https://ria.ru/20210722/gosizmena-1742383057.html

Суд в Киеве обязал возбудить дело о возможной госизмене Зеленского

Суд в Киеве обязал возбудить дело о возможной госизмене Зеленского - РИА Новости, 22.07.2021

Суд в Киеве обязал возбудить дело о возможной госизмене Зеленского

Шевченковский районный суд в Киеве обязал Государственное бюро расследований (ГБР) возбудить дело о возможной госизмене украинского президента Владимира... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T14:51

2021-07-22T14:51

2021-07-22T20:08

россия

андрей тетерук

верховная рада украины

владимир зеленский

дмитрий песков

белоруссия

киев

в мире

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КИЕВ, 22 июл — РИА Новости. Шевченковский районный суд в Киеве обязал Государственное бюро расследований (ГБР) возбудить дело о возможной госизмене украинского президента Владимира Зеленского и его окружения из-за срыва операции по задержанию членов частной военной компании "Вагнер", сообщил в четверг бывший депутат Верховной рады Украины Андрей Тетерук, который и обратился в суд с соответствующим требованием.Ранее Тетерук написал заявление в Госбюро расследований о якобы совершении Зеленским и его окружением госизмены в части срыва операции по задержанию вагнеровцев. Ведомство отказалось возбуждать уголовное дело, после чего экс-депутат обратился в суд с требованием обязать Госбюро расследовать дело."Наша жалоба на бездействие ГБР удовлетворена в полном объеме. Решением суда ГБР теперь обязаны зарегистрировать, согласно закону, наше совместное с Игорем Лапиным и Юрием Гудименко заявление о совершении преступления по статье 111 "Государственная измена", открыть производство (возбудить дело. — Прим. ред.) и внести данные в Единый реестр досудебных расследований", — написал Тететрук на своей странице в Facebook.Белорусские власти сообщили 29 июля 2020 года о задержании 33 российских граждан. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Выборы президента в республике состоялись 9 августа 2020 года.Как заявил позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были в стране транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.Киев требовал выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за якобы преступления, связанные, по мнению Киева, с участием в конфликте в Донбассе. Отмечалось, что 28 лицам, из которых девять имеют украинское гражданство, объявлено о подозрении по статье, связанной с участием в террористической организации.Генпрокуратура России 14 августа 2020 года сообщила, что 32 из 33 задержанных ранее в Белоруссии российских граждан возвращены в Россию. Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Белоруссии.

https://ria.ru/20210720/kozak-1742060034.html

https://ria.ru/20210715/legenda-1741313496.html

https://ria.ru/20210713/zelenskiy-1741097992.html

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белоруссия

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россия, андрей тетерук, верховная рада украины, владимир зеленский, дмитрий песков, белоруссия, киев, в мире