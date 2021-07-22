https://ria.ru/20210722/koronavirus-1742353639.html

Меркель заявила о "взрывных" темпах заболеваемости COVID-19 в Германии

Меркель заявила о "взрывных" темпах заболеваемости COVID-19 в Германии - РИА Новости, 22.07.2021

Меркель заявила о "взрывных" темпах заболеваемости COVID-19 в Германии

Заболеваемость COVID-19 в Германии в последние дни выросла, она растет "взрывными" темпами, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T12:31

2021-07-22T12:31

2021-07-22T12:36

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

ангела меркель

германия

в мире

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БЕРЛИН, 22 июл - РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 в Германии в последние дни выросла, она растет "взрывными" темпами, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.Она отметила, что это требует дальнейшего соблюдения мер безопасности (ношения масок, соблюдения дистанции, регулирование тестирование). Она призвала граждан активнее вакцинироваться от COVID-19, отметив, что чем больше будет привито граждан, тем больше свобод будет у всех жителей страны, имея в виду отсутствие дополнительных ограничительных мер.Если в июне ежегодный прирост новых случаев COVID-19 в Германии находился на уровне пары сотен, то по мере распространения "индийского" штамма темпы прироста в последние недели растут, иногда достигает 2 тысяч в сутки.В ФРГ уже можно начать подготовку более жестких мер для защиты от COVID в связи с ростом заболевших, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на ежегодной большой летней пресс-конференции, которая проводится в этом году в 16-й раз."Уже сейчас можно, и некоторые земли уже приняли постановления, хочу указать на это, уже сейчас можно оказать воздействие на то, чтобы при росте заболеваемости снова ввести дополнительные меры. Повторю, можно дойти до того, чтобы посмотреть, когда будет перегружена система здравоохранения", - сказала канцлер, добавив, что в Германии вновь наблюдается "экспонентный рост" заболеваемости коронавирусом, речь идет о варианте "дельта".Меркель не исключила, что данная тема может быть поднята на конференции с региональными премьер-министрами, которая состоится в связи с наводнениями на западе и юго-западе страны. Конкретной даты встречи пока нет.

https://ria.ru/20210721/koronavirus-1742230580.html

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коронавирус covid-19, ангела меркель, германия, в мире