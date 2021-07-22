https://ria.ru/20210722/koronavirus-1742443411.html

Италия продлила режим ЧС из-за COVID-19 до конца года

Италия продлила режим ЧС из-за COVID-19 до конца года - РИА Новости, 22.07.2021

Италия продлила режим ЧС из-за COVID-19 до конца года

Совет министров Италии принял решение продлить режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией COVID-19 до 31 декабря, сообщил министр здравоохранения Италии... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T20:51

2021-07-22T20:51

2021-07-22T21:07

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

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италия

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РИМ, 22 июл – РИА Новости. Совет министров Италии принял решение продлить режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией COVID-19 до 31 декабря, сообщил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.Министр объявил о продлении режима ЧС на специальной пресс-конференции после одобрения правительством декрета о новых мерах борьбы с эпидемией коронавируса. Документ вводит Covid-сертификат для посещения ресторанов и баров в закрытых помещениях, музеев и кино, спортзалов и бассейнов и культурных мероприятий. Кроме того, власти Италии изменили критерии присвоения цветовых категорий, которые влекут введение отдельных пакетов карантинных ограничений в отдельных регионах."Первое - мы продлеваем режима ЧС до 31 декабря этого года", - заявил Сперанца.Режим ЧС по решению правительства продляется уже в четвертый раз.Первое постановление о его введении на полгода в целях борьбы с распространением коронавируса совет министров Италии принял 31 января 2020 года после обнаружения первых случаев заражения на национальной территории.При режиме ЧС все основные решения, связанные со сдерживанием распространения коронавируса и преодолением последствий пандемии, оперативно принимаются правительством Италии без обязательного утверждения в парламенте.

https://ria.ru/20210721/koronavirus-1742230580.html

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коронавирус covid-19, коронавирусы, италия, в мире