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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210722/koronavirus-1742309414.html
Эксперт рассказал о пользе прививки при новых штаммах коронавируса
Эксперт рассказал о пользе прививки при новых штаммах коронавируса - РИА Новости, 22.07.2021
Эксперт рассказал о пользе прививки при новых штаммах коронавируса
Иммунитет к COVID-19 после прививки или болезни частично защитит от новых опасных штаммов, болезнь будет протекать без тяжелых последствий, рассказал РИА... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T06:08
2021-07-22T06:39
сергей харитонов (мгу)
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Иммунитет к COVID-19 после прививки или болезни частично защитит от новых опасных штаммов, болезнь будет протекать без тяжелых последствий, рассказал РИА Новости молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Сергей Харитонов.Привитые или переболевшие. конечно, не будут защищены от нового штамма коронавируса полностью, но будут в достаточной мере защищены, чтобы болезнь прошла без тяжелых последствий, уточнил эксперт."Поэтому для вас новый "опасный" штамм не будет таким опасным, если у вас антитела и вы привиты", - добавил Харитонов.
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сергей харитонов (мгу), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, мгу имени м. в. ломоносова, москва, общество
06:08 22.07.2021 (обновлено: 06:39 22.07.2021)
 
Эксперт рассказал о пользе прививки при новых штаммах коронавируса

Научный сотрудник МГУ Сергей Харитонов рассказал о пользе прививки при новых штаммах коронавируса

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник делает укол пациенту в рамках программы реабилитации после Covid-19 в санатории "Пятигорский нарзан" в Пятигорске
Медицинский сотрудник делает укол пациенту в рамках программы реабилитации после Covid-19 в санатории Пятигорский нарзан в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Иммунитет к COVID-19 после прививки или болезни частично защитит от новых опасных штаммов, болезнь будет протекать без тяжелых последствий, рассказал РИА Новости молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Сергей Харитонов.
"Не допустить возникновения более опасных мутаций (коронавируса - ред.) мы не можем, но надо понимать, что иммунитет, который у вас есть к предыдущему штамму, как минимум будет частично защищать от нового, то есть он будет его опасность значительно редуцировать", - сказал он.
Привитые или переболевшие. конечно, не будут защищены от нового штамма коронавируса полностью, но будут в достаточной мере защищены, чтобы болезнь прошла без тяжелых последствий, уточнил эксперт.
"Поэтому для вас новый "опасный" штамм не будет таким опасным, если у вас антитела и вы привиты", - добавил Харитонов.
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Распространение коронавирусаСергей Харитонов (МГУ)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЗдоровьеМГУ имени М. В. ЛомоносоваМоскваОбщество
 
 
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