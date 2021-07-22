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Новое оружие России
https://ria.ru/20210722/istrebitel-1742347540.html
"F-35, берегись!" Японцы восхитились новым российским истребителем
"F-35, берегись!" Японцы восхитились новым российским истребителем - РИА Новости, 22.07.2021
"F-35, берегись!" Японцы восхитились новым российским истребителем
Читатели портала Yahoo News Japan прокомментировали презентацию новейшего российского тактического истребителя Checkmate на Международном авиакосмическом... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T11:58
2021-07-22T12:29
новое оружие россии
макс-2021
северная африка
rafale
латинская америка
ростех
f-35
сергей чемезов
япония
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Читатели портала Yahoo News Japan прокомментировали презентацию новейшего российского тактического истребителя Checkmate на Международном авиакосмическом салоне. Многие с восторгом восприняли самолет и призвали власти Японии обратить на него внимание."Эта машина хорошо пойдет на экспорт. Обратите внимание на видимые в задней части самолета сенсоры. Видимо, она сможет действовать на все 360 градусов. F-35, берегись!" — написал пользователь с ником kum."Не знаю, каковы настоящие боевые качества этой машины, но название запоминающееся — Checkmate — "Шах и мат". Здорово придумано!" — отметил Fairy Angel."Это не фотомонтаж. Это настоящая и опасная машина. Интересно, сколько она стоит? Каковы возможности массового производства?" — поинтересовался tye."Огромная скорость. Причем в длительном режиме, а не импульсами, как у F-35. Ну и как этот американский "старичок" со своим М = 1,6 (число Маха. — Прим. ред.) будет перехватывать русский Checkmate с его М = 2? Да русский Checkmate F-35 просто уделает!" — выразил мнение ara."Это серьезная угроза для Японии! Что-то угрожающее звучит и в названии нового русского истребителя Checkmate — "Шах и мат". Думаю, он активно пойдет на внешних рынках. Японии нужен для защиты достойный стелс-истребитель. Но где он? Разве что тоже приобрести Checkmate!" — подытожили читатели.Прототип легкого тактического истребителя пятого поколения Checkmate впервые показали во вторник. Самолет разрабатывает компания "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех"). Глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что воздушное судно рассчитано в первую очередь на экспорт в страны Ближнего Востока, Азии, Северной Африки и Латинской Америки.При ориентировочной цене в 25-30 миллионов долларов Checkmate станет главным конкурентом французским Rafale, шведским Gripen и американским F-35, которые стоят в два-три раза дороже. Первый полет запланирован на 2023 год, серийное производство — на 2025-й.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210717/oruzhie-1741650951.html
https://ria.ru/20210721/mig-35-1742125818.html
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макс-2021, северная африка, rafale, латинская америка, ростех, f-35, сергей чемезов, япония, технологии
11:58 22.07.2021 (обновлено: 12:29 22.07.2021)
 
"F-35, берегись!" Японцы восхитились новым российским истребителем

Японские читатели призвали приобрести российский истребитель Checkmate вместо американского F-35

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезентация нового военного самолета Checkmate
Презентация нового военного самолета Checkmate - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Читатели портала Yahoo News Japan прокомментировали презентацию новейшего российского тактического истребителя Checkmate на Международном авиакосмическом салоне. Многие с восторгом восприняли самолет и призвали власти Японии обратить на него внимание.
"Эта машина хорошо пойдет на экспорт. Обратите внимание на видимые в задней части самолета сенсоры. Видимо, она сможет действовать на все 360 градусов. F-35, берегись!" — написал пользователь с ником kum.
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"Не знаю, каковы настоящие боевые качества этой машины, но название запоминающееся — Checkmate — "Шах и мат". Здорово придумано!" — отметил Fairy Angel.
"Это не фотомонтаж. Это настоящая и опасная машина. Интересно, сколько она стоит? Каковы возможности массового производства?" — поинтересовался tye.
"Огромная скорость. Причем в длительном режиме, а не импульсами, как у F-35. Ну и как этот американский "старичок" со своим М = 1,6 (число Маха. — Прим. ред.) будет перехватывать русский Checkmate с его М = 2? Да русский Checkmate F-35 просто уделает!" — выразил мнение ara.
"Это серьезная угроза для Японии! Что-то угрожающее звучит и в названии нового русского истребителя Checkmate — "Шах и мат". Думаю, он активно пойдет на внешних рынках. Японии нужен для защиты достойный стелс-истребитель. Но где он? Разве что тоже приобрести Checkmate!" — подытожили читатели.
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Прототип легкого тактического истребителя пятого поколения Checkmate впервые показали во вторник. Самолет разрабатывает компания "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех"). Глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что воздушное судно рассчитано в первую очередь на экспорт в страны Ближнего Востока, Азии, Северной Африки и Латинской Америки.
При ориентировочной цене в 25-30 миллионов долларов Checkmate станет главным конкурентом французским Rafale, шведским Gripen и американским F-35, которые стоят в два-три раза дороже. Первый полет запланирован на 2023 год, серийное производство — на 2025-й.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Презентация нового военного самолета Checkmate - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля, 13:44
Боевая система будущего: новейший российский истребитель Checkmate
 
Новое оружие РоссииМАКС-2021Северная АфрикаRafaleЛатинская АмерикаРостехF-35Сергей ЧемезовЯпонияТехнологии
 
 
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