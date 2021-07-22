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Эксперт рассказал, для кого "дельта"-штамм коронавируса опаснее всего
Эксперт рассказал, для кого "дельта"-штамм коронавируса опаснее всего - РИА Новости, 22.07.2021
Эксперт рассказал, для кого "дельта"-штамм коронавируса опаснее всего
Для людей с иммунитетом после прививки или болезни "дельта"-штамм коронавируса не более смертоносный, чем другие штаммы, в большей степени от него умирают люди... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T06:41
2021-07-22T06:41
сергей харитонов (мгу)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
татьяна голикова
москва
общество
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Для людей с иммунитетом после прививки или болезни "дельта"-штамм коронавируса не более смертоносный, чем другие штаммы, в большей степени от него умирают люди из групп риска, рассказал РИА Новости молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Сергей Харитонов.Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что смертность в России в июне 2021 года, по оперативным данным, выросла на 13,9% по сравнению с июнем прошлого года, это связано с ростом заболеваемости коронавирусом, вызванной новым штаммом "дельта"."Он просто распространяется среди групп риска очень активно. От него не умирают больше те люди, которые уже привиты, например, или которые переболели. А вот люди в возрасте, люди с отягчающими какими-то заболеваниями, которые не имеют иммунитета, от него умирают больше просто потому, что он доходит до них быстрее и в большем количестве заражает", - пояснил Харитонов.
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сергей харитонов (мгу), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, татьяна голикова, москва, общество
06:41 22.07.2021
 
Эксперт рассказал, для кого "дельта"-штамм коронавируса опаснее всего

Научный сотрудник МГУ Сергей Харитонов рассказал, для кого "дельта"-штамм коронавируса опаснее всего

© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкМедик идет по коридору госпиталя для лечения больных Covid-19 в Краснодаре
Медик идет по коридору госпиталя для лечения больных Covid-19 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Для людей с иммунитетом после прививки или болезни "дельта"-штамм коронавируса не более смертоносный, чем другие штаммы, в большей степени от него умирают люди из групп риска, рассказал РИА Новости молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Сергей Харитонов.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что смертность в России в июне 2021 года, по оперативным данным, выросла на 13,9% по сравнению с июнем прошлого года, это связано с ростом заболеваемости коронавирусом, вызванной новым штаммом "дельта".
"Он просто распространяется среди групп риска очень активно. От него не умирают больше те люди, которые уже привиты, например, или которые переболели. А вот люди в возрасте, люди с отягчающими какими-то заболеваниями, которые не имеют иммунитета, от него умирают больше просто потому, что он доходит до них быстрее и в большем количестве заражает", - пояснил Харитонов.
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Сергей Харитонов (МГУ)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеТатьяна ГоликоваМоскваОбщество
 
 
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