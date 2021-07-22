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В Казани открылась конференция к 300-летию провозглашения России империей
В Казани открылась конференция к 300-летию провозглашения России империей - РИА Новости, 22.07.2021
В Казани открылась конференция к 300-летию провозглашения России империей
Третья сессия международной научно-практической конференции "Под скипетром Романовых. К 300-летию провозглашения России империей" открылась в четверг в Казани,... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T14:40
2021-07-22T14:40
россия
елисаветинско-сергиевское просветительское общество
москва
пермь
казань
общество
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КАЗАНЬ, 22 июл - РИА Новости. Третья сессия международной научно-практической конференции "Под скипетром Романовых. К 300-летию провозглашения России империей" открылась в четверг в Казани, ее темой станут имперские критерии России и ее отличие от других империй Востока и Запада, сообщила глава фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.Конференция является частью масштабного научного проекта по осмыслению роли династии Романовых в государственном строительстве России и включает сессии в Москве, Калининграде, Перми и Казани. Партнером казанской сессии выступает Казанский федеральный университет."Мы говорим об истории России, и мы говорим об очень серьезном событии, которое мы с полным правом можем в этом году отметить, – 300-летие провозглашения России империей… Мы попытаемся вместе с ведущими учеными Санкт-Петербурга, Москвы, Перми, Казани и других регионов понять, в чем же было различие Российской империи и других мировых империй", - сказала Громова журналистам.Она напомнила, что сессия в Казани является третьей сессией конференции, посвященной провозглашению России империей. Первая сессия прошла в Калининграде, вторая – в Перми.По словам Громовой, в рамках конференции представлен широкий спектр докладов, которые касаются взаимоотношений России и сопоставления российской имперской политики, например, с германской и прусской политикой, роли Великобритании как "царицы морей", и попытки России выйти на морские просторы. "То есть, все имперские критерии России будут обсуждаться на этой конференции", - отметила спикер."Мы знаем, какие провокационные попытки предпринимаются подчас в отношении разделения российских народов. Мне кажется, что наша конференция внесет ясность в этот исторический вопрос", - добавила Громова.
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россия, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, москва, пермь, казань, общество
14:40 22.07.2021
 
В Казани открылась конференция к 300-летию провозглашения России империей

В Казани открылась конференция "Под скипетром Романовых. К 300-летию провозглашения России империей"

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкГород Казань
Город Казань - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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КАЗАНЬ, 22 июл - РИА Новости. Третья сессия международной научно-практической конференции "Под скипетром Романовых. К 300-летию провозглашения России империей" открылась в четверг в Казани, ее темой станут имперские критерии России и ее отличие от других империй Востока и Запада, сообщила глава фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.
Конференция является частью масштабного научного проекта по осмыслению роли династии Романовых в государственном строительстве России и включает сессии в Москве, Калининграде, Перми и Казани. Партнером казанской сессии выступает Казанский федеральный университет.
"Мы говорим об истории России, и мы говорим об очень серьезном событии, которое мы с полным правом можем в этом году отметить, – 300-летие провозглашения России империей… Мы попытаемся вместе с ведущими учеными Санкт-Петербурга, Москвы, Перми, Казани и других регионов понять, в чем же было различие Российской империи и других мировых империй", - сказала Громова журналистам.
Она напомнила, что сессия в Казани является третьей сессией конференции, посвященной провозглашению России империей. Первая сессия прошла в Калининграде, вторая – в Перми.
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По словам Громовой, в рамках конференции представлен широкий спектр докладов, которые касаются взаимоотношений России и сопоставления российской имперской политики, например, с германской и прусской политикой, роли Великобритании как "царицы морей", и попытки России выйти на морские просторы. "То есть, все имперские критерии России будут обсуждаться на этой конференции", - отметила спикер.
"Мы знаем, какие провокационные попытки предпринимаются подчас в отношении разделения российских народов. Мне кажется, что наша конференция внесет ясность в этот исторический вопрос", - добавила Громова.
 
РоссияЕлисаветинско-Сергиевское просветительское обществоМоскваПермьКазаньОбщество
 
 
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