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Ученый оценил опасность бразильского штамма коронавируса
Ученый оценил опасность бразильского штамма коронавируса - РИА Новости, 22.07.2021
Ученый оценил опасность бразильского штамма коронавируса
Бразильский штамм коронавируса "гамма" не так опасен, как индийский вариант, заявил заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии ПМГМУ имени... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T14:15
2021-07-22T14:15
2021-07-22T14:49
распространение коронавируса
виталий зверев
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Бразильский штамм коронавируса "гамма" не так опасен, как индийский вариант, заявил заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии ПМГМУ имени И.М. Сеченова Виталий Зверев в беседе с "Лентой.ру".По словам специалиста, бразильский штамм наиболее схож с британским. При этом его мутации не столь серьезны, как в индийском варианте, и вакцины должны с ним справиться.Ученый призвал не паниковать из-за обнаружения нового варианта патогена, поскольку риск того, что он заменит варианты, которые уже циркулируют в России, мал. "По идее ничего такого нового он не должен принести ни в клинику, ни в диагностику, ни в лечение, ни в профилактику", — подытожил Зверев.Ранее СМИ со ссылкой на представителей центра "Вектор" сообщили, что в России выявили единичные случаи заражения бразильским штаммом коронавируса.
https://radiosputnik.ria.ru/20210722/maska-1742345023.html
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виталий зверев, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество
14:15 22.07.2021 (обновлено: 14:49 22.07.2021)
Ученый оценил опасность бразильского штамма коронавируса
Академик РАН Зверев ответил на сообщения об обнаружении в России бразильского штамма коронавируса