https://ria.ru/20210722/koronavirus-1742376417.html

Ученый оценил опасность бразильского штамма коронавируса

Ученый оценил опасность бразильского штамма коронавируса - РИА Новости, 22.07.2021

Ученый оценил опасность бразильского штамма коронавируса

Бразильский штамм коронавируса "гамма" не так опасен, как индийский вариант, заявил заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии ПМГМУ имени... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T14:15

2021-07-22T14:15

2021-07-22T14:49

распространение коронавируса

виталий зверев

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Бразильский штамм коронавируса "гамма" не так опасен, как индийский вариант, заявил заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии ПМГМУ имени И.М. Сеченова Виталий Зверев в беседе с "Лентой.ру".По словам специалиста, бразильский штамм наиболее схож с британским. При этом его мутации не столь серьезны, как в индийском варианте, и вакцины должны с ним справиться.Ученый призвал не паниковать из-за обнаружения нового варианта патогена, поскольку риск того, что он заменит варианты, которые уже циркулируют в России, мал. "По идее ничего такого нового он не должен принести ни в клинику, ни в диагностику, ни в лечение, ни в профилактику", — подытожил Зверев.Ранее СМИ со ссылкой на представителей центра "Вектор" сообщили, что в России выявили единичные случаи заражения бразильским штаммом коронавируса.

https://radiosputnik.ria.ru/20210722/maska-1742345023.html

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виталий зверев, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество