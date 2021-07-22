https://ria.ru/20210722/koronavirus-1742309414.html
Эксперт рассказал о пользе прививки при новых штаммах коронавируса
Эксперт рассказал о пользе прививки при новых штаммах коронавируса - РИА Новости, 22.07.2021
Эксперт рассказал о пользе прививки при новых штаммах коронавируса
Иммунитет к COVID-19 после прививки или болезни частично защитит от новых опасных штаммов, болезнь будет протекать без тяжелых последствий, рассказал РИА... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T06:08
2021-07-22T06:08
2021-07-22T06:39
сергей харитонов (мгу)
распространение коронавируса
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москва
общество
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Иммунитет к COVID-19 после прививки или болезни частично защитит от новых опасных штаммов, болезнь будет протекать без тяжелых последствий, рассказал РИА Новости молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Сергей Харитонов.Привитые или переболевшие. конечно, не будут защищены от нового штамма коронавируса полностью, но будут в достаточной мере защищены, чтобы болезнь прошла без тяжелых последствий, уточнил эксперт."Поэтому для вас новый "опасный" штамм не будет таким опасным, если у вас антитела и вы привиты", - добавил Харитонов.
https://ria.ru/20210721/koronavirus-1742127361.html
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сергей харитонов (мгу), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, мгу имени м. в. ломоносова, москва, общество
06:08 22.07.2021 (обновлено: 06:39 22.07.2021)
Эксперт рассказал о пользе прививки при новых штаммах коронавируса
Научный сотрудник МГУ Сергей Харитонов рассказал о пользе прививки при новых штаммах коронавируса