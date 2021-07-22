https://ria.ru/20210722/indoneziya-1742403045.html

В Индонезии задержали пассажира, пробравшегося в самолет в женской одежде

В Индонезии задержали пассажира, пробравшегося в самолет в женской одежде - РИА Новости, 22.07.2021

В Индонезии задержали пассажира, пробравшегося в самолет в женской одежде

В Индонезии задержали зараженного коронавирусом пассажира, который прошел в самолет в одежде своей жены, сообщает CNN. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T17:10

2021-07-22T17:10

2021-07-22T17:10

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В Индонезии задержали зараженного коронавирусом пассажира, который прошел в самолет в одежде своей жены, сообщает CNN.Путешественник, которого в СМИ обозначают инициалами DW, планировал лететь из столицы Джакарты на остров Тернате. Незадолго до этого он получил положительный результат ПЦР-теста на COVID-19, а его жена — отрицательный. Поэтому пассажир переоделся в ее никаб — платье, которое закрывает тело и лицо, взял ее документы, справку с отрицательным результатом анализа и отправился в путь.На борту он зашел в туалет, чтобы переодеться в свой костюм. Смену одежды заметил бортпроводник и сообщил в полицию.Пассажира задержали в аэропорту прилета. Повторный ПЦР-тест подтвердил, что он заражен. Путешественника изолировали. После карантина власти намерены привлечь обманщика к ответственности.

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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, джакарта, индонезия