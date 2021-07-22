https://ria.ru/20210722/kiev-1742390407.html

В ЛНР заявили, что Киев должен быть наказан за покрывание националистов

В ЛНР заявили, что Киев должен быть наказан за покрывание националистов - РИА Новости, 22.07.2021

В ЛНР заявили, что Киев должен быть наказан за покрывание националистов

Официальный Киев должен быть наказан на государственном уровне за покрывание националистов, заявил РИА Новости председатель общественной организации... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T15:31

2021-07-22T15:31

2021-07-22T15:31

луганская народная республика

европейский суд по правам человека

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 22 июл - РИА Новости. Официальный Киев должен быть наказан на государственном уровне за покрывание националистов, заявил РИА Новости председатель общественной организации "Патриотическая ассоциация Донбасса" Алексей Селиванов.Россия в четверг подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. Как пояснили в ведомстве, она "относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года". Среди них покрывание украинскими властями деятельности националистов, дискриминация русскоязычных жителей, убийство и причинение вреда здоровью жителей Донбасса."Естественно, необходимо привлечь внимание общества к тому, что Украина покрывает банды нацистов, а во-вторых, необходимо привлечь Украину как государство к ответственности за это преступление", - заявил Селиванов.Он привел пример покрывания националистов – убийство украинского журналиста Олеся Бузины."Были собраны следствием все доказательства вины обвиняемых в этом. И за все это время они не только не были призваны к ответу, а они получили посты в общественных советах и министерствах", - пояснил Селиванов.Счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов на Украине идет на десятки. В апреле 2015 года у своего дома в Киеве был убит Олесь Бузина, чуть более чем через год погиб при взрыве автомобиля Павел Шеремет. Эти убийства до сих пор не раскрыты. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов, редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву задерживали по подозрению в вымогательстве, житомирского журналиста Василия Муравицкого арестовали по обвинению в госизмене.Журналист Руслан Коцаба, который ранее отбыл полтора года под стражей из-за бойкота призыва к мобилизации в связи с конфликтом в Донбассе, в конце июня заявил, что радикалы в очередной раз напали на него – на железнодорожном вокзале Ивано-Франковска они облили его зеленкой, она попала ему в глаза. Международная правозащитная организация Amnesty International признала Коцабу "узником совести".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210722/isk-1742360091.html

https://ria.ru/20210625/kotsaba-1738574001.html

https://ria.ru/20210608/ukraina-1736115434.html

луганская народная республика

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луганская народная республика, европейский суд по правам человека, украина, в мире