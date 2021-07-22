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Ученый оценил опасность бразильского штамма коронавируса
Ученый оценил опасность бразильского штамма коронавируса - РИА Новости, 22.07.2021
Ученый оценил опасность бразильского штамма коронавируса
Бразильский штамм коронавируса "гамма" не так опасен, как индийский вариант, заявил заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии ПМГМУ имени... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T14:15
2021-07-22T14:49
распространение коронавируса
виталий зверев
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Бразильский штамм коронавируса "гамма" не так опасен, как индийский вариант, заявил заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии ПМГМУ имени И.М. Сеченова Виталий Зверев в беседе с "Лентой.ру".По словам специалиста, бразильский штамм наиболее схож с британским. При этом его мутации не столь серьезны, как в индийском варианте, и вакцины должны с ним справиться.Ученый призвал не паниковать из-за обнаружения нового варианта патогена, поскольку риск того, что он заменит варианты, которые уже циркулируют в России, мал. "По идее ничего такого нового он не должен принести ни в клинику, ни в диагностику, ни в лечение, ни в профилактику", — подытожил Зверев.Ранее СМИ со ссылкой на представителей центра "Вектор" сообщили, что в России выявили единичные случаи заражения бразильским штаммом коронавируса.
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виталий зверев, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество
14:15 22.07.2021 (обновлено: 14:49 22.07.2021)
 
Ученый оценил опасность бразильского штамма коронавируса

Академик РАН Зверев ответил на сообщения об обнаружении в России бразильского штамма коронавируса

© РИА Новости / Алексей МайшевМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Бразильский штамм коронавируса "гамма" не так опасен, как индийский вариант, заявил заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии ПМГМУ имени И.М. Сеченова Виталий Зверев в беседе с "Лентой.ру".
По словам специалиста, бразильский штамм наиболее схож с британским. При этом его мутации не столь серьезны, как в индийском варианте, и вакцины должны с ним справиться.
Ученый призвал не паниковать из-за обнаружения нового варианта патогена, поскольку риск того, что он заменит варианты, которые уже циркулируют в России, мал. "По идее ничего такого нового он не должен принести ни в клинику, ни в диагностику, ни в лечение, ни в профилактику", — подытожил Зверев.
Ранее СМИ со ссылкой на представителей центра "Вектор" сообщили, что в России выявили единичные случаи заражения бразильским штаммом коронавируса.
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Распространение коронавирусаВиталий ЗверевКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
 
 
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