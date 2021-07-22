Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210722/kiev-1742390407.html
В ЛНР заявили, что Киев должен быть наказан за покрывание националистов
В ЛНР заявили, что Киев должен быть наказан за покрывание националистов - РИА Новости, 22.07.2021
В ЛНР заявили, что Киев должен быть наказан за покрывание националистов
Официальный Киев должен быть наказан на государственном уровне за покрывание националистов, заявил РИА Новости председатель общественной организации... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T15:31
2021-07-22T15:31
луганская народная республика
европейский суд по правам человека
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154898/47/1548984709_0:271:3159:2048_1920x0_80_0_0_518d9592a685e3af5f366f4eca1c4449.jpg
ЛУГАНСК, 22 июл - РИА Новости. Официальный Киев должен быть наказан на государственном уровне за покрывание националистов, заявил РИА Новости председатель общественной организации "Патриотическая ассоциация Донбасса" Алексей Селиванов.Россия в четверг подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. Как пояснили в ведомстве, она "относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года". Среди них покрывание украинскими властями деятельности националистов, дискриминация русскоязычных жителей, убийство и причинение вреда здоровью жителей Донбасса."Естественно, необходимо привлечь внимание общества к тому, что Украина покрывает банды нацистов, а во-вторых, необходимо привлечь Украину как государство к ответственности за это преступление", - заявил Селиванов.Он привел пример покрывания националистов – убийство украинского журналиста Олеся Бузины."Были собраны следствием все доказательства вины обвиняемых в этом. И за все это время они не только не были призваны к ответу, а они получили посты в общественных советах и министерствах", - пояснил Селиванов.Счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов на Украине идет на десятки. В апреле 2015 года у своего дома в Киеве был убит Олесь Бузина, чуть более чем через год погиб при взрыве автомобиля Павел Шеремет. Эти убийства до сих пор не раскрыты. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов, редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву задерживали по подозрению в вымогательстве, житомирского журналиста Василия Муравицкого арестовали по обвинению в госизмене.Журналист Руслан Коцаба, который ранее отбыл полтора года под стражей из-за бойкота призыва к мобилизации в связи с конфликтом в Донбассе, в конце июня заявил, что радикалы в очередной раз напали на него – на железнодорожном вокзале Ивано-Франковска они облили его зеленкой, она попала ему в глаза. Международная правозащитная организация Amnesty International признала Коцабу "узником совести".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210722/isk-1742360091.html
https://ria.ru/20210625/kotsaba-1738574001.html
https://ria.ru/20210608/ukraina-1736115434.html
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/154898/47/1548984709_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_f26ea367961aaeb9befbe8df14ff1a56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
луганская народная республика, европейский суд по правам человека, украина, в мире
15:31 22.07.2021
 
В ЛНР заявили, что Киев должен быть наказан за покрывание националистов

Общественный деятель ЛНР Селиванов: Киев должен быть наказан за покрывание националистов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники факельного шествия националистов, приуроченного к 110-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры в Киеве. 1 января 2019
Участники факельного шествия националистов, приуроченного к 110-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры в Киеве. 1 января 2019 - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 22 июл - РИА Новости. Официальный Киев должен быть наказан на государственном уровне за покрывание националистов, заявил РИА Новости председатель общественной организации "Патриотическая ассоциация Донбасса" Алексей Селиванов.
Россия в четверг подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. Как пояснили в ведомстве, она "относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года". Среди них покрывание украинскими властями деятельности националистов, дискриминация русскоязычных жителей, убийство и причинение вреда здоровью жителей Донбасса.
Набережная Нижнекальмиусского водохранилища в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
Вчера, 13:01
В Донецке прокомментировали жалобу России в ЕСПЧ на Украину
"Естественно, необходимо привлечь внимание общества к тому, что Украина покрывает банды нацистов, а во-вторых, необходимо привлечь Украину как государство к ответственности за это преступление", - заявил Селиванов.
Он привел пример покрывания националистов – убийство украинского журналиста Олеся Бузины.
"Были собраны следствием все доказательства вины обвиняемых в этом. И за все это время они не только не были призваны к ответу, а они получили посты в общественных советах и министерствах", - пояснил Селиванов.
Руслан Коцаба в ходе митинга у здания Генпрокуратуры Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 12:22
Журналиста Коцабу облили зеленкой в Ивано-Франковске
Счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов на Украине идет на десятки. В апреле 2015 года у своего дома в Киеве был убит Олесь Бузина, чуть более чем через год погиб при взрыве автомобиля Павел Шеремет. Эти убийства до сих пор не раскрыты. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов, редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву задерживали по подозрению в вымогательстве, житомирского журналиста Василия Муравицкого арестовали по обвинению в госизмене.
Журналист Руслан Коцаба, который ранее отбыл полтора года под стражей из-за бойкота призыва к мобилизации в связи с конфликтом в Донбассе, в конце июня заявил, что радикалы в очередной раз напали на него – на железнодорожном вокзале Ивано-Франковска они облили его зеленкой, она попала ему в глаза. Международная правозащитная организация Amnesty International признала Коцабу "узником совести".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
8 июня, 12:20
Володин призвал европейские страны не поддерживать национализм на Украине
 
Луганская Народная РеспубликаЕвропейский суд по правам человекаУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:25Эксперты объяснили, почему лес в Карелии горит, а в Финляндии нет
07:19В Находке пьяный водитель устроил ДТП с шестью пострадавшими
07:15НТИ: искусственный интеллект предупредит студентов о грозящем отчислении
07:12Эксперт выступил за учет цен на жилье в РФ при оценке параметров инфляции
07:09Роспотребнадзор отметил потерю веса перенесшими тяжелую форму COVID-19
06:58В РПЦ оценили идею причислить Петра Мамонова к лику святых
06:46В Киеве озвучили требования к Западу из-за "Северного потока — 2"
06:27В Чите осудили на 17 лет мужчину, застрелившего девочку
06:25Эксперты по кибербезопасности рассказали, что делать при утечке данных
06:20Коллекторы заявили о росте количества желающих стать банкротами
06:16Эксперты рассказали, как решение ЦБ по ставке повлияет на курс рубля
06:13Роспотребнадзор назвал возможные последствия после острой фазы COVID-19
06:01На Транссибе из-за паводков обрушился железнодорожный мост
05:56Пресс-служба премьера Гаити опровергла данные о покушении на его кортеж
05:52Синоптики предупредили об аномальной жаре в Приморье
05:50В Красноярском крае трое подростков спасли ребенка из горевшего дома
05:42В Гаити отменили прощание с убитым президентом из-за массовых беспорядков
05:21Американский сенатор пообещал дамоклов меч для "Северного потока — 2"
05:11Рестораторов попросили включить в меню дешевую воду
05:05Просроченные долги россиян по автокредитам растут рекордными темпами
Лента новостейМолния