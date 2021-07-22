https://ria.ru/20210722/gazoprovod-1742429584.html

Австрийские СМИ назвали завершение "Северного потока — 2" победой разума

Австрийские СМИ назвали завершение "Северного потока — 2" победой разума - РИА Новости, 22.07.2021

Австрийские СМИ назвали завершение "Северного потока — 2" победой разума

Австрийская газета Standard считает, что скорое завершение строительства трубопровода "Северный поток — 2" говорит о "торжестве разума". РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T19:05

2021-07-22T19:05

2021-07-22T19:05

россия

северный поток — 2

балтийское море

евросоюз

австрия

сша

в мире

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ВЕНА, 22 июл - РИА Новости. Австрийская газета Standard считает, что скорое завершение строительства трубопровода "Северный поток — 2" говорит о "торжестве разума"."Было бы глупостью отказаться от завершения строительства пары недостающих километров трубопровода в Балтийском море. Теперь же разум восторжествовал, и это хорошо", - пишет издание.Как отмечается в статье, Европа заинтересована как в поставках газа через территорию Украины и Польши, так и в "Северном потоке — 2": чем больше путей поставок, тем надежнее снабжение. "Европа еще долго будет зависеть от газа в качестве замены угля. Позднее "Северный поток — 2" можно будет использовать для транспортировки водорода. Европе он очень понадобится при осуществлении энергетического перехода", - считает газета.Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.

https://ria.ru/20210722/potok-1742258595.html

россия

балтийское море

австрия

сша

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-07-22T19:05 true PT1M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, северный поток — 2, балтийское море, евросоюз, австрия, сша, в мире