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Краснодарский край
https://ria.ru/20210722/kompensatsii-1742430160.html
Более 700 жителей Кубани получили компенсации Фонда защиты прав дольщиков
Более 700 жителей Кубани получили компенсации Фонда защиты прав дольщиков - РИА Новости, 22.07.2021
Более 700 жителей Кубани получили компенсации Фонда защиты прав дольщиков
Более 700 жителей Краснодарского края получили компенсации Фонда защиты прав дольщиков, сообщает администрация региона. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T19:09
2021-07-22T19:09
краснодарский край
россия
фонд защиты прав дольщиков
обманутые дольщики в россии
жилье
краснодар
сочи
краснодарский край
общество
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КРАСНОДАР, 22 июл - РИА Новости. Более 700 жителей Краснодарского края получили компенсации Фонда защиты прав дольщиков, сообщает администрация региона."На сегодняшний день уже 703 дольщика получили компенсации. Кроме того, чтобы полностью закрыть проблему к 2023 году, мы заложили в краевом бюджете 1,7 миллиарда рублей на ближайшие три года в качестве взноса в федеральный фонд. Это позволит привлечь свыше 6 миллиардов рублей федеральных средств на достройку инвестиционно непривлекательных объектов", - приводятся в сообщении слова главы края Вениамина Кондратьева.Фонд – один из механизмов решения проблемы долгостроев. Дольщики инвестиционно непривлекательных объектов или объектов в низкой степени достройки получают деньги из федерального фонда. Решение о нецелесообразности завершения строительства и выплате принимает наблюдательный совет организации.Всего, по данным краевых властей, с 2019 года наблюдательный совет фонда принял решение о финансировании мероприятий по завершению строительства 23 объектов. На это предусмотрено более 5,8 миллиарда рублей. Дольщикам еще 14 объектов уже выплатили или выплатят в ближайшее время компенсации на сумму почти 2,7 миллиарда рублей. В том числе, в текущем году компенсации на сумму более 1 миллиарда рублей получат дольщики таких долгостроев, как ЖК "Абсолют" в Сочи и ЖК "Преображенский" в Краснодаре.Всего в текущем году в Краснодарском крае планируется завершить 83 долгостроя. "Это более 13 тысяч квартир. Их достраивают как за счет средств фонда, так и с помощью инвесторов или застройщиков. Работа по восстановлению прав дольщиков ведется совместно с прокуратурой", - уточнили в администрации.
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россия, фонд защиты прав дольщиков, обманутые дольщики в россии, жилье, краснодар, сочи, краснодарский край, общество
19:09 22.07.2021
 
Более 700 жителей Кубани получили компенсации Фонда защиты прав дольщиков

Администрация Краснодарского края: более 700 дольщикам долгостроев в регионе выплатили компенсации

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 22 июл - РИА Новости. Более 700 жителей Краснодарского края получили компенсации Фонда защиты прав дольщиков, сообщает администрация региона.
"На сегодняшний день уже 703 дольщика получили компенсации. Кроме того, чтобы полностью закрыть проблему к 2023 году, мы заложили в краевом бюджете 1,7 миллиарда рублей на ближайшие три года в качестве взноса в федеральный фонд. Это позволит привлечь свыше 6 миллиардов рублей федеральных средств на достройку инвестиционно непривлекательных объектов", - приводятся в сообщении слова главы края Вениамина Кондратьева.
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Фонд – один из механизмов решения проблемы долгостроев. Дольщики инвестиционно непривлекательных объектов или объектов в низкой степени достройки получают деньги из федерального фонда. Решение о нецелесообразности завершения строительства и выплате принимает наблюдательный совет организации.
Всего, по данным краевых властей, с 2019 года наблюдательный совет фонда принял решение о финансировании мероприятий по завершению строительства 23 объектов. На это предусмотрено более 5,8 миллиарда рублей. Дольщикам еще 14 объектов уже выплатили или выплатят в ближайшее время компенсации на сумму почти 2,7 миллиарда рублей. В том числе, в текущем году компенсации на сумму более 1 миллиарда рублей получат дольщики таких долгостроев, как ЖК "Абсолют" в Сочи и ЖК "Преображенский" в Краснодаре.
Всего в текущем году в Краснодарском крае планируется завершить 83 долгостроя. "Это более 13 тысяч квартир. Их достраивают как за счет средств фонда, так и с помощью инвесторов или застройщиков. Работа по восстановлению прав дольщиков ведется совместно с прокуратурой", - уточнили в администрации.
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Краснодарский крайРоссияФонд защиты прав дольщиковОбманутые дольщики в РоссииЖильеКраснодарСочиКраснодарский крайОбщество
 
 
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