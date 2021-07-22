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В Берлине приветствовали договоренность с США по Северному потоку — 2
В Берлине приветствовали договоренность с США по Северному потоку — 2 - РИА Новости, 22.07.2021
В Берлине приветствовали договоренность с США по Северному потоку — 2
В Минэкономики и энергетики ФРГ приветствуют договоренность с США по "Северному потоку — 2", привержены продлению транзита газа для Украины после 2024 года,... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T10:26
2021-07-22T11:06
россия
allseas
nord stream 2 ag
балтийское море
минэкономики фрг
северный поток — 2
германия
сша
украина
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БЕРЛИН, 22 июл - РИА Новости. В Минэкономики и энергетики ФРГ приветствуют договоренность с США по "Северному потоку — 2", привержены продлению транзита газа для Украины после 2024 года, говорится в письменном ответе ведомства на соответствующий запрос РИА Новости."Федеральный министр экономики (Петер) Альтмайер приветствует соглашение (по "Северному потоку — 2")", - сообщили в министерстве.В 2019 году Германия, в частности, на базе Минэкономики ФРГ вела переговоры вместе с ЕС, Россией и Украиной о новом договоре о транзите газа до 2024 года."Мы привержены продлению транзита газа через Украину после 2024 года... Соглашение также показывает, что Германия и США вновь сблизились", - говорится в ответе министерства.В среду ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целей по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, а Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток — 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.
https://ria.ru/20210722/potok-1742330297.html
https://ria.ru/20210722/potok-1742325992.html
россия
балтийское море
германия
сша
украина
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россия, allseas, nord stream 2 ag, балтийское море, минэкономики фрг, северный поток — 2, германия, сша, украина, в мире
10:26 22.07.2021 (обновлено: 11:06 22.07.2021)
 
В Берлине приветствовали договоренность с США по Северному потоку — 2

В Минэкономики Германии заявили о приверженности продлению транзита газа для Украины

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" покидает порт Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна покидает порт Висмар - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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БЕРЛИН, 22 июл - РИА Новости. В Минэкономики и энергетики ФРГ приветствуют договоренность с США по "Северному потоку — 2", привержены продлению транзита газа для Украины после 2024 года, говорится в письменном ответе ведомства на соответствующий запрос РИА Новости.
"Федеральный министр экономики (Петер) Альтмайер приветствует соглашение (по "Северному потоку — 2")", - сообщили в министерстве.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
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В 2019 году Германия, в частности, на базе Минэкономики ФРГ вела переговоры вместе с ЕС, Россией и Украиной о новом договоре о транзите газа до 2024 года.
"Мы привержены продлению транзита газа через Украину после 2024 года... Соглашение также показывает, что Германия и США вновь сблизились", - говорится в ответе министерства.
В среду ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целей по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, а Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.
Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток — 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.
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РоссияAllseasNord Stream 2 AGБалтийское мореМинэкономики ФРГСеверный поток — 2ГерманияСШАУкраинаВ мире
 
 
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