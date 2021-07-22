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Стратегическая сессия о вкладе инжиниринга в авиакосмическую отрасль
Стратегическая сессия о вкладе инжиниринга в авиакосмическую отрасль - РИА Новости, 22.07.2021
Стратегическая сессия о вкладе инжиниринга в авиакосмическую отрасль
23 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится стратегическая сессия на тему: "Вклад инжиниринга в развитие авиакосмической отрасли".
2021-07-22T09:26
2021-07-22T17:58
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Задать вопросУчастники:- руководитель Департамента инновационного развития АО ОДК Евгений ПАВЛОВ;- начальник отдела инновационного развития Управления научно-технической политики и инновационного развития, Холдинг "Вертолеты России" Александр РАДЧЕНКО;- директор инжинирингового центра на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана Владимир НЕЛЮБ;- директор инжинирингового центра на базе Балтийского государственного технического университета "Военмех" им. Д.Ф. Устинова Станислав РУДЫКА;- генеральный директор АНО "Агентство по технологическому развитию" Владимир ПАСТУХОВ;- директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Татьяна РЯБКО;- представитель ПАО "Корпорация "Иркут"".Министерство науки и высшего образования Российской Федерации совместно с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации с 2013 года реализуют программу создания и развития инжиниринговых центров на базе университетов и научных организаций. По итогам конкурсного отбора университетам и научным организациям предоставляется государственная поддержка до 300 млн рублей в форме грантов на развитие инжиниринговых центров. В России сформирована сеть из 80-ти инжиниринговых центров в 39-ти субъектах Российской Федерации во всех федеральных округах. Ежегодно в интересах промышленных компаний, среди которых также компании авиакосмической отрасли, университетскими инжиниринговыми центрами реализуется свыше двух тысяч договоров.В рамках стратегической сессии речь пойдет о развитии сотрудничества инжиниринговых центров, функционирующих на базе российских университетов, с авиакосмической отраслью. Мероприятие проводит ФБУ "Центр управления проектами в промышленности " и ООО "Инконсалт".Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
09:26 22.07.2021 (обновлено: 17:58 22.07.2021)
 

Стратегическая сессия о вкладе инжиниринга в авиакосмическую отрасль

Читать ria.ru в
23 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится стратегическая сессия на тему: "Вклад инжиниринга в развитие авиакосмической отрасли".
Задать вопрос

Участники:
- руководитель Департамента инновационного развития АО ОДК Евгений ПАВЛОВ;
- начальник отдела инновационного развития Управления научно-технической политики и инновационного развития, Холдинг "Вертолеты России" Александр РАДЧЕНКО;
- директор инжинирингового центра на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана Владимир НЕЛЮБ;
- директор инжинирингового центра на базе Балтийского государственного технического университета "Военмех" им. Д.Ф. Устинова Станислав РУДЫКА;
- генеральный директор АНО "Агентство по технологическому развитию" Владимир ПАСТУХОВ;
- директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Татьяна РЯБКО;
- представитель ПАО "Корпорация "Иркут"".

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации совместно с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации с 2013 года реализуют программу создания и развития инжиниринговых центров на базе университетов и научных организаций. По итогам конкурсного отбора университетам и научным организациям предоставляется государственная поддержка до 300 млн рублей в форме грантов на развитие инжиниринговых центров. В России сформирована сеть из 80-ти инжиниринговых центров в 39-ти субъектах Российской Федерации во всех федеральных округах. Ежегодно в интересах промышленных компаний, среди которых также компании авиакосмической отрасли, университетскими инжиниринговыми центрами реализуется свыше двух тысяч договоров.
В рамках стратегической сессии речь пойдет о развитии сотрудничества инжиниринговых центров, функционирующих на базе российских университетов, с авиакосмической отраслью. Мероприятие проводит ФБУ "Центр управления проектами в промышленности " и ООО "Инконсалт".

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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