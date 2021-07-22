https://ria.ru/20210722/inzhiniring-1742319991.html

Стратегическая сессия о вкладе инжиниринга в авиакосмическую отрасль

Стратегическая сессия о вкладе инжиниринга в авиакосмическую отрасль - РИА Новости, 22.07.2021

Стратегическая сессия о вкладе инжиниринга в авиакосмическую отрасль

23 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится стратегическая сессия на тему: "Вклад инжиниринга в развитие авиакосмической отрасли".

2021-07-22T09:26

2021-07-22T09:26

2021-07-22T17:58

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Задать вопросУчастники:- руководитель Департамента инновационного развития АО ОДК Евгений ПАВЛОВ;- начальник отдела инновационного развития Управления научно-технической политики и инновационного развития, Холдинг "Вертолеты России" Александр РАДЧЕНКО;- директор инжинирингового центра на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана Владимир НЕЛЮБ;- директор инжинирингового центра на базе Балтийского государственного технического университета "Военмех" им. Д.Ф. Устинова Станислав РУДЫКА;- генеральный директор АНО "Агентство по технологическому развитию" Владимир ПАСТУХОВ;- директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Татьяна РЯБКО;- представитель ПАО "Корпорация "Иркут"".Министерство науки и высшего образования Российской Федерации совместно с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации с 2013 года реализуют программу создания и развития инжиниринговых центров на базе университетов и научных организаций. По итогам конкурсного отбора университетам и научным организациям предоставляется государственная поддержка до 300 млн рублей в форме грантов на развитие инжиниринговых центров. В России сформирована сеть из 80-ти инжиниринговых центров в 39-ти субъектах Российской Федерации во всех федеральных округах. Ежегодно в интересах промышленных компаний, среди которых также компании авиакосмической отрасли, университетскими инжиниринговыми центрами реализуется свыше двух тысяч договоров.В рамках стратегической сессии речь пойдет о развитии сотрудничества инжиниринговых центров, функционирующих на базе российских университетов, с авиакосмической отраслью. Мероприятие проводит ФБУ "Центр управления проектами в промышленности " и ООО "Инконсалт".Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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