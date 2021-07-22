https://ria.ru/20210722/indoneziya-1742403045.html
В Индонезии задержали пассажира, пробравшегося в самолет в женской одежде
В Индонезии задержали пассажира, пробравшегося в самолет в женской одежде - РИА Новости, 22.07.2021
В Индонезии задержали пассажира, пробравшегося в самолет в женской одежде
В Индонезии задержали зараженного коронавирусом пассажира, который прошел в самолет в одежде своей жены, сообщает CNN. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T17:10
2021-07-22T17:10
2021-07-22T17:10
туризм
коронавирус covid-19
туризм
новости - туризм
джакарта
индонезия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155211/53/1552115321_0:152:3099:1895_1920x0_80_0_0_7714324a3251f42f7b231c034c757cce.jpg
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В Индонезии задержали зараженного коронавирусом пассажира, который прошел в самолет в одежде своей жены, сообщает CNN.Путешественник, которого в СМИ обозначают инициалами DW, планировал лететь из столицы Джакарты на остров Тернате. Незадолго до этого он получил положительный результат ПЦР-теста на COVID-19, а его жена — отрицательный. Поэтому пассажир переоделся в ее никаб — платье, которое закрывает тело и лицо, взял ее документы, справку с отрицательным результатом анализа и отправился в путь.На борту он зашел в туалет, чтобы переодеться в свой костюм. Смену одежды заметил бортпроводник и сообщил в полицию.Пассажира задержали в аэропорту прилета. Повторный ПЦР-тест подтвердил, что он заражен. Путешественника изолировали. После карантина власти намерены привлечь обманщика к ответственности.
https://ria.ru/20210721/chili-1741880961.html
джакарта
индонезия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155211/53/1552115321_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_9e1d0b609daa01f839c8ff2b7e2f9028.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, джакарта, индонезия