https://ria.ru/20210722/germaniya-1742327705.html

В Берлине приветствовали договоренность с США по Северному потоку — 2

В Берлине приветствовали договоренность с США по Северному потоку — 2 - РИА Новости, 22.07.2021

В Берлине приветствовали договоренность с США по Северному потоку — 2

В Минэкономики и энергетики ФРГ приветствуют договоренность с США по "Северному потоку — 2", привержены продлению транзита газа для Украины после 2024 года,... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T10:26

2021-07-22T10:26

2021-07-22T11:06

россия

allseas

nord stream 2 ag

балтийское море

минэкономики фрг

северный поток — 2

германия

сша

украина

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БЕРЛИН, 22 июл - РИА Новости. В Минэкономики и энергетики ФРГ приветствуют договоренность с США по "Северному потоку — 2", привержены продлению транзита газа для Украины после 2024 года, говорится в письменном ответе ведомства на соответствующий запрос РИА Новости."Федеральный министр экономики (Петер) Альтмайер приветствует соглашение (по "Северному потоку — 2")", - сообщили в министерстве.В 2019 году Германия, в частности, на базе Минэкономики ФРГ вела переговоры вместе с ЕС, Россией и Украиной о новом договоре о транзите газа до 2024 года."Мы привержены продлению транзита газа через Украину после 2024 года... Соглашение также показывает, что Германия и США вновь сблизились", - говорится в ответе министерства.В среду ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целей по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, а Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток — 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.

https://ria.ru/20210722/potok-1742330297.html

https://ria.ru/20210722/potok-1742325992.html

россия

балтийское море

германия

сша

украина

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