https://ria.ru/20210722/gazoprovod-1742428050.html

Лукашевич удивился, что ОБСЕ не сообщила о взрыве газопровода в Донецке

Лукашевич удивился, что ОБСЕ не сообщила о взрыве газопровода в Донецке - РИА Новости, 22.07.2021

Лукашевич удивился, что ОБСЕ не сообщила о взрыве газопровода в Донецке

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич выразил удивление отсутствием в отчетах Спецмониторинговой миссии ОБСЕ на Украине (СММ ОБСЕ) информации о взрыве на РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T18:55

2021-07-22T18:55

2021-07-22T18:55

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ВЕНА, 22 июл - РИА Новости. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич выразил удивление отсутствием в отчетах Спецмониторинговой миссии ОБСЕ на Украине (СММ ОБСЕ) информации о взрыве на газопроводе в Донецке.По его словам, 16 июля в Донецке в районе железнодорожной станции Мушкетово на газопроводе среднего давления произошел взрыв, который привел к перебоям с газоснабжением четырнадцати близлежащих многоквартирных жилых домов и 112 частных домохозяйств. Руководство отдельных районов Донецкой области выступило с заявлением о диверсионном характере повреждения этого объекта жизнеобеспечения, отметил дипломат."Удивлены тем, что информация о взрыве не получила освещения СММ. Призываем миссию в соответствии с ее мандатом отслеживать и информировать об инцидентах, которые влияют на безопасность гражданского населения", - сказал Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://radiosputnik.ria.ru/20210717/obse-1741673605.html

россия

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донецкая народная республика

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