В ЛНР заявили, что наибольшим гонениям на Украине подвергаются русские
Представитель ЛНР Мирошник: наибольшим гонениям на Украине подвергаются русские
ЛУГАНСК, 22 июл - РИА Новости. Наибольшим гонениям на Украине подвергаются русские, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.
Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ. Москва обвиняет Украину в нарушении конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ. Жалоба касается событий, последовавших "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года".
"Нигде русские не подвергаются таким гонениям и ущемлениям их прав, как сегодня на Украине. Только по официальной статистике около 10 миллионов русских, живущих на Украине, лишают права использовать родной язык в официальном общении, получать образование и права получать информацию на родном языке. Украина очень в этом преуспела, она не только ограничила граждан в возможности говорить на родном языке с государством, но влезла в частную жизнь русскоязычных, навязывая на каком языке говорить в кафе, магазинах, театрах и кино", - заявил Мирошник.
Он подчеркнул, что на Украине лишают прав не иностранцев, а граждан своей страны, "поколениями живущих на этой земле".
"Украина, как истинно "европейское государство", наплевала на Европейскую хартию о местных и региональных языках и ведёт агрессивную политику на ущемление прав русских, русскоязычных, русскокультурных. И раз уж русские никакой не коренной народ на Украине, так кому о них тогда позаботиться, если не материнскому государству. Если уж государство-мачеха устраивает этноцид и гонения в отношении своих "нестандартных" граждан", - добавил собеседник агентства.
В марте заместитель министра юстиции Украины, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина заявил, что жители Крыма и Донбасса подали в Европейский суд по правам человека 8 тысяч жалоб против украинской власти.