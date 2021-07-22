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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 22.07.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 в Орловской области - 0,21%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T11:36

2021-07-22T11:36

2021-07-22T11:36

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

республика саха (якутия)

здоровье - общество

кировская область

орловская область

республика татарстан (татарстан)

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 в Орловской области - 0,21%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Орловская область 0,21%, 2. Республика Татарстан 0,22%, 3. Республика Саха (Якутия), Кировская область 0,24%", - говорится в сообщении.

россия

республика саха (якутия)

кировская область

орловская область

республика татарстан (татарстан)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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