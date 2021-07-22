https://ria.ru/20210722/koronavirus-1742342001.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 22.07.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 в Орловской области - 0,21%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T11:36
2021-07-22T11:36
2021-07-22T11:36
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
республика саха (якутия)
здоровье - общество
кировская область
орловская область
республика татарстан (татарстан)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729087058_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_054c2e00a24b53d8db0b4986287f0c07.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 в Орловской области - 0,21%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Орловская область 0,21%, 2. Республика Татарстан 0,22%, 3. Республика Саха (Якутия), Кировская область 0,24%", - говорится в сообщении.
россия
республика саха (якутия)
кировская область
орловская область
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729087058_218:0:2947:2047_1920x0_80_0_0_cc0d8344f5f8e4167f4bf92eaee549bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, республика саха (якутия), здоровье - общество, кировская область, орловская область, республика татарстан (татарстан), общество
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб: наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Орловской области — 0,21%