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В ЛНР заявили, что наибольшим гонениям на Украине подвергаются русские
В ЛНР заявили, что наибольшим гонениям на Украине подвергаются русские - РИА Новости, 22.07.2021
В ЛНР заявили, что наибольшим гонениям на Украине подвергаются русские
Наибольшим гонениям на Украине подвергаются русские, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T17:04
2021-07-22T17:04
россия
ситуация в днр и лнр
родион мирошник
луганская народная республика
совет европы
генеральная прокуратура рф
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 22 июл - РИА Новости. Наибольшим гонениям на Украине подвергаются русские, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ. Москва обвиняет Украину в нарушении конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ. Жалоба касается событий, последовавших "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года"."Нигде русские не подвергаются таким гонениям и ущемлениям их прав, как сегодня на Украине. Только по официальной статистике около 10 миллионов русских, живущих на Украине, лишают права использовать родной язык в официальном общении, получать образование и права получать информацию на родном языке. Украина очень в этом преуспела, она не только ограничила граждан в возможности говорить на родном языке с государством, но влезла в частную жизнь русскоязычных, навязывая на каком языке говорить в кафе, магазинах, театрах и кино", - заявил Мирошник.Он подчеркнул, что на Украине лишают прав не иностранцев, а граждан своей страны, "поколениями живущих на этой земле"."Украина, как истинно "европейское государство", наплевала на Европейскую хартию о местных и региональных языках и ведёт агрессивную политику на ущемление прав русских, русскоязычных, русскокультурных. И раз уж русские никакой не коренной народ на Украине, так кому о них тогда позаботиться, если не материнскому государству. Если уж государство-мачеха устраивает этноцид и гонения в отношении своих "нестандартных" граждан", - добавил собеседник агентства.В марте заместитель министра юстиции Украины, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина заявил, что жители Крыма и Донбасса подали в Европейский суд по правам человека 8 тысяч жалоб против украинской власти.
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россия
луганская народная республика
украина
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россия, ситуация в днр и лнр, родион мирошник, луганская народная республика, совет европы, генеральная прокуратура рф, украина, в мире
17:04 22.07.2021
 
В ЛНР заявили, что наибольшим гонениям на Украине подвергаются русские

Представитель ЛНР Мирошник: наибольшим гонениям на Украине подвергаются русские

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЛУГАНСК, 22 июл - РИА Новости. Наибольшим гонениям на Украине подвергаются русские, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.
Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ. Москва обвиняет Украину в нарушении конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ. Жалоба касается событий, последовавших "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года".
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"Нигде русские не подвергаются таким гонениям и ущемлениям их прав, как сегодня на Украине. Только по официальной статистике около 10 миллионов русских, живущих на Украине, лишают права использовать родной язык в официальном общении, получать образование и права получать информацию на родном языке. Украина очень в этом преуспела, она не только ограничила граждан в возможности говорить на родном языке с государством, но влезла в частную жизнь русскоязычных, навязывая на каком языке говорить в кафе, магазинах, театрах и кино", - заявил Мирошник.
Он подчеркнул, что на Украине лишают прав не иностранцев, а граждан своей страны, "поколениями живущих на этой земле".
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"Украина, как истинно "европейское государство", наплевала на Европейскую хартию о местных и региональных языках и ведёт агрессивную политику на ущемление прав русских, русскоязычных, русскокультурных. И раз уж русские никакой не коренной народ на Украине, так кому о них тогда позаботиться, если не материнскому государству. Если уж государство-мачеха устраивает этноцид и гонения в отношении своих "нестандартных" граждан", - добавил собеседник агентства.
В марте заместитель министра юстиции Украины, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина заявил, что жители Крыма и Донбасса подали в Европейский суд по правам человека 8 тысяч жалоб против украинской власти.
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РоссияСитуация в ДНР и ЛНРРодион МирошникЛуганская Народная РеспубликаСовет ЕвропыГенеральная прокуратура РФУкраинаВ мире
 
 
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