки регионов, о котором объявил президент России в рамках послания Федеральному собранию в апреле текущего года", – говорится в сообщении.Как уточнили в пресс-службе губернатора, за счет инфраструктурного кредита, в частности, планируется построить концертно-спортивный комплекс на 10,5 тысяч зрителей и деловой центр "Пермь-сити"."На данный момент проект комплексного развития микрорайона находится на стадии разработки градостроительной документации и подготовки земельных участков под будущее жилищное строительство для передачи инвестору. Мы завершаем первый этап возведения ул. Строителей, которая обеспечит транспортную доступность территории. Кроме того, нами принято решение о размещении в микрорайоне ДКЖ Пермской краевой музыкальной школы. Сейчас на проект уже выдано положительное заключение регионального Управления государственной экспертизы", – отметил Махонин.

https://ria.ru/20210713/vaktsinatsiya-1741098594.html

пермь

пермский край

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дмитрий махонин, максим решетников, пермь, пермский край